Олесь Санин: «Майдан и война актуализировали в кино истории простых людей»

Почему анимационные герои не заменят собой актеров, о новых героях в украинском кино и о том, как раскрепостить съемочную группу. Режиссер и оператор Олесь Санин (фильмы "Поводырь", "Мамай") провел мастер-класс на Film.UA.
Про кіно в світі
В мене до сих пір сни целюлоїдні, хоча я років 7 знімаю тільки на цифру і більше не хочу знімати на плівку. Але ми на зламі епохи, в кіно сталася технічна революція. Раніше для кіно тобі потрібні були павільйони, плівки, хімічна лабораторія, камери. Зараз у тебе в кишені уся студія. І не важливо, яка у всього цього якість. Глядач вже зрозумів, що «він теж так може».
Щодо героїв кіно, то сталася ще одна революція. З’явився анімаційний герой, який нічим не відрізняється від реального. Все почалося з переломного «Аватара» Джеймса Кемерона. В фільмі все було повністю намальовано. Цей прорив отримав багато «Оскарів».
Але в продюсерів виникла інша проблема: анімаційного героя неможливо капіталізувати. Анжеліна Джолі постійно на шпальтах газетах і вона має додаткову вартість завдяки своєму життю. А от анімаційний герой не може стати зіркою і не принесе за це гроші, нам не важливо, в яких він ходить трусах.
Отже, Голівуд бунтує і наступного року «Оскар» дають фільму Birdman. Де повністю змодельований світ є фоном для крупного плану одного актора. Це була відповідь на «Аватар». Далі був Ді Капріо у «Вижившому» (The Revenant) і всі його страждання, емоції крупним планом. Це боротьба за реальність. Інакше глядач перестає вірити тому, що бачить на екрані.
Про кіно в Україні
Нарешті в нас в Україні кінематографісти зрозуміли, що гловний в кіно - це глядач, а не комісія ЦК КПСС, Госкіно і так далі. Бог сидить в кінозалі. І саме це розуміння відрізняє професіонала від аматора.
Ми поки що не можемо казати відверто про залежність від касових зборів. Але вже маємо фільми українською, які мали касовий успіх, тобто був прецедент того, що гроші можна повернути.
Майдан і війна актуалізували для нас історії простих людей. Це не означає, що тільки це тепер треба знімати. Але реальність актуалізувалась, стало зрозуміло, що з такими якостями людина може стати Богом. Багато історичних персонажів отримали м’ясо, стали реальними.
Ми стаємо живі і це дуже круто, бо ще 5-7 років неможливо було про це говорити. Все було пластмасове. Я не кажу, що героєм може бути тільки воїн АТО. Люди, що поруч можуть робити неймовірні вчинки і ставати героями. Мистецтво стало дуже актуальним і частиною життя.
Про підбір знімальної групи
Є класичні помилки, які всі ми робимо. Режисер - не ментор в виробництві фіkьму, він не знімає фільм. Знімає оператор, який знімає артиста, який вивчив текст, якого загримував гример, вдягнув костюмер і так далі. Найближча професія до режисера - диригент. Ви маєте дати команді розуміння того, куди ми і навіщо йдемо.
Останнє, що ви можете зробити, це прокричати: «я сказав роби крупний план, я тут режисер!». Ви працюєте з людьми, які сильніші за вас у своїй професії і ваша синергія дасть якість вищу, за якість кожного з вас по одинці. Кіно - синтетичне мистецтво. В ному задіяна купа інших людей, які впливають на результат. Ви і так головний, ви стоїте біля пульта. Тому не треба це постійно доводити.
Постійно буває, що група втомлюється. Стається криза довіри, втоми, люди перестають бачити кадр і виходить лажа. Боріться із втомою, бо інакше це закінчить ваш задум. Робіть більше підготовчої роботи. Запам’ятовуйте свої сни і уяву, не лінуйтеся робити розкадровки і записувати режисерські враження. Бо в момент зйомок і втоми ви про все забудете. Записи допоможуть вам у момень тупику і стану «я не знаю, що далі робити».
Довіряйте групі, опирайтеся на команду. Якщо у вас є ідея, в яку ви вірите і можете її пояснити іншим, ви відкриєте власну Америку. Інакше ви втратите віру в історію, команда почне знімате якесь своє кіно.
Я підбираю людей за двома якостями: мотивація людини працювати зі мною і в цьому проекті, і те, що людина знає щось більше за мене. Я працюю з такими людьми, які мені не відмовлять їхати на локацію через «погану дорогу». Мені не потрібні люди, які працюють просто за гроші, мені потрібні професіонали. Люди не мають зупинити мій задум.
Коли я зустрічаю людину, я завжди думаю, чи не зрадить вона мене. Остерігайтесь випадкових людей, бо вони вас можуть знищити. Я часто працюю з людьми без досвіду, бо мені легше їх навчити, ніж отримати «професіонала».
Люди, які навчились грати на розстроїних інструментах - катастрофічна проблема на знімальному майданчику. Бо, наприклад, клацати перед кадром хлопавкою - це не строїти очі оператору, це допомога. Без цієї роботи режисер монтажу не зрозуміє, що ви тут назнімали і чим.
Режисер - це папа. Помічайте потреби інших. Я не забуду, коли колега хотів пересвідчитися, чи не дме в павільйоні по ногах. Адже чоловіки у штанях і їм цей протяг не заважає, а акторці у сукні було незручно, та вона про це мовчала. Будьте уважними до людей, до деталей. Запам’ятайте імена людей зі знімальної групи, дні народження їхніх пар. Вони за ці дрібниці зроблять для вас все на світі і, головне, з любов’ю.
Фото на обкладинці: ОМКФ