Олесь Санин: «Майдан и война актуализировали в кино истории простых людей»

В мене до сих пір сни целюлоїдні, хоча я років 7 знімаю тільки на цифру і більше не хочу знімати на плівку. Але ми на зламі епохи, в кіно сталася технічна революція. Раніше для кіно тобі потрібні були павільйони, плівки, хімічна лабораторія, камери. Зараз у тебе в кишені уся студія. І не важливо, яка у всього цього якість. Глядач вже зрозумів, що «він теж так може».

Щодо героїв кіно, то сталася ще одна революція. З’явився анімаційний герой, який нічим не відрізняється від реального. Все почалося з переломного «Аватара» Джеймса Кемерона. В фільмі все було повністю намальовано. Цей прорив отримав багато «Оскарів».

Але в продюсерів виникла інша проблема: анімаційного героя неможливо капіталізувати. Анжеліна Джолі постійно на шпальтах газетах і вона має додаткову вартість завдяки своєму життю. А от анімаційний герой не може стати зіркою і не принесе за це гроші, нам не важливо, в яких він ходить трусах.

Отже, Голівуд бунтує і наступного року «Оскар» дають фільму Birdman. Де повністю змодельований світ є фоном для крупного плану одного актора. Це була відповідь на «Аватар». Далі був Ді Капріо у «Вижившому» (The Revenant) і всі його страждання, емоції крупним планом. Це боротьба за реальність. Інакше глядач перестає вірити тому, що бачить на екрані.