Объектив фикс или зум: взгляд со стороны любителя





Для того, чтобы понять, какими преимуществами и недостатками обладают объективы с фиксированным и сменным фокусным расстоянием, следует ознакомиться с их особенностями, определенными конструкцией. В первую очередь они касаются массо-габаритных характеристик. Оптика со сменным фокусным расстоянием отличается более сложной конструкцией, в составе которой имеется привод для зуммирования. Как следствие, они крупнее и тяжелее. Фиксы не имеют этих частей, поэтому они легче и занимают меньше места.

Второй момент — это размеры относительного отверстия, которое у объективов с фиксированным фокусным расстоянием больше. Однако при съемках с дистанций побольше пары метров преимущества фиксов становятся несущественными. Еще одна особенность объективов с фиксированным фокусом — более высокая надежность, которая обеспечивается отсутствием привода приближающего механизма. Они меньше боятся встрясок и ударов, хотя о прочности на порядок выше говорить нельзя.

Исходя из сказанного выше, на стороне оптики с фиксированным фокусным расстоянием выступают компактность и малый вес, повышенная надежность и хорошая светосила. Однако это вовсе не значит, что стекло с зумом — это тяжелое и большое изделие, которое не отличается надежностью и имеет слабую светосилу. Реальные отличия в последнем параметре существенны только для профессионалов, размеры находятся в пределах одного порядка, а надежность приближающей оптики при бережном отношении не уступает фиксам. Поэтому для любительских фотосессий и репортажей наличие оптики с фиксированным фокусным расстоянием не является обязательным.

Один универсальный объектив весит и занимает места меньше, чем пара более узкоспециализированных, что важно при переноске камеры и аксессуаров. Кроме того, на оптику с приближением можно вести съемку как вблизи, так и на расстоянии, а вот портретник-фикс оказывается беспомощным, если требуется сфотографировать что-то на средней или дальней дистанции. Поэтому покупка такого объектива для начинающего фоторепортера не обязательна. Задуматься о приобретении разных узкоспециализированных «стекол» стоит, только если вам становится хорошо заметно, что потенциала универсала явно недостаточно для тех или иных сценариев.

При покупке зеркальной фотокамеры без объектива в комплекте закономерно поднимается вопрос, какой же оптике стоит отдать предпочтение. Профессиональные фотографы рекомендуют разграничивать сферы использования объективов со сменным и постоянным фокусным расстоянием, так как обычно сами так и поступают. Поэтому даже при выборе камеры с комплектным объективом они настаивают, что стандартная оптика (а обычно это 18-55) хоть и является универсальной, но обладает посредственными возможностями. Стоит отметить, что требования к фотокамере и ее возможностям у начинающего любителя и профи могут существенно отличаться. Поэтому не все, что хорошо для специалиста — столь же хорошо и для новичка.