Непрофессионализм, власть соцсетей и пренебрежение свободой слова: каким видят медийщики украинские СМИ

Журналисты пренебрегают важными темами

Тематика украинских медиа требует коррекции, считают опрошенные участники: рейтинг важных по их мнению тем не совпадает с рейтингом освещаемых в СМИ проблем. Так, журналисты много внимания уделяют проблемам коррупции, экономики, борьбе с преступностью и вопросам образования, но пренебрегают такими темами, как проблемы Крыма, Донбасса и децентрализации, развитие науки, судебная и медицинская реформы, создание условий для бизнеса и экология. Опрошенные эксперты считают, что в медиа основным приоритетом должны быть темы госбезопасности, экономики и борьбы с коррупцией.