Непрофессионализм, власть соцсетей и пренебрежение свободой слова: каким видят медийщики украинские СМИ

Исследование «Украинского института будущего» и Натальи Ищенко о состоянии украинского медиарынка и его развитии в ближайшие годы. Для отчета автор опросила 33 журналистов, медиаменеджеров, преподавателей, ученых и специалистов по коммуникации.
Соцсети – полноценное СМИ и источник информации
Много опрошенных экспертов сказали, что получают все необходимые новости из социальных сетей и вообще считают этот источник информации полноценным СМИ. Также некоторые участники ответили, что вовсе не читают новостные издания или же пользуются только одним узкопрофильным СМИ. Традиционные медиа (пресса, ТВ, радио) окончательно проиграли интернет-СМИ и в будущем участники видят основное развитие в соцсетях, интернет-СМИ и блогах.
Аудитории не хватает деловых медиа
Отвечая на вопрос о том, по каким закрытым украинским СМИ эксперты скучают больше всего, участники назвали телеканал TBi, общественно-политическую газету «Поступ» и два деловых издания: «Коммерсантъ-Украина» и украинский Forbes.
Украинские СМИ некачественно работают, к ним низкое доверие
Половина участников не доверяют информации из украинских медиа и для получения более полной информации сравнивают тексты в разных СМИ. Причиной этого они называют большое количество авторских текстов сомнительного качества и отсутствие адекватной аналитики. Ни один из респондентов не сказал, что в украинских СМИ нет заказных и некачественных материалов, скучных и неинтересных текстов и предвзятой информации.
Непрофессионализм журналистов беспокоит больше, чем давление властей
Участники опроса считают, что повышение профессионального уровня украинских журналистов – такая же важная задача, как и защита от российской гибридной агрессии. На третьем по значимости месте стоит ликвидация влияния на СМИ олигархов и бизнеса и только на четвертом – проблема давления на медиа со стороны властей.
Журналисты пренебрегают важными темами
Тематика украинских медиа требует коррекции, считают опрошенные участники: рейтинг важных по их мнению тем не совпадает с рейтингом освещаемых в СМИ проблем. Так, журналисты много внимания уделяют проблемам коррупции, экономики, борьбе с преступностью и вопросам образования, но пренебрегают такими темами, как проблемы Крыма, Донбасса и децентрализации, развитие науки, судебная и медицинская реформы, создание условий для бизнеса и экология. Опрошенные эксперты считают, что в медиа основным приоритетом должны быть темы госбезопасности, экономики и борьбы с коррупцией.
Украина недостаточно борется с защитой информационного поля во время гибридной войны с Россией
Главное, что нужно, по мнению участников опроса, это содействие развитию собственных СМИ. Но при этом пропаганда и контрпропаганда в СМИ важнее свободы слова. Впрочем, половина участников высказалась против контроля интернета со стороны госорганов. Также они отметили необходимость усиления вещания в зоне АТО и обеспечения прозрачности финансирования СМИ.
В целом в «Украинском институте будущего» считают, что Украину, как и остальные страны, ожидает активное развитие мультимедийных платформ, открытие возможностей для введения платы за контент и еще большее усиление роли соцсетей в развитии медиа.