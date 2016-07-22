Не дать себя обмануть или уйти от ответа

Хорошие советы, как можно спокойно давать интервью, несмотря на эмоциональное давление и «грязные приемы» со стороны журналиста. Интервью – это не только работа журналиста, это продукт совместный. Чтобы в выигрыше остались обе стороны и интервью получилось интересным, спикерам нужно учиться отвечать на вопросы.

У журналиста есть преимущество во время интервью, так как он находится перед камерой среди коллег и в привычной для него обстановке. А большинство людей, приходящих на интервью, испытывают волнение и ту или иную степень дискомфорта перед камерой. Все это заметно журналисту, и он может этим пользоваться, применяя грязные техники, то есть эмоционально давя на собеседника. Этому можно противостоять.

"Перебивание. Эту технику любят использовать не только украинские журналисты. В ноябре 2015 года немецкий журналист Тим Себастиан во время интервью с Петром Порошенко для Deutsche Welle неоднократно перебивал президента, на что обратили внимание многие издания и блогеры. Журналист задает вопрос, интервьюируемый начинает отвечать, в это время журналист перебивает собеседника и задает новый вопрос. Из-за резкого перехода от темы к теме человек теряет внутреннюю уверенность, утрачивает выстроенную им структуру интервью. Решение: дайте журналисту понять, что вы услышали, как он вас перебил. Еще один метод: сделайте вид, что вы не слышали новый вопрос, немного повысьте голос и продолжайте отвечать на первый".