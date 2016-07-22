Не дать себя обмануть или уйти от ответа

Взять или дать хорошее интервью - непростая задача. Большинство хороших спикеров и журналистов владеют специальными уловками и знаниями о том, как вести беседу, какие задавать вопросы, чтобы сбить с толку собеседника, и как правильно на такие вопросы отвечать. Мы отобрали лучшие тексты «Телекритики» на эту тему.
10 правил хорошего интервьюера
Американская писательница и радиоведущая Селеста Хэдли рассказала на лекции TED о правилах интервьюирования людей и о том, как правильно слушать собеседника. "Многие из вас слышали довольно много советов на эту тему. Например, поддерживайте зрительный контакт, заранее придумайте интересные темы для разговора, смотрите, кивайте и улыбайтесь, показывая, что внимательно слушаете, повторяйте некоторые фразы за собеседником или обобщайте. Забудьте все эти советы. Они – бесполезная чушь".
Не делайте несколько дел одновременно, не важничайте и не умничайте, не повторяйте сказанное, не проводите параллели с опытом собеседников. И многие другие правила и пояснения к ним.
Уйти от ответа: как ньюсмейкеров учат давать интервью
В прошлом году в издательстве «Саммит-Книга» вышла книга «Медийная личность», в которой автор – тренер по публичным выступлениям Юрий Борисов – рассказал, как можно уходить от вопросов журналистов с помощью различных методов и уловок во время интервью на радио и ТВ, и навел алгоритмы правильного ответа на вопросы. Доведение до абсурда, абстрактный ответ, смещение акцентов и многое другое.
Мы опубликовали выдержки из книги о техниках ухода от ответа, чтобы журналисты научились им противостоять, ведь политиков и топ-менеджеров крупных компаний в обязательном порядке тренируют профессионально давать интервью.
"Техника доведения до абсурда – это иронично пошутить вместо ответа по существу (техника уместна при неприятных или глупых вопросах). После ироничной шутки на вопрос можно уже и не отвечать. Вопрос: «Учитывая печальный опыт Греции, нужно ли Украине стремиться в ЕС?». Ответ: «Действительно, зачем куда-то стремиться? Лучше ничего не делать и ждать, пока Евросоюз вступит в Украину»".
Грязные приемы во время интервью
Хорошие советы, как можно спокойно давать интервью, несмотря на эмоциональное давление и «грязные приемы» со стороны журналиста. Интервью – это не только работа журналиста, это продукт совместный. Чтобы в выигрыше остались обе стороны и интервью получилось интересным, спикерам нужно учиться отвечать на вопросы.
У журналиста есть преимущество во время интервью, так как он находится перед камерой среди коллег и в привычной для него обстановке. А большинство людей, приходящих на интервью, испытывают волнение и ту или иную степень дискомфорта перед камерой. Все это заметно журналисту, и он может этим пользоваться, применяя грязные техники, то есть эмоционально давя на собеседника. Этому можно противостоять.
"Перебивание. Эту технику любят использовать не только украинские журналисты. В ноябре 2015 года немецкий журналист Тим Себастиан во время интервью с Петром Порошенко для Deutsche Welle неоднократно перебивал президента, на что обратили внимание многие издания и блогеры. Журналист задает вопрос, интервьюируемый начинает отвечать, в это время журналист перебивает собеседника и задает новый вопрос. Из-за резкого перехода от темы к теме человек теряет внутреннюю уверенность, утрачивает выстроенную им структуру интервью. Решение: дайте журналисту понять, что вы услышали, как он вас перебил. Еще один метод: сделайте вид, что вы не слышали новый вопрос, немного повысьте голос и продолжайте отвечать на первый".