ТЕЛЕКРИТИКА

Наталья Мосейчук презентовала свой образовательный проект украинским учителям

Образование

Общественная организация EdCamp Ukraine пригласила ведущую ТСН на канале «1+1» присоединиться к форуму украинских учителей. Наталья Мосейчук, которая является куратором национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, презентовала на форуме свой проект «Право на освіту».


Гостями и участниками форума в этом году стали украинские учителя-новаторы, а также международные гости и эксперты. Проект Натальи Мосейчук «Право на освіту» нацелен на создание в больницах образовательных пространств, чтобы школьники, которые проводят большую часть времени в больничных палатах, учились и не отставали от сверстников.

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Форум с участием телеведущей проходил 2-4 июля в Харькове. Как заявляют организаторы, переносить событие в Киев они не собираются, потому как менять подходы к обучению нужно не только в столице, но и в других городах и населенных пунктах страны.

Мосейчук презентовала педагогам свой проект в первый день конференции. Наталья была уверена, что на мероприятии найдет единомышленников.

«Каждый раз, когда я выступаю с такими обращениями, – учителя отзываются, – признается телеведущая. – Я за то, чтобы не школа предоставляла учителя, который будет работать при больнице. Это должен быть особый учитель, лучший учитель! Детям, которые попадают в больницы и остаются там дольше, чем на три дня, надо организовать доступ к образованию».

По мнению Мосейчук, особенно необходима школа детям, которые живут в условиях больницы дольше тридцати дней.

Десятки учителей сразу на месте заявили, что готовы присоединиться к проекту. Возможно, именно кто-то из этих учителей в дальнейшем номинируется в Global Teacher Prize Ukraine и будет претендовать на одну из наград.

Напомним, прием заявок на Global Teacher Prize Ukraine продлится до 15 июля. Победитель получит 250 тыс. гривен и поездку на образовательный форум в Дубай. У Натальи Мосейчук есть и своя личная номинация в конкурсе – это вознаграждение 50 тыс. гривен и полка книг в подарок.

Номинировать учителя может администрация школы, ученики и их родители. Кроме этого, учитель может самостоятельно оформить заявку на участие y конкурсе. С деталями конкурса можно ознакомиться здесь

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