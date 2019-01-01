Накануне выборов: Х Всеукраинская конференция журналистов-расследователей

Конференция будет посвящена тематике выборов, избирательного законодательства, возможностям и рискам в работе журналистов во время выборов. В программе Конференции – панельные дискуссии, лекции, hands-on зоны, дополнительные активности. Большинство секций будет проходить в трех параллельных потоках.

Ключевые тематические направления конференции:

- партийные финансы – что нужно знать журналистов-расследователей;

- пропаганда и манипуляции общественным мнением: как расследовать;

- опыт расследований злоупотреблений во время избирательной кампании;

- работа с предвыборными утечками информации;

- опыт визуализации журналистских расследований, связанных с выборами и финансированием политических партий;

- цифровая и физическая безопасность журналиста, защита источников.

Кроме ключевых тем также планируется обзор новинок в технологии журналистских расследований, обмен опытом с международными коллегами.

Подробная программа и перечень спикеров Конференции будут опубликованы в ближайшее время. Следите за обновлениями на странице события в Фейсбуке.

Официальный хэштег конференции # IJC18.

Подробности и регистрация – по ссылке.

Место проведения: Киев, Бориспольское шоссе, 18 км, гостиничный комплекс Onovo.