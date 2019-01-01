Накануне выборов: Х Всеукраинская конференция журналистов-расследователей

7-9 декабря Институт развития региональной прессы проведет в Киеве десятую по счету конференцию для журналистов-расследователей. Ежегодно в ней принимает участие от 150 до 220 участников и спикеров из Украины и около двух десятков других стран.
Конференция будет посвящена тематике выборов, избирательного законодательства, возможностям и рискам в работе журналистов во время выборов. В программе Конференции – панельные дискуссии, лекции, hands-on зоны, дополнительные активности. Большинство секций будет проходить в трех параллельных потоках.
Ключевые тематические направления конференции:
- партийные финансы – что нужно знать журналистов-расследователей;
- пропаганда и манипуляции общественным мнением: как расследовать;
- опыт расследований злоупотреблений во время избирательной кампании;
- работа с предвыборными утечками информации;
- опыт визуализации журналистских расследований, связанных с выборами и финансированием политических партий;
- цифровая и физическая безопасность журналиста, защита источников.
Кроме ключевых тем также планируется обзор новинок в технологии журналистских расследований, обмен опытом с международными коллегами.
Подробная программа и перечень спикеров Конференции будут опубликованы в ближайшее время. Следите за обновлениями на странице события в Фейсбуке.
Официальный хэштег конференции # IJC18.
Подробности и регистрация – по ссылке.
Место проведения: Киев, Бориспольское шоссе, 18 км, гостиничный комплекс Onovo.