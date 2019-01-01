На Kyiv Media Week обсудят будущее телевидения

Первым спикером сегодняшнего дня стала Вирджиния Муслер, соучредительница аналитической компании The WIT (Швейцария). Ее презентация “Вот такое оно – ТВ в 2019”, которая состоялась сегодня в 10.00, была посвящена таким вопросам, как насколько мертво ли эфирное телевидение, когда произойдет прорыв в сфере и какие тренды в индустрии следует ожидать в новом сезоне.

В 11:00 на Kyiv Media Week началась панельная дискуссия под названием “Вишлист украинских вещателей”. В ней приняли участие Оксана Пипич, директор департамента аналитики телеканала «Украина», Елена Сахацкая, программный директор ICTV, Максим Кривицкий, генпродюсер телеканала “2+2” и Юлия Гатитулина, директор департамента планирования программ телеканала “Украина”. Модератором дискуссии выступил Игорь Коваль, директор Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК) .

Участники обсуждали изменения, происходящие на ТВ-рынке, отключение аналогового эфира, языковые квоты на украинских телеканалах, стратегии развития украинских вещаталей, а также влияние на медиаотрасль мировых платформ вроде Amazon и Netflix.

В программе форума на сегодня запланированы встречи с китайскими производителями и дистрибюьторами контента, которые презентуют участникам Media Week уникальные форматы различных жанров.

Для участников форума также подготовили подборку свежих форматов неигрового контента от лучших мировых производителей и дистрибуторов.

Еще одним спикером сегодня станет Джастин Скорджи, креативный директор консалтинговой компании The Format People. Он расскажет о восьми ключевых элементах, на которые должны обратить внимание авторы и продюсеры, чтобы их формат стал привлекательным для других рынков уже на стадии разработки.

Подробно с программой Kyiv Media Week можно ознакомиться на официальном сайте форума.