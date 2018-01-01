ТЕЛЕКРИТИКА

На конференции Future Lab 2018 обсудят data и сторителлинг

Образование

4 сентября в КВЦ «Парковый» коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Ukraine проведет ежегодную конференцию Future Lab, спикерами которой станут представители бизнеса, СМИ и сферы IT.


Темой этого года является Data&Story («Данные и История»). Для гостей мероприятия организуют AR-фотозону, нетворкинг и другие интересные опции.

«Мы видим, как много вокруг говорят о данных, но, когда начинаешь копать глубже и разбираться, понимаешь, что в Украине пока очень мало практической экспертизы. Это не значит, что ничего не делается, просто, на мой взгляд, усилий еще недостаточно, – комментирует Александр Гороховский, CEO Dentsu Aegis Network Ukraine. –Поэтому я уверен, что информация, которой поделятся выступающие со сцены Future Lab 2018, будет не только полезна нашим клиентам в образовательном контексте, но применима на практике в самом недалеком будущем».

По мнению Оксаны Стехиной, Chief Business Development Officer Dentsu Aegis Network Ukraine, а также модератора Future Lab, вторая часть темы конференции – «Сторителлинг» – будет не менее интересен аудитории.

«Захватывающий сторителлинг – must have, чтобы завоевать сердца потребителей в эру стремительных технологий. Среди инновационных форматов выиграет тот, кто доставит качественный контент. Именно этому будет посвящена вторая половина дня – секция Story», – рассказывает Оксана Стехина.

Future Lab проводится в Украине с 2011 года. Примечательно, что гостями конференции могут стать исключительно партнеры и клиенты группы Dentsu Aegis Network Ukraine по приглашению организаторов.

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