Могут ли украинские новостные сайты стать прибыльными

Зачем нужны рекламные биржи и автоматизированные системы покупки и почему журналисты и редакторы должны заниматься только контентом, а не продажами. Чтобы ответить на этот вопрос компания SembraMedia изучила опыт 100 латиноамериканских изданий.
Не только традиционная реклама
Чаще всего прибыль приносят новостные сайты с разными источниками доходов: реклама, краудфандинг, обучение, мероприятия и прочие. Тем не менее, баннерная и нативная реклама - основные источники доходов независимых новостных сайтов в Латинской Америке.
Эти виды рекламы занимают около 56% в структуре доходов СМИ с годовой прибылью свыше $500 тыс. Но они при этом используют в продаже рекламы такие технологии, как рекламные биржы и автоматизированные системы покупки DSP.
Специалисты по продажам в штате и обучение
Редакции не всегда разбираются в современных технологиях при продаже цифровой рекламы и им важно учиться этому на различных тренингах и курсах. Но разбираться в этих вопросах должны не журналисты, а продажники. Согласно результатам исследования, команды, в штате которых есть как минимум один специалист по продажам, получают $117 тыс. годового дохода. Те же организации, у которых нет таких специалистов, получают только около $3,9 тыс. в год.
Но небольшие сайты не могут позволить себе нанять таких специалистов. Поэтому собственникам стартапов нужно либо самостоятельно учиться продажам и работе с рекламными форматами, либо же искать грант на найм специалиста. Журналистов же важно обучать новым мультимедийный форматам и технологиям продвижения своих материалов в соцсетях.
Женщины-стартаперы
Понимание аудитории и инновации
Все сводится к аудитории. Независимо от того, пытаетесь ли вы увеличить количество просмотров страницы, чтобы показывать больше объявлений, или вы работаете над укреплением лояльности и поощряете читателей стать подписчиками, ключевым является понимание вашей аудитории.
Многие организации могут повысить лояльность аудитории благодаря подпискам в электронной почте, мероприятиям и целенаправленным маркетинговым уловкам, которые помогают конвертировать пользователей в клиентов, членов и доноров.
Партнерство с традиционными медиа
Небольшие онлайн-СМИ могут иметь больше влияния в том случае, если их истории распространятся с помощью национальных традиционных изданий. Большее покрытие означает больше влияния и больший заработок.
Чтобы достичь такого партнерства, можно пойти на синдикационные сделки и совместные усилия в маркетинге. Если у вас региональное медиа и качественная история оттуда, национальное СМИ готово будет взять ваш текст, это повышает и его аудиторию и покрытие.
Работа с уязвимостью
Независимые издания очень уязвимы и изолированы. Редакции таких СМИ редко знают о том, что они могут получать юридическую поддержку от международных организаций (к примеру, TrustLaw от Thomson Reuters Foundation) и не пользуются этим.
Поэтому журналистам нужно объединяться с профессиональными сообществами и искать внешней поддержки, особенно в части юрпомощи, защиты от физических нападений, хакеров и DDoS-атак (таких, как Deflect и Project Shield). При этом журналистам необходим заранее созданный алгоритм действий при работе с потенциально рисковыми темами. Причем этот алгоритм важно распространять на различных медиатренингах.
В Латинской Америке есть прецеденты, которые предполагают, что давление со стороны международного сообщества может помочь защитить журналистов и даже освободить их из тюрьмы.