Могут ли украинские новостные сайты стать прибыльными

Чаще всего прибыль приносят новостные сайты с разными источниками доходов: реклама, краудфандинг, обучение, мероприятия и прочие. Тем не менее, баннерная и нативная реклама - основные источники доходов независимых новостных сайтов в Латинской Америке.

Эти виды рекламы занимают около 56% в структуре доходов СМИ с годовой прибылью свыше $500 тыс. Но они при этом используют в продаже рекламы такие технологии, как рекламные биржы и автоматизированные системы покупки DSP.