ТЕЛЕКРИТИКА

Могут ли украинские новостные сайты стать прибыльными

Или как применить опыт латиноамериканских СМИ

Образование

Зачем нужны рекламные биржи и автоматизированные системы покупки и почему журналисты и редакторы должны заниматься только контентом, а не продажами. Чтобы ответить на этот вопрос компания SembraMedia изучила опыт 100 латиноамериканских изданий.


Некоммерческая организация SembraMedia совместно с Omidyar Network изучила опыт 100 разных по размеру новостных сайтов из Колумбии, Бразилии, Аргентины и Мексики. В своем исследовании под названием Inflection point авторы попытались разобраться, что помогает или мешает редакциям из небогатых стран сохранять свою финансовую независимость.
1

Не только традиционная реклама

Чаще всего прибыль приносят новостные сайты с разными источниками доходов: реклама, краудфандинг, обучение, мероприятия и прочие. Тем не менее, баннерная и нативная реклама - основные источники доходов независимых новостных сайтов в Латинской Америке.

Эти виды рекламы занимают около 56% в структуре доходов СМИ с годовой прибылью свыше $500 тыс. Но они при этом используют в продаже рекламы такие технологии, как рекламные биржы и автоматизированные системы покупки DSP.

2

Специалисты по продажам в штате и обучение

Редакции не всегда разбираются в современных технологиях при продаже цифровой рекламы и им важно учиться этому на различных тренингах и курсах. Но разбираться в этих вопросах должны не журналисты, а продажники. Согласно результатам исследования, команды, в штате которых есть как минимум один специалист по продажам, получают $117 тыс. годового дохода. Те же организации, у которых нет таких специалистов, получают только около $3,9 тыс. в год.

Но небольшие сайты не могут позволить себе нанять таких специалистов. Поэтому собственникам стартапов нужно либо самостоятельно учиться продажам и работе с рекламными форматами, либо же искать грант на найм специалиста. Журналистов же важно обучать новым мультимедийный форматам и технологиям продвижения своих материалов в соцсетях.

3

Женщины-стартаперы

Исследователи также советуют нанимать в штат или брать в партнеры стартапа женщин, так как очень много международных организаций имеют программы финансовой поддержки именно женщин-предпринимателей в сфере журналистики.
4

Понимание аудитории и инновации

Все сводится к аудитории. Независимо от того, пытаетесь ли вы увеличить количество просмотров страницы, чтобы показывать больше объявлений, или вы работаете над укреплением лояльности и поощряете читателей стать подписчиками, ключевым является понимание вашей аудитории.

Многие организации могут повысить лояльность аудитории благодаря подпискам в электронной почте, мероприятиям и целенаправленным маркетинговым уловкам, которые помогают конвертировать пользователей в клиентов, членов и доноров.

5

Партнерство с традиционными медиа

Небольшие онлайн-СМИ могут иметь больше влияния в том случае, если их истории распространятся с помощью национальных традиционных изданий. Большее покрытие означает больше влияния и больший заработок.

Чтобы достичь такого партнерства, можно пойти на синдикационные сделки и совместные усилия в маркетинге. Если у вас региональное медиа и качественная история оттуда, национальное СМИ готово будет взять ваш текст, это повышает и его аудиторию и покрытие.

6

Работа с уязвимостью

Независимые издания очень уязвимы и изолированы. Редакции таких СМИ редко знают о том, что они могут получать юридическую поддержку от международных организаций (к примеру, TrustLaw от Thomson Reuters Foundation) и не пользуются этим.

Поэтому журналистам нужно объединяться с профессиональными сообществами и искать внешней поддержки, особенно в части юрпомощи, защиты от физических нападений, хакеров и DDoS-атак (таких, как Deflect и Project Shield). При этом журналистам необходим заранее созданный алгоритм действий при работе с потенциально рисковыми темами. Причем этот алгоритм важно распространять на различных медиатренингах.

В Латинской Америке есть прецеденты, которые предполагают, что давление со стороны международного сообщества может помочь защитить журналистов и даже освободить их из тюрьмы.

7

Создание альянсов

Вы можете объединиться с другими редакциями, чтобы получить групповые скидки на технические услуги и веб-хостинг. Это позволит даже небольшим изданиям получить доступ к инновационным технологиям. Но должен быть кто-то, кто будет вести переговоры от имени группы.

Главное в разделе

Образование

Как соцсети манипулируют вами ради внимания: TED

Образование

Главред LiRoom Алексей Бондаренко научит писать о музыке

Популярное на Телекритике



Дуся

Какие сериалы смотрят медийщики

Культура

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Дуся

Из жизни ушла журналистка Галина Файдюк