ТЕЛЕКРИТИКА

Медреформа: что теперь писать и читать о медицине

Где искать информацию и как не утонуть в миллионе научных статей

Образование

Сегодня Верховная Рада утвердила правительственные законопроекты, необходимые для начала в стране медицинской реформы. Чтобы журналистам и всем остальным было проще разобраться в этой теме, мы сделали подборку полезных текстов.


О том, что за законопроекты сегодня приняли и каких изменений можно ожидать, можно почитать на «Украинской правде»тут.

За кем cледить в медиа, если вас волнует тема здоровья и медицины

Фото: Pixabay

В украиноязычных и русскоязычных медиа мало проверенной и качественной информации о медицине и здоровье и еще меньше профессиональных научных журналистов. Поэтому мы сделали подборку каналов, блогов и рубрик, авторы которых придерживаются в работе принципов доказательной медицины и делятся информацией из авторитетных научных источников.

Подборка разбита на несколько блоков, в нее включены как каналы журналистов, так и активных в соцмедиа врачей.
Образование

За кем cледить в медиа, если вас волнует тема здоровья и медицины

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Как писать о медицине и не ошибиться

Фото: Pixabay

Почему плохо ссылаться на первую попавшуюся в Google научную статью, брать комментарий у гомеопата и остеопата «для баланса» в тексте о лечении онкологии и любой другой болезни, и прочие правила хорошего тона при подготовке материала на тему здоровья.

"Доказательная медицина  –  это практика, в которой решения принимаются на основе исследований, проведенных по определенным правилам. Исследования могут что-то доказать, опровергнуть, поставить под сомнение или показать, что предмет нужно изучить лучше.

Поэтому в своих материалах о медицине журналисты должны использовать только научные данные. Мнение представителей альтернативной медицины (куда также входят направление гомеопатии, антипрививочные движения и пр.) не может быть использовано и считаться равнозначным, так как эффективность таких методик научно не доказана и можно навредить здоровью людей".

Образование

Как писать о медицине и не ошибиться

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Кто придумал #вимагаю_медреформу и при чем тут медиа

Фото: Facebook БФ «Пациенты Украины»

Текст о том, как журналисты влияют на изменения в здравоохранении. Летом этого года журналист и менеджер проекта VoxCheck Елена Шкарпова и бывший журналист украинского Forbes, проекта Hubs и пресс-секретарь Национального банка Украины (сейчас она в декрете) Леся Войтицкая запустили в Facebook мощный флешмоб #вимагаю_медреформу.

В этом флешмобе люди делились негативным опытом получения услуг в украинских больницах, призывая власти незамедлительно реформировать отрасль. «Телекритика» выяснила, зачем это нужно.

Образование

Кто придумал #вимагаю_медреформу и при чем тут медиа

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Фото на кавере: Ирина Литовченко

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