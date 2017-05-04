Медреформа: что теперь писать и читать о медицине

Почему плохо ссылаться на первую попавшуюся в Google научную статью, брать комментарий у гомеопата и остеопата «для баланса» в тексте о лечении онкологии и любой другой болезни, и прочие правила хорошего тона при подготовке материала на тему здоровья.

"Доказательная медицина – это практика, в которой решения принимаются на основе исследований, проведенных по определенным правилам. Исследования могут что-то доказать, опровергнуть, поставить под сомнение или показать, что предмет нужно изучить лучше.

Поэтому в своих материалах о медицине журналисты должны использовать только научные данные. Мнение представителей альтернативной медицины (куда также входят направление гомеопатии, антипрививочные движения и пр.) не может быть использовано и считаться равнозначным, так как эффективность таких методик научно не доказана и можно навредить здоровью людей".