Медреформа: что теперь писать и читать о медицине

Сегодня Верховная Рада утвердила правительственные законопроекты, необходимые для начала в стране медицинской реформы. Чтобы журналистам и всем остальным было проще разобраться в этой теме, мы сделали подборку полезных текстов.
За кем cледить в медиа, если вас волнует тема здоровья и медицины
Как писать о медицине и не ошибиться
Почему плохо ссылаться на первую попавшуюся в Google научную статью, брать комментарий у гомеопата и остеопата «для баланса» в тексте о лечении онкологии и любой другой болезни, и прочие правила хорошего тона при подготовке материала на тему здоровья.
"Доказательная медицина – это практика, в которой решения принимаются на основе исследований, проведенных по определенным правилам. Исследования могут что-то доказать, опровергнуть, поставить под сомнение или показать, что предмет нужно изучить лучше.
Поэтому в своих материалах о медицине журналисты должны использовать только научные данные. Мнение представителей альтернативной медицины (куда также входят направление гомеопатии, антипрививочные движения и пр.) не может быть использовано и считаться равнозначным, так как эффективность таких методик научно не доказана и можно навредить здоровью людей".
Кто придумал #вимагаю_медреформу и при чем тут медиа
Текст о том, как журналисты влияют на изменения в здравоохранении. Летом этого года журналист и менеджер проекта VoxCheck Елена Шкарпова и бывший журналист украинского Forbes, проекта Hubs и пресс-секретарь Национального банка Украины (сейчас она в декрете) Леся Войтицкая запустили в Facebook мощный флешмоб #вимагаю_медреформу.
В этом флешмобе люди делились негативным опытом получения услуг в украинских больницах, призывая власти незамедлительно реформировать отрасль. «Телекритика» выяснила, зачем это нужно.
Фото на кавере: Ирина Литовченко