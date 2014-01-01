Медиашколу 1+1 media возглавил Юрий Билокур из Business Radio Group

Новым руководителем Высшей школы Media & Production медиахолдинга 1+1 media стал Юрий Билокур, сообщает пресс-служба компании.

"Следующий год для Высшей школы Media & Production станет годом интересных проектов и новых направлений", – анонсирует он.

Новый руководитель будет координировать организационную и учебную работы школы, а также развивать направление предоставления образовательных услуг для корпоративных клиентов и расширять пул медийных учебных курсов, которые отвечают требованиям времени.

До этого Юрий Билокур работал в Business Radio Group на должности руководителя отдела маркетинга, отвечал за разработку и внедрение стратегии позиционирования отдельных брендов.

Напомним, Высшая школа Media & Production – проект, который дает профессиональное системное образование. Приоритетом в учебной программе является предоставление практического опыта на собственных производственных мощностях 1+1 media.

Фото: Пресс-служба 1+1 media