Матвей Ганапольский и Евгений Киселев - о профессиональной и непрофессиональной журналистике

Вред журналистских стандартов, эскапизм, медиагигиена и фейки. Об этом и многом другом известные журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали на лекциях в школе «Cвободная. Курс журналистики». «Телекритика» записала краткую выжимку из выступлений.
Евгений Киселев: «Самые яркие журналисты всегда говорят от первого лица, провоцируют и бывают неправы»
Я в журналистике уже 33 года, из них 30 лет на телевидении. Что я понял за эти годы, такэто то, что журналистике научиться невозможно. И чтобы быть успешным, нужно иметь фундаментальное образование вроде экономиста, юриста и так далее (да простят меня те, кто учился на факультете журналистики).
Журналист должен знать все, быть начитанным, эрудированным, иметь базовые знания во многих отраслях и знать хотя бы один иностранный язык. Нужны представления о точных науках. Чем больше вы знаете, тем лучше.
Люди всегда чувствуют, перед ними достойный собеседник или мальчик/девочка, который не понимает элементарных вещей. Моя карьера пришлась на то время, когда не было никакого интернета и электронных библиотек. Приходилось полагаться на собственные знания.
Мы часто сталкиваемся с тем, что сотрудники редакции, прошедшие различные тренинги о стандартах журналистики, не могут сделать элементарный текст на 2,5 тыс. знаков или обычный телесюжет. Они знают, как соблюдать баланс, но не могут сделать работу.
Мой совет: меньше забивайте себе голову всем этим. Учитесь писать, ведь журналистика - это прикладное ремесло. Ценности - это замечательно, но творчество доступно немногим. В журналистике работают десятки тысяч людей и не все из них талантливы и одаренны. Но многие из них выживают благодаря тому, что они знают ремесло.
Не бойтесь быть субъективными. Самые яркие и знаменитые журналисты всегда возмутители спокойствия, они всегда говорят от первого лица, они провоцируют и бывают неправы. Но это право быть субъективным нужно заработать и сперва овладеть ремеслом и создать себе кредит доверия. Получив имя, будьте субъективными.
Журналист при этом не должен лгать, высказывая свою точку зрения, не должен информацию замалчивать и выставлять ее однобоко. Важно также признавать ошибки и честно говорить о своей неправоте. Я вижу, что некие азы профессии утрачиваются и люди работают неряшливо.
Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев - люди совершенно не бездарные и они знают азы профессии и умеют писать тексты, могут снять репортаж и задать правильный вопрос. Они знают, что такое хорошо и плохо. Но ради близости к власти и успеха, ради прайм-тайм на экране и больших денег они решили, что репутация стоит не так много, чтобы с ней расстаться.
Матвей Ганапольский: «Никому не верьте, тысячу раз перепроверьте и не торопитесь быстрее публиковать»
Мне кажется, что самая большая проблема сейчас - это поиск факта. СМИ разучились коротко рассказывать о том, что произошло. Они путают очерк с новостью, путают факты и иногда доходит до смешного. Возьмем пример, когда мы с Евгением Киселевым ушли делать новый канал. Открываем новость и видим: «Ганапольскому и Киселеву указали на дверь».
Очень часто малопрофессиональные ведущие путают интервью с беседой и сбивают вас и интервьюируемого. Если вы видите, что журналист во время интервью не просто задает вопросы, но и вдруг начинает перечить собеседнику, то это уже не интервью, а беседа или дискуссия.
Не прощайте эти вещи, непрофессионально гасить человека во время интервью. Вы можете быть не согласным с человеком, но нельзя это высказывать и сбивать его. Важно не путать жанры.
Интернет дал нам всем очень многое. Но с другой стороны, сейчас совершенно невозможно понять, что такое новости. Когда я первый раз открываю сообщение, я не верю его содержанию. Я не понимаю, где фейк, а где правда. Ссылка ведет на ссылку, а потом на еще одну ссылку. Где первоисточник, как понять, было ли событие на самом деле или нет? Наутро все уточняется, изменяется. И так постоянно. И это огромная проблема.
Факты стали неинтересны. Статистика показывает, что наиболее рейтинговые программы те, в которых есть чье-то мнение. Но мнение же должно основываться на каком-то факте! Это катастрофа.
Меня беспокоит, что журналистика делает людей тупыми овощами и не дает им пищу для ума. Мне интересно разговаривать не с овощами, не с населением, а с гражданином, личностью, субъектом жизни страны. И я как СМИ обязан давать эту пищу, чтобы вы не скатывались до «двух террористов Зоряна и Шкиряка».
Важно помнить что журналистика состоит не только из тех, кто делает журналистику, но и из тех, кто ее потребляет. Я очень жду в эфире умных людей. Журналист обязан работать над собой, но и слушатель должен работать над собой. Помогите нам и старайтесь, очень вас прошу.
Украинское телевидение свободное, но оно превратилось в хлев для свиней, которые дерутся в парламенте, а вечером рассказывают о том, чья линия была правильной. А что ты сделал в парламенте за целый день? В «Эхе Москвы» я защищаюсь и не пускаю к себе никаких депутатов. Пусть идут в парламент и работают, а не приходят ко мне со своим мнением после 5 часов работы.
Отсутствие хороших гостей в студии - это огромная проблема. И у нас с вами не просто мало людей, а еще и законы, которые требуют, чтобы пришедший гость соответствовал закону о пропорциональном распределении украинского языка. Есть политологи, есть специалисты в самых разных областях, но каждый день только на NewsOne нужно пригласить 12-14 гостей. А теперь умножьте их на количество дней в неделе.
Сейчас эпоха эскапизма. Вот были Болотная и Сахарова, а сейчас их нет. Потому что есть статьи, по которым вы за это сядете. Вот мне не нравится Путин? Так я приехал на родину в Украину. Вам не нравится что-то в стране? Вы отправляете детей в Польшу.
Цена человеческой жизни выросла, ты не хочешь отдавать своего ребенка под танки и пули ради Ахметова или Пинчука. Человек думает: лучше я пойду займусь делом, ведь если я сейчас погибну за вас, вы меня завтра и не вспомните. Все стало стоить свои деньги: и ваша старость без детей, и учеба ваших детей. Все сплелось в клубок. В такую эпоху мы живем.
Оберегайте свое окружение, свой мир окружающей новостной среды. Никому не верьте, тысячу раз перепроверьте и не торопитесь быстрее публиковать. Храните себя от наглого вторжения медиа, которое идет на все, чтобы захватить ваше внимание и что-нибудь вам впихнуть.