Матвей Ганапольский и Евгений Киселев - о профессиональной и непрофессиональной журналистике

Я в журналистике уже 33 года, из них 30 лет на телевидении. Что я понял за эти годы, такэто то, что журналистике научиться невозможно. И чтобы быть успешным, нужно иметь фундаментальное образование вроде экономиста, юриста и так далее (да простят меня те, кто учился на факультете журналистики).

Журналист должен знать все, быть начитанным, эрудированным, иметь базовые знания во многих отраслях и знать хотя бы один иностранный язык. Нужны представления о точных науках. Чем больше вы знаете, тем лучше.

Люди всегда чувствуют, перед ними достойный собеседник или мальчик/девочка, который не понимает элементарных вещей. Моя карьера пришлась на то время, когда не было никакого интернета и электронных библиотек. Приходилось полагаться на собственные знания.

Мы часто сталкиваемся с тем, что сотрудники редакции, прошедшие различные тренинги о стандартах журналистики, не могут сделать элементарный текст на 2,5 тыс. знаков или обычный телесюжет. Они знают, как соблюдать баланс, но не могут сделать работу.