Мастер-класс от Vogue: как писать посты так, чтобы их лайкали

Чтобы сделать свои посты видимыми, 96% маркетологов выбирают рекламу: она дешевая и охватывает большую аудиторию. Благодаря ей посты появляются в ленте выше, чем обычно, и их видит больше пользователей. Но у рекламы есть и недостатки. Во-первых, ее используют все. Во-вторых, на нее может не хватить денег. В-третьих, с ее помощью манипулируют. Вложенные в рекламу деньги не означают гарантированный результат. Лучший выход из ситуации банальный – создавать качественный продукт.

Согласно автору книги «Психология вирусного маркетинга» Иону Бергеру, контент должен быть для аудитории ценным, увеличивать ее социальное влияние, то есть это материалы, которые хочется распространять. Также контент должен вызвать определенные желания, стимулировать к новым идеям и мнениям. Для этого известные бренды часто используют в рекламе популярные образы, например, у большинства покупателей Coca-Cola ассоциируется с рождественскими праздниками.

Контент долженвызывать сильные эмоции – гнев, или радость, или сочувствие и т. д. По данным Facebook, чаще всего пользователи используют смайлик смеха, что свидетельствует о том, что веселый контент привлекает больше людей. В то же время в украинском сегменте соцсети популярен смайлик гнева. Поэтому шансы на популярность растут у контента в стиле «зрада vs перемога» или у того, что провоцирует злость.

Контент должен поощрять повторить что-то за авторами материала или поста – например, это могут быть призывы к флешмобам или акциям – а также рассказывать, для чего нужны определенные вещи, особенно новинки, и как ими пользоваться.