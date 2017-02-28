Мастер-класс от Vogue: как писать посты так, чтобы их лайкали

Журнал Vogue – біблія моди, версії якої є у двадцяти країнах світу. Український Vogue – один із наймолодших, наприкінці цієї зими йому виповниться п’ять років. Попри це обкладинки Vogue Vogue Ukraine стають одними з найбільш обговорюваних у світі.
Издание MediaLab записало лекцию руководительницы диджитал-отдела журнала Марии Ждановой студентам Украинского католического университета, на которой она рассказала о том, как изданию покорить соцсети, без чего невозможна контент-стратегия и какие необычные шаги предпринимают известные бренды ради просмотров и лайков.
«Телекритика» публикует самые интересные ее высказывания.
Статистика украинского Vogue свидетельствует, что 70% потребителей получают контент со своих мобильных устройств, причем делают это на ходу. На сайт в основном переходят из социальных сетей, чаще всего – 92% – из Facebook.
Чтобы сделать свои посты видимыми, 96% маркетологов выбирают рекламу: она дешевая и охватывает большую аудиторию. Благодаря ей посты появляются в ленте выше, чем обычно, и их видит больше пользователей. Но у рекламы есть и недостатки. Во-первых, ее используют все. Во-вторых, на нее может не хватить денег. В-третьих, с ее помощью манипулируют. Вложенные в рекламу деньги не означают гарантированный результат. Лучший выход из ситуации банальный – создавать качественный продукт.
Согласно автору книги «Психология вирусного маркетинга» Иону Бергеру, контент должен быть для аудитории ценным, увеличивать ее социальное влияние, то есть это материалы, которые хочется распространять. Также контент должен вызвать определенные желания, стимулировать к новым идеям и мнениям. Для этого известные бренды часто используют в рекламе популярные образы, например, у большинства покупателей Coca-Cola ассоциируется с рождественскими праздниками.
Контент долженвызывать сильные эмоции – гнев, или радость, или сочувствие и т. д. По данным Facebook, чаще всего пользователи используют смайлик смеха, что свидетельствует о том, что веселый контент привлекает больше людей. В то же время в украинском сегменте соцсети популярен смайлик гнева. Поэтому шансы на популярность растут у контента в стиле «зрада vs перемога» или у того, что провоцирует злость.
Контент должен поощрять повторить что-то за авторами материала или поста – например, это могут быть призывы к флешмобам или акциям – а также рассказывать, для чего нужны определенные вещи, особенно новинки, и как ими пользоваться.
Считается, что истории срабатывают лучше, если их рассказывают известные люди или бренды. Но на самом деле новый тренд заключается не в том, чтобы рассказывать истории (storytelling), а в том, чтобы их создавать (storymaking). Например, у Vogue есть традиция проводить ежегодный фестиваль шопинга. В этом году мы разослали пяти украинским звездам пакеты Vogue box с персональным приглашением на шопинг и подарками. Они обратились к своим подписчикам в Instagram, чтобы те присоединялись к шопингу. Каждый имел шанс выиграть персональный Vogue box.
Цель контентной стратегии – действовать одновременно в трех направлениях: влиять на количество просмотров, воспитывать лояльную аудиторию и сделать так, чтобы среди результатов в поисковой системе первым был ваш сайт. Именно поэтому идеальная контентная стратегия – это модель 3Н – hygiene, hub, hero.
Нygiene – когда читатели будут искать в интернете ответы на свои вопросы, первым источником, на который укажут поисковики, должно быть ваше издание. Стратегию продумывают так, например, чтобы в день вручения «Оскара» люди читали об этом именно на сайте вашего издания. За несколько месяцев до мероприятия в Vogue готовят ряд материалов на смежные темы, например пишут о самом красивом платье на церемонии «Оскар» за всю историю, рассказывают о номинантах. Такого контента должно быть 30%.
Hub-контент отвечает на вопрос, почему аудитория заходит именно на ваш сайт. Его должно быть 60%. Это как небольшие тексты, обеспечивающие переходы на сайт, так и эксклюзивные рубрики. В Vogue их несколько, например, ежемесячно Любко Дереш советует, какие книги стоит прочитать. Аудитория знает об этой рубрике и специально в определенное время заходит на сайт, чтобы почитать новые тексты.
«Необходимо действовать одновременно в трех направлениях: влиять на количество просмотров, воспитывать лояльную аудиторию и сделать так, чтобы среди результатов в поисковике первым был ваш сайт»
Благодаря hero, или вирусному контенту, можно увеличить количество подписчиков всего за один день. Конечно, может и не сработать, но попробовать стоит. Можно добавить в свой контент немного комедийности, использовать существующие ныне тренды и опубликовать готовый материал в правильное время, например к какой-то дате. Также важно правильно распространять контент. Vogue постит вирусные ролики не только в официальных группах журнала, но и на личных страницах журналистов, а также отправляет их в популярные Facebook-паблики.
Популярные мировые медиа применяют один простой метод работы со своим контентом: используют его больше, чем один раз. Для этого нужно мало усилий, но это работает. Например, в The New York Times есть подразделение Cooking. Вместо того, чтобы создавать отдельную редакцию и каждый раз писать рецепты, руководство издания решило оцифровать и перепечатывать рецепты, которые на протяжении последних 70 лет появлялись в журнале. Теперь сайт один из самых успешных в кулинарной сфере.
Еще один интересный трюк от NYT: одну и ту же новость ставят дважды, но с определенным интервалом. В Vogue была похожая ситуация. 17 ноября вышел трейлер фильма «Фантастические животные и где их искать», мы опубликовали об этом пост, собравший более 600 лайков и еще больше переходов на сайт. Впоследствии ошибочно запланировали опубликовать ту же информацию во второй раз. На удивление, второй пост собрал еще 200 лайков, большое количество переходов на сайт и, что самое главное, – не было ни одного комментария вроде «увольте своего smm-щика». Эта ошибка переросла в полноценную стратегию.
Еще один интересный ход от американцев – публиковать материалы несколькомесячной давности. Некоторые тексты можно использовать снова и снова. Это сохранит силы и добавит просмотров.
С полным текстом лекции можно ознакомиться на сайте издания.
Фото: Максим Лисовой