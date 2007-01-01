Мартин Скорсезе готовит онлайн-курс по созданию фильмов

Американский режиссер Мартин Скорсезе работает над созданием онлайн-курса по режиссуре для образовательной площадки MasterClass, сообщает издание Realist.online.

Лекторий, в который войдет 20 различных видеоуроков, появится уже в начале 2018 года. Кромелекций, у студентов будет доступ к дополнительным материалам и возможность задать вопрос Скорсезе лично. Стоимость курса составит $90.

Режиссер обещает в рамках проекта объяснить свой подход к кинематографу – от сюжета до выбора актеров. "Я в восторге от этого проекта. Он дает мне шанс поделиться своим вдохновением, опытом и практиками", – говорит Мартин Скорсезе.

Напомним, Мартин Скорсезе – американский кинорежиссер, обладатель более 100 различных кинопремий и призов, включая «Золотую пальмовую ветвь» (1976 г.), «Золотой глобус» (2003, 2007, 2012 гг.) и «Оскар» (2007 г.).Среди наиболее известных его работ – «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит».

Фото: Wikipedia.org / Siebbi