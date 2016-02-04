Лучшие приложения для журналистов в 2016 году от IJNet

Студенты Школы журналистики и массовых коммуникаций Уолтера Кронкайта при Университете штата Аризона протестировали множество новых приложений. Для международной журналистской сети IJNet они выбрали топ-5 сервисов, которые облегчают работу репортера.
Cogi
Это одно из самых удобных приложений для работы с интервью. Во время записи интервью на телефон Cogi может фиксировать только самые важные части разговора – в этом случае журналисту не нужно будет переслушивать всю запись. Cogi накапливает запись в буфере, но не сохраняет ее. Если журналист слышит нужную фразу, он нажимает на кнопку и Cogi ее записывает: в этот момент приложение отмотает от 15 до 40 секунд разговора и запишет все самое важное. Таким образом репортеру не нужно делать пометки в блокноте, отмечая время важных фраз – беседе можно посвятить все свое внимание. На выходе получится укороченная версия интервью для расшифровки.
Within
Это профессиональная VR-платформа (каталог виртуальных приключений) для создания высококачественных видео. Приложение раньше называлось Vrse, в нем можно найти все: от рекламы Mr. Robot TV до проектов журнала The New York Times. Там есть видеоклипы U2, передачи Saturday Night Live или записи выступлений TED. В приложении можно делать живые трансляции и загружать видео. Все это помогает использовать инновационные способы для иллюстраций журналистских историй.
Adobe Spark Post
Это приложение идеально подходит для создания мемов, которые можно загружать непосредственно с телефонов. Сервис облегчает создание и редактирование изображений и постов для Twitter, Pinterest, Facebook и Instagram. Также в нем можно создавать простые, понятные и приятные глазу веб-страницы и видео. Журналисты могут использовать Spark Post для публикации срочных новостей или для продвижения своих материалов. В программе можно настраивать шрифты, цвета, формы, промежутки, прозрачность, анимацию и многое другое.
Cam Scanner
Приложение позволяет сканировать, создавать и структурировать виртуальные копии всех бумажных документов. Документ может состоять из нескольких страниц, сканы добавляются через камеру либо фотоальбом. В итоге размытая и темная фотография документа превращается в ясный PDF-файл, который можно использовать для поиска в сети. Приложение идеально подходит для тех, кто собирает информацию в общественных архивах или документах.
Adobe Spark Page
Это программа для создания качественных и профессиональных веб-страниц на экранах айфонов. Приложение удобно в использовании и имеет простой дизайн. В приложении можно создать проект и тут же добавлять в него фотографии и контент. Сервис Glideshows позволяет полноэкранным фотографиям появляться одна за другой в сопровождении текста, который прокручивается, когда вы прокручиваете сайт. Неудобство этого приложения только в том, что веб-страницы могут быть размещены только на сервере Adobe Spark. Но ссылки страниц вы можете добавлять и на свои сайты. Журналисты же могут использовать Adobe Spark Page еще и для демонстрации своего портфолио.