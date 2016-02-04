Лучшие приложения для журналистов в 2016 году от IJNet

Cogi

Это одно из самых удобных приложений для работы с интервью. Во время записи интервью на телефон Cogi может фиксировать только самые важные части разговора – в этом случае журналисту не нужно будет переслушивать всю запись. Cogi накапливает запись в буфере, но не сохраняет ее. Если журналист слышит нужную фразу, он нажимает на кнопку и Cogi ее записывает: в этот момент приложение отмотает от 15 до 40 секунд разговора и запишет все самое важное. Таким образом репортеру не нужно делать пометки в блокноте, отмечая время важных фраз – беседе можно посвятить все свое внимание. На выходе получится укороченная версия интервью для расшифровки.