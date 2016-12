Лучшие лекции о журналистике на Телекритике

Главный редактор издания Bird in Flight и бывший главред The Village Евгений Сафонов рассказал о том, как создавался проект Bird in Flight и какие рубрики вводит редакция, чтобы продвигать медиа, в том числе и в Facebook.

"Мы никогда не возьмемся за тему, чтобы просто отработать читательский спрос. Мы пишем то, что нам интересно. Издатель задумал нас не для того, чтобы заработать деньги".