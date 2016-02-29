Лучшие лекции о журналистике на Телекритике

Журналистика во время войны, во время перестройки и даже во время спектакля. Мы собрали лучшие лекции года на все случаи жизни журналиста.
Мыкола Вересень – об истории журналистики в советской и независимой Украине
Известный теле- и радиоведущий Мыкола Вересень рассказывает о журналистике во время перестройки, развала Союза и становления нового государства. А также о работе на BBC, об "Украинской правде" и убийстве Георгия Гонгадзе, о темниках и этике, о современных журналистах и Facebook.
"В те времена можно было просто сидеть дома и ничего не делать – вечером всем телеканалам просто высылались кассеты с видео вечерних новостей. Параллельно по факсу шла бумажка, как это освещать, на что обратить внимание и о чем не упоминать, какие акценты расставить. Это было удобно с экономической точки зрения".
Екатерина Горчинская – о журналистских расследованиях
Главный исполнительный директор hromadske.tv Екатерина Горчинская рассказала о том, как искать сюжеты для журналистских расследований и о своей работе в проекте «Схемы: коррупция в деталях» на «Радио Свобода».
"Многие факты в наших расследованиях – из открытых источников, так что если ваш отец коррупционер, не выкладывайте личные фото в соцсети"
Евгений Сафонов – о фотографии
Главный редактор издания Bird in Flight и бывший главред The Village Евгений Сафонов рассказал о том, как создавался проект Bird in Flight и какие рубрики вводит редакция, чтобы продвигать медиа, в том числе и в Facebook.
"Мы никогда не возьмемся за тему, чтобы просто отработать читательский спрос. Мы пишем то, что нам интересно. Издатель задумал нас не для того, чтобы заработать деньги".
Галина Тимченко – о работе медиа в интернете
Основатель популярного новостного интернет-издания Meduza и экс-главред «Ленты.ру» Галина Тимченко рассказала о трендах в интернет-журналистике, об инертности и раздражительности современного читателя и о проблеме низкого качества фотовизуального контента в СМИ.
"Аудитория – это единственное оправдание вашего существования. Писатели пишут для себя и для Бога, а журналисты пишут для людей. И если контент представлен не так, как нравится людям, то можно говорить изданию «до свидания». Это профнепригодность".
Юрий Володарский – о литературной критике
Известный литературный обозреватель журнала «ШО», радио «Аристократы» и журнала «Фокус» Юрий Володарский разбирал рецензии авторов-студентов лектория и объяснял, чего не должно быть в таких текстах.
"Осторожней с метафорами. Если воспринимать их буквально, они превращаются в бред. Избегайте лишней образности, поэтизмов, возвышенного стиля и пафосности при нуднейшем слоге. Если я читаю в рецензии, что "спектакль разложит вашу сущность на миллиметры нервных волокон", я на него не пойду. Я не хочу, чтобы мою сущность раскладывали на миллиметры! Я очень надеюсь, что присутствующие здесь понимают, насколько плохо это написано".
Леся Ганжа – о работе на оккупированных территориях
Редактор проекта «Доступ до правди» Леся Ганжа рассказала о том, как на оккупированных территориях избегать конфликтных ситуаций с собеседниками, как понимать людей и как защитить себя.
"Обзывание стало важнее реальности, осуждение – важнее правды, которую мы можем оттуда привезти. Вся эта дискуссия, называть их террористами или не называть, – это вопрос о том, хотят ли украинские граждане знать, что происходит на оккупированных территориях. Нет. Они ничего не хотят знать. Они хотят обзываться".
Сергей Рахманин – о пропаганде и контрпропаганде
Первый заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин рассказал о том, как не поддаваться желанию толпы делить информацию на черное и белое, и как не стать оружием в руках государства.
"В условиях активной или гибридной войны вес информации и слова выше. Искаженная информация – такое же оружие, которым можно ранить и убить. И государство вправе защищаться в гибридной информационной войне с помощью пропаганды или контрпропаганды. Но я против, чтобы журналисты частных медиа использовались как оружие. Пропаганда или контрпропаганда – не наша задача".
Вахтанг Кипиани – о проверке исторических фактов
Главный редактор «Исторической правды» и ведущий телеканала ZIK Вахтанг Кипиани рассказал о важности понимания журналистами истории, простой проверке исторических фактов и мифов и о работе своей команды.
"К историческим мифам прибегают не только враги Украины, но и ее пылкие патриоты. Например, популярная открытка «Факты о Крыме», в которой сказано, что в 1954 году взамен на Крым УССР передала в состав РФСР территорию вокруг Таганрога. Месседж о том, что "если вы пересматриваете исторические границы и вернули себе Крым, то верните нам наш Таганрог", очень прижился и распространялся тысячами пользователей. А на самом деле эту информацию очень просто проверить: взять любую карту 1920-1940-х годов и посмотреть, был ли Таганрог в составе УССР. Никакого обмена 1954 года не было. Таганрог с окрестностями был заселен этническими украинцами и принадлежал в свое время Украине, но перешли эти земли России за тридцать лет до передачи Крыма".
Олег Вергелис – о театральной критике
Редактор раздела «Культура» в газете «Зеркало недели» Олег Вергелис рассказал, как написать театральную рецензию и никого при этом не обидеть.
"Сейчас Гамлет на сцене может быть даже бандитом, и ваша задача или опровергнуть это, или пойти за режиссером. Авторский взгляд на спектакль может быть любым: лирическим, экспрессивным, строго-теоретическим. Но важным критерием для всех рецензий является то, что в тексте должен быть диалог. Нет определенных рамок или догм в спектакле, нельзя сказать, что он должен быть таким или другим. Вы входите в мир художественного произведения и должны в нем что-то сформулировать".