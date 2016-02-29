Лучшие лекции о журналистике на Телекритике

Известный теле- и радиоведущий Мыкола Вересень рассказывает о журналистике во время перестройки, развала Союза и становления нового государства. А также о работе на BBC, об "Украинской правде" и убийстве Георгия Гонгадзе, о темниках и этике, о современных журналистах и Facebook.

"В те времена можно было просто сидеть дома и ничего не делать – вечером всем телеканалам просто высылались кассеты с видео вечерних новостей. Параллельно по факсу шла бумажка, как это освещать, на что обратить внимание и о чем не упоминать, какие акценты расставить. Это было удобно с экономической точки зрения".