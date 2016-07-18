Лучшие лекции о кино на «Телекритике»

Джеймс Крамер – автор сценариев таких сериалов, как «Детективное агентство «Лунный свет», «Диагноз: убийство», «Строго на юг» и многих других. Сейчас он консультирует российские, турецкие, египетские и украинские телеканалы и продакшены, представляя компании Sony Pictures Television, FremantleMedia, Twentieth Century Fox Television, NBC Universal International Television и Warner Bros. Television. На лекции он рассказал о том, как писать сценарии к ситкомам, какой вид ситкома выбрать и на что следует обратить внимание при адаптации иностранных сериалов.

"Если готовитесь к съемке романтической комедии, следует заранее представлять развитие событий. С первой серии «Друзей» понятно, что Росс и Рейчел будут парой и будут в центре внимания. Но надо понимать, как с этим всем обеспечить интерес зрителей лет на семь. Например, в конце первого сезона они якобы сблизились, но появляется ее бывший. В конце второго – будто бы вот-вот, но появляется бывшая жена и говорит, что теперь он будет заниматься сыном.Поймите, чего хочет ваш персонаж и почему он не может этого получить, почему не может реализовать свою мечту? Он не может это сделать из-за других персонажей".