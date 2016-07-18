Лучшие лекции о кино на «Телекритике»

Как снимать короткометражки, делать ситкомы, снимать детей, как поступить в киношколу США и многое другое. «Телекритика» собрала 8 лучших лекций за год.
Почему Росс и Рейчел 10 лет сходились и расходились, или Как создают известные ситкомы
Джеймс Крамер – автор сценариев таких сериалов, как «Детективное агентство «Лунный свет», «Диагноз: убийство», «Строго на юг» и многих других. Сейчас он консультирует российские, турецкие, египетские и украинские телеканалы и продакшены, представляя компании Sony Pictures Television, FremantleMedia, Twentieth Century Fox Television, NBC Universal International Television и Warner Bros. Television. На лекции он рассказал о том, как писать сценарии к ситкомам, какой вид ситкома выбрать и на что следует обратить внимание при адаптации иностранных сериалов.
"Если готовитесь к съемке романтической комедии, следует заранее представлять развитие событий. С первой серии «Друзей» понятно, что Росс и Рейчел будут парой и будут в центре внимания. Но надо понимать, как с этим всем обеспечить интерес зрителей лет на семь. Например, в конце первого сезона они якобы сблизились, но появляется ее бывший. В конце второго – будто бы вот-вот, но появляется бывшая жена и говорит, что теперь он будет заниматься сыном.Поймите, чего хочет ваш персонаж и почему он не может этого получить, почему не может реализовать свою мечту? Он не может это сделать из-за других персонажей".
Александр Роднянский –о кинематографе и ошибках современных режиссеров и продюсеров
Денис Иванов: «Если в Каннах главные люди на красной дорожке – кинематографисты, то в Украине – начальник ЖЭКа в дорогом костюме»
Денис Иванов возглавляет кинокомпанию «Артхаус Трафик», которая занимается прокатом авторского фестивального кино, он также был одним из основателей Одесского международного кинофестиваля. На лекции он рассказал о роли кинокритиков в развитии кинематографа и о проблемах в украинской культурной журналистике.
"Украинское кино – это планета Шелезяка. Растительности нет, и она населена роботами. Но ответственности за развитие кино у кинокритиков не меньше, чем у актеров, продюсеров и режиссеров. Мы нуждаемся во внимательном отношении даже к неполучившимся фильмам. Очень многие критики пишут об украинском кино, которое на 20 лет остановилось, и забывают о том, что редко кто специально хочет снять плохое кино. И когда оно не получается, это сильно ранит. Изначальная доброжелательность, даже если что-то не получилось, – это важно, это залог развития. Это не только у режиссера не получилось, это у всех нас не получилось".
Автор известных фильмов о The Beatles Тони Палмер: «Когда-то Стенли Кубрик сказал мне, что все его фильмы – это наше зеркало»
Тони Палмер – британский режиссер-документалист, автор более 100 фильмов о музыкантах и композиторах, режиссер фильмов для BBC. В кинематографе он уже 50 лет и снял свой первый фильм в 1966 году. Во время мастер-класса он рассказал, зачем музыканты пишут музыку, как снимать о них кино и о проблеме авторской позиции в фильме.
"Однажды я снимал фильм «Симфония скорбных песнопений», и мы вместе с польским композитором Хенриком Гурецким были в Аушвице и ходили вокруг газовых камер, я хотел спросить, о чем его музыка. Однако не стал этого делать, но он понял без слов мой вопрос и сказал: "Я хочу, чтобы моя музыка была свидетельством и предупреждением".
Как снимать детей в кино и не сойти с ума
Продюсер Иванна Дядюра снимала украинскую версию детского ток-шоу «Самый умный», а также продюсировала такие шоу и фильмы, как «Касается каждого», «Хайтарма» и «Ее сердце». На мастер-классе она рассказала об основных сложностях, с которыми сталкивается съемочная группа при работе с детьми и их родителями.
"Любые актерские амбиции детей – это в первую очередь амбиции родителей. И я видела, как родители настраивали своих детей перед съемками только на победу, жестко им говорили, что те не имеют права проиграть. И эти дети выходили на площадку, не понимая, что проигрыш – это часть жизни, а выигрыш – воля случая. После программы такие дети ломались.Так что если у вас на съемочной площадке есть психолог, он должен работать в первую очередь с родителями и их восприятием участия детей в телешоу".
Снять короткометражку: ожидание и реальность
Кинорежиссер Святослав Пащук рассказал о том, как снимать короткометражные фильмы и каких ошибок следует избегать на этапе их создания. "Когда я пишу сценарий, я представляю себе идеальные места для съемок. Но в реальной жизни все выглядит иначе, особенно если вы предварительно не приезжали на место и не искали натуру. Особенно по-другому вы все увидите в кадре, потому что снимать будет оператор, а не вы. Не бойтесь, что картинка в вашей голове не совпадет с тем, что получится в кадре. После монтажа все выйдет гораздо лучше, чем вы себе представляли изначально.
Идеального места съемок вы не найдете. Любая точка покажется вам ужасной и неподходящей. Приготовьтесь к этому психологически. Но на этапе монтажа вам будет казаться, что, наоборот, все играло вам на руку. Старайтесь снимать максимум заявочных кадров. Вам всегда нужно будет что-нибудь для склеек. Поэтому очень выручают общие планы, детали, руки и жесты героев и так далее. Это потом поможет вам при монтаже сделать нормальный видеоряд".
Как поступить в киношколу в США
Даниил Гаук, экономист из Львова, недавно поступил в киношколу в Калифорнии и учится на кинорежиссера. На лекции он рассказал, как выбрать школу, какие документы подавать и как не завалить собеседование. "Время в киношколе – это время, которое вы можете посвятить только профессии. В обычной жизни такого не будет. Также за 2-3 года обучения вы сможете произвести определенное количество работ, которые, возможно, вы не сделали бы самостоятельно. Вы сможете вынести из школы крутой короткий метр и хороший сценарий полнометражного фильма.
В своих работах вы будете иметь право на ошибку и сможете учиться на ошибках других во время коллективного обсуждения работ. Вы получите профессиональный фидбэк. Если вы идете в достойную киношколу, вы сможете поработать на всех этапах кинопроизводства. Это очень важный широкий опыт. Я сделал себе табличку с критериями отбора. Так мне легче было сориентироваться. Я смотрел на историю школы и на ее именитых выпускников.Важно понять, есть ли финансовые вливания в эту школу, потому что от них зависит техническое оснащение и возможность хоть какой-то стипендии. Также среди критериев отбора – обеспечение помещениями, техникой и цена обучения. Выбор зависит и от локации".
Где найти деньги на кино: лекции продюсеров о питчингах и поисках инвесторов
В прошлом году в издательстве «Медиа Ресурсы Менеджмент» вышел сборник конспектов лекций о кино- и телепроизводстве курса Skill Bill образовательного центра «Film.UA Факультет». Мы отобрали самые интересные тезисы спикеров о поиске финансирования на европейских рынках, питчингах и копродукции.
Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management, организатор Kiev Media Week рассказала о питчинге. Симона Бауман, представитель German Films в Восточной Европе, – о копродукции. А Анна Качко, независимый продюсер, участник и организатор питчингов, продюсер фильма «Уроки гармонии» (получил Серебряного медведя на Берлинале), – рассказала о способах поиска финансирования.