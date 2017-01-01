Лучшие курсы и стипендии сентября

31 августа, Харьков. Последний день приема анкет на участие в тренинге «Технологии проведения журналистских расследований» от ГО «Институт развития региональной прессы» и Датского агентства по международному развитию DANIDA. Тренинг пройдет с 23 по 27 сентября. Результаты отбора будут известны 5 сентября. Подробности тут.

2 сентября, Киев. Дедлайн подачи резюме на вакансию заместителя главного редактора издания «Украинская правда». Подробности тут.

6 сентября, Киев. Дмитрий Охримчук (сейчас – VP of Business Development в Depositphotos, раньше – старший специалист в Aventures Capital, UMH Digital) проведет встречу, на которой расскажет о своем опыте обучения по программе MBA в UC Berkeley (Калифорния, США). Вход платный. Подробности тут.

7 сентября, Киев. Начнется трехмесячный курс «Диалоги о будущем: лекции колумнистов НВ» от издания «Новое время». Первыми будут лекции главреда НВ Виталия Сыча, историка и публициста Ярослава Грицака и экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша. Вход платный (студентам скидка). Подробности тут.