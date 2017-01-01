Лучшие курсы и стипендии сентября

Научиться работать с конфликтами в Колумбийском университете, заняться отчетом или исследованием в Праге, получить $60 тыс. от ООН, поучиться сторителлингу и многое другое.
31 августа, Харьков. Последний день приема анкет на участие в тренинге «Технологии проведения журналистских расследований» от ГО «Институт развития региональной прессы» и Датского агентства по международному развитию DANIDA. Тренинг пройдет с 23 по 27 сентября. Результаты отбора будут известны 5 сентября. Подробности тут.
2 сентября, Киев. Дедлайн подачи резюме на вакансию заместителя главного редактора издания «Украинская правда». Подробности тут.
6 сентября, Киев. Дмитрий Охримчук (сейчас – VP of Business Development в Depositphotos, раньше – старший специалист в Aventures Capital, UMH Digital) проведет встречу, на которой расскажет о своем опыте обучения по программе MBA в UC Berkeley (Калифорния, США). Вход платный. Подробности тут.
7 сентября, Киев. Начнется трехмесячный курс «Диалоги о будущем: лекции колумнистов НВ» от издания «Новое время». Первыми будут лекции главреда НВ Виталия Сыча, историка и публициста Ярослава Грицака и экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша. Вход платный (студентам скидка). Подробности тут.
8 сентября, Прага. Дедлайн подачи заявок на программу стажировок 2017-2018 от Prague Civil Society Center для журналистов из Восточной Европы (в том числе Украины) и Центральной Азии. Стажировки будут проходить в октябре-декабре 2017 или феврале-апреле 2018. Это могут быть исследования, отчеты, статьи, курсы профессиональной подготовки в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Размер гранта: от 3000 до 4000 евро. Подробности тут.
9 сентября, Киев. В Школе Bird in Flight пройдет совместный с фотобанком Depositphotos курс «Фотография для стоков». Обучение платное. Подробности тут.
14 сентября, США. Дедлайн подачи заявок на конкурс от Ассоциации корреспондентов при ООН для журналистов, которые пишут о деятельности ООН и ее подразделений. Призовой фонд: $60 тыс. Подробности тут.
15 сентября, Украина. Дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе журналистских расследований и аналитических исследований «Є-Розслідування». Победителей огласят 20 сентябра, среди призов: деньги и ценные подарки (дроны и профессиональные диктофоны). Подробности тут.
15 сентября, Украина. Дедлайн подачи заявок на Конкурс малых грантов на проведение расследований фактов преступлений против журналистов от «Института развития региональной прессы» и НСЖУ. Это 10 грантов в размере до 12 тыс. грн на расследования, которые должны быть опубликованы до 30 ноября. Лучшие тексты опубликуют «Украинская правда» и украинское бюро «Радио Свобода». Подробности тут.
16 сентября, Киев. Начнется обучение в Детской медиа школе от Высшей школы медиа & продакшн для детей 7-9 и 10-13 лет. Дети будут учиться создавать новости, влоги, работать перед камерой и многое другое. Обучение платное. Подробности тут.
17 сентября, Киев. В Школе Bird in Flight пройдет курс «Фотография как способ самовыражения», куратор – Дима Гавриш. Обучение платное. Подробности тут.
18-22 сентября, Киев. Media Resources Management проведет в столице Kyiv Media Week 2017 – серию мероприятий и конференций для медийщиков. Подробности тут.
22 сентября, Нью-Йорк. Дедлайн подачи заявок на стипендию Dart Center Ochberg Fellows от Dart Center for Journalism and Trauma в Колумбийском университете. На программу отберут 12 студентов, которые с 15 по 20 января 2018 года будут учиться освещать кризисные ситуации и работать с людьми, пережившими травму. Подробности тут.
22-23 сентября, Киев. В эти дни на студии Film.Ua пройдет фестиваль короткого метра «Де кіно. Епізод 2» от 1+1 media и FILM.UA Group. Вход на фестиваль бесплатный. Подробности тут.
23-28 сентября, Киев. Пройдет курс писательского мастерства и копирайтинга «Рыба». Участие платное. Подробности тут.
25 сентября, США. Делайн подачи заявки на получение гранта до $10 тыс. от Fund for Investigative Journalism для проведения расследований в сфере коррупции и злоупотреблений властью. Подробности тут.
30 сентября, Техас, США. Дедлайн подачи заявок на конкурс для студентов-фотожурналистов от Conflict and Development Center Техасского университета A&M. Речь идет об инновационных методах фотографии конфликтов. Подробности тут.