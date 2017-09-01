Лучшие курсы и стипендии октября

30 сентября, Киев. Дедлайн подачи заявок на стажировки в Институте развития региональной прессы (ИРРП). Организация ищет СММ-специалиста, PR-ассистента, фандрейзера, ассистента проектов и ассистента юридического отдела. Подробности тут.

1 октября, Кишинев, Алматы. Дедлайн подачи заявки на участие в программе «Перспективы» от Robert Bosch Stiftung,Fritt Ord Foundationи Thomson Reuters Foundation. Программа рассчитана для журналистов из стран Балтии и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, России с опытом работы от трех до 20 лет. Это проект «Трансграничной журналистики», в рамках которого журналисты из разных стран смогут работать вместе. Рабочий язык: русский. Подробности тут.

2 октября, Украина. Дедлайн подачи заявок на получение малых грантов для медиа от организации Internews, «Интерньюз-Украина» и правительства Канады. Программа грантов предусматривает создание материалов о людях, на которых повлиял конфликт на востоке Украины. Малый грант за серию медиаматериалов может быть в размере до $1 тыс. Подробности тут.

5 октября, Киев. Дедлайн подачи заявки на участие в бесплатном тренинге от ИРРП «Журналистские расследования коррупции и злоупотреблений в сфере строительства», который пройдет 27-28 октября. Приглашаются как столичные, так и региональные журналисты. Подробности тут.