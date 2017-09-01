Лучшие курсы и стипендии октября

Получить грант от правительства Канады на создание историй о людях, пострадавших в АТО, уехать на два года на программу от Фонда Обамы, посетить лекцию о преимуществах Telegram, научиться монетизировать маленькие независимые медиа и многое другое.
30 сентября, Киев. Дедлайн подачи заявок на стажировки в Институте развития региональной прессы (ИРРП). Организация ищет СММ-специалиста, PR-ассистента, фандрейзера, ассистента проектов и ассистента юридического отдела. Подробности тут.
1 октября, Кишинев, Алматы. Дедлайн подачи заявки на участие в программе «Перспективы» от Robert Bosch Stiftung,Fritt Ord Foundationи Thomson Reuters Foundation. Программа рассчитана для журналистов из стран Балтии и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, России с опытом работы от трех до 20 лет. Это проект «Трансграничной журналистики», в рамках которого журналисты из разных стран смогут работать вместе. Рабочий язык: русский. Подробности тут.
2 октября, Украина. Дедлайн подачи заявок на получение малых грантов для медиа от организации Internews, «Интерньюз-Украина» и правительства Канады. Программа грантов предусматривает создание материалов о людях, на которых повлиял конфликт на востоке Украины. Малый грант за серию медиаматериалов может быть в размере до $1 тыс. Подробности тут.
5 октября, Киев. Дедлайн подачи заявки на участие в бесплатном тренинге от ИРРП «Журналистские расследования коррупции и злоупотреблений в сфере строительства», который пройдет 27-28 октября. Приглашаются как столичные, так и региональные журналисты. Подробности тут.
6 октября, США. Дедлайн подачи заявок на участие в двухгодичной стипендиальной программе от Фонда Обамы для журналистов и гражданских активистов. Во время программы участники будут работать над индивидуальными проектами (решение важных для общества проблем), учиться и развивать лидерские качества. Подробности тут.
6 октября, Киев. В Школе Bird in Flight состоится лекция документального фотографа Нильса Акерманна – обладателя премии Swiss Photo Award и сооснователя фотоагентства Lundi 13. Участие платное. Подробности тут.
8 октября, Киев. Дедлайн подачи заявок на участие в курсе 360 Video&interactive Media от Sensorama Lab. Студенты курса с 14 октября по 18 ноября будут учиться сторителлингу, создавать видео 360, работать с 3D звуком и принципами интерактивных медиа (виртуальная реальность, дополненная реальность и трансмедиа). Участие в обучении платное, но есть возможность выиграть грант. Подробности тут.
9 октября, Киев. Интернет-маркетолог и диджитал-стратег Алена Деньга проведет лекцию о возможностях мессенджера Telegram для бизнеса и медиа. Вход платный. Подробности тут.
9 октября, Львов. Дедлайн подачи заявок на тренинговый интенсив для гражданских журналистов «Как монетизировать независимые онлайн-медиапроекты». Интенсив организовывают Магистерская программа медиакоммуникаций УКУ и Deutsche Welle Akademie. Тренинг пройдет с 17 по 19 октября во Львове и нацелен на тех активистов и блогеров, для которых журналистика не является основной профессией. Подробности тут.
11 октября, Украина. Начнется бесплатный онлайн-курс экономической журналистики от VoxUkraine. Лучшие студенты пройдут стажировку в таких изданиях, как «Украинская правда», Liga.net, Interfax, «Новое время» и VoxUkraine и получат возможность продолжить обучения в Центре усовершенствования экономической журналистики при KSE. Зарегистрироваться на курс можно тут.
15 октября, США. Дедлайн подачи заявки на получение стипендий Fulbright Scholar Program для научных исследований в США. Подробности тут.