Лучшие курсы и стипендии мая для журналистов

1 мая, Львов. Последний день подачи заявок на Львовский медиафорум, который пройдет 25–27 мая. Участие платное. Подробности тут.

1 мая, Латвия. Последний день подачи заявки от журналистов 20–35 лет на участие в учебной программе Journalism for Future Challenges в Риге. Это курсы по расследовательской и международной журналистике 26 июня – 1 июля, 21–25 августа и 27 ноября – 1 декабря. Подробности тут.

1 мая, Италия. Дедлайн подачи заявок на участие в программе Bellagio Residency от Фонда Рокфеллера, которая пройдет в Италии в 2018 году. Эта программа рассчитана на ученых всех специальностей (включая журналистов) и со всего мира. Подробности тут.

7 мая, Прага. Последний день подачи заявок на Journey Program, летний курс интенсивного обучения от Bakala Foundation для студентов специальностей «журналистика» и «массовые коммуникации». Курс будет проходить с 5 по 15 августа в Праге. Вести будут журналисты, редакторы и эксперты в области медиа из BBC, CNN, The New York Times, Reuters и The Wall Street Journal. Подробности тут.

13 мая, Львов. Школа журналистики УКУ проведет день открытых дверей и лекцию американского фотожурналиста Денниса Чемберлина «Как фотокамера открывает двери в мир». Вход свободный. Подробности тут.