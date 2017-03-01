Лучшие курсы и стипендии мая для журналистов

Гранты для студентов и журналистов из Украины на программы в Италии, Львовский медиафорум, конкурс для фотожурналистов от Getty Images и многое другое.
1 мая, Львов. Последний день подачи заявок на Львовский медиафорум, который пройдет 25–27 мая. Участие платное. Подробности тут.
1 мая, Латвия. Последний день подачи заявки от журналистов 20–35 лет на участие в учебной программе Journalism for Future Challenges в Риге. Это курсы по расследовательской и международной журналистике 26 июня – 1 июля, 21–25 августа и 27 ноября – 1 декабря. Подробности тут.
1 мая, Италия. Дедлайн подачи заявок на участие в программе Bellagio Residency от Фонда Рокфеллера, которая пройдет в Италии в 2018 году. Эта программа рассчитана на ученых всех специальностей (включая журналистов) и со всего мира. Подробности тут.
7 мая, Прага. Последний день подачи заявок на Journey Program, летний курс интенсивного обучения от Bakala Foundation для студентов специальностей «журналистика» и «массовые коммуникации». Курс будет проходить с 5 по 15 августа в Праге. Вести будут журналисты, редакторы и эксперты в области медиа из BBC, CNN, The New York Times, Reuters и The Wall Street Journal. Подробности тут.
13 мая, Львов. Школа журналистики УКУ проведет день открытых дверей и лекцию американского фотожурналиста Денниса Чемберлина «Как фотокамера открывает двери в мир». Вход свободный. Подробности тут.
15 мая, Украина. Дедлайн подачи заявки на грант (максимальный размер – 375 тыс. грн) «СМИ за проевропейские изменения в Украине». Конкурс объявил Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с изданием «Европейская правда». Он рассчитан на региональные СМИ. Подробности тут.
15 мая, Южная Африка. Последний день подачи заявки на получение тревел-гранта для посещения Глобальной конференции по расследовательской журналистике GIJC17 в Йоханнесбурге. Гранты выдаются журналистам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Подробности тут.
15 мая, США. Делайн подачи заявки на конкурс Grants for Editorial Photography от Getty Images для фотожурналистов. Конкурс поддерживает освещение важных социальных, политических и культурных тем и предполагает выдачу пяти грантов ($10 тыс. каждый) на оплату разных расходов для проекта. Подробности тут.
17 мая, Франция. Последний день приема работ на конкурс для профессиональных фотожурналисток Canon Female Photojournalist Award. Премия присуждается за работы на социальные, экономические, политические и культурные темы. Призовой фонд: 8 тыс. евро на собственный проект и поездка на фестиваль Perpignan во Франции. Подробности тут.
20 мая, Украина. Последний день приема заявок на конкурс журналистских расследований и специальных репортажей MezhyhiryaFest. Подробности и ссылка на регистрацию тут.
20 мая, Украина. Последний день подачи заявок на конкурс журналистских материалов «За кулисами «мирного атома» от Национального экологического центра Украины. Призовой фонд: 7 тыс. грн за победу в каждой из номинаций. Тематика: последствия Чернобыльской катастрофы; современные проблемы и вызовы атомной энергетики в Украине и альтернативы атомной энергетике. Подробности тут.
22 мая, Украина. Заканчивается прием заявок от региональных редакций на конкурс общественной организации «Дирижабль». Организация ищет десять коммунальных и частных редакций из небольших городов (50–250 тыс. человек), чтобы помочь им создать современное интернет-издание: сделают бесплатный сайт, обеспечат годовую менторскую поддержку и оплатят рекламную кампанию. Подробности тут.
31 мая, Нью-Йорк. Последний день подачи заявки на стипендиальную программу по бизнес-журналистике Нью-Йоркского университета. Это редакционная и финансовая поддержка журналистов, работающих над сложными трудоемкими проектами. Стипендия в $5 тыс./ месяц рассчитана на срок от 1 до 3 месяцев. Подробности тут.