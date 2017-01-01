Лучшие курсы и стипендии марта

Освещение сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, стажировка в Бонне, бесплатные мастер-классы с американскими режиссерами в Киеве. Мы сделали подборку самых интересных лекций и стипендий, на которые можно сходить или податься в марте. Следите за дедлайнами.
2 марта, Киев. Открытая лекция немецкого военного журналиста и документалиста Дитмара Шуманна. Он расскажет о своем опыте работы военкором в Украине, Грузии и Сирии и даст практические советы о том, как работать в горячих точках и остаться живым. Подробности и линк на регистрацию тут.
4 марта, Киев. В рамках Фестиваля американского кино в кинотеатре «Киев» пройдут бесплатные режиссерские мастер-классы Джеффри Сондерса и Джея Шапиро. Подробности и линк на регистрацию тут.
4 марта, Киев. В рамках презентации фотокниги ".RAW Історія змін українців та армії" в галерее «Дукат» пройдет дискуссионный клуб с известным фотографом и двухкратным лауреатом премии World Press Photo Дональдом Вебером. Вместе с такими фотографами, как Александр Чекменев, Макс Левин, Александр Гляделов, Сергей Лойко и другие, Вебер поговорит об украинской документалистике. Подробности и линк на регистрацию тут.
5-8 марта, Киев. В пространстве Educatorium пройдет серия встреч с известными фотографами - авторами фотокниги ".RAW Історія змін українців та армії». В частности, должны пройти встречи с Александром Васюковичем, Сергеем Лойко, Иосифом Сивеньким, Бренданом Гоффманом, Анатолием Степановым, Максимом Левиным, Олесем Кромплясом, Сергеем Полежакой, Дмитрием Куприным, Александром Гляделовым и Александром Чекменевым (Украина). Подробности тут.
6 марта, США. Американский Knight Center начнет массовый онлайн-курс по созданию видео 360 «Intro to Immersive Journalism: Virtual Reality & 360 video». Записаться на курс можно тут.
10 марта, Киев. Начнется 4-месячное обучение на курсе «Ведущий развлекательного шоу» от Высшей школы Media & Production. Будет отработана техника речи, лекторские и ораторские навыки, работа в студии, культура речи, съемка видеоблогов, стендапы, интервью и другое. Обучение платное. Детали тут.
18 марта, Киев. В рамках конкурса presszvanie.ua пройдет интенсив по ораторскому искусству от Павла Богдана. Обучение платное, подробности тут.
18 марта, Киев. Начнется 3-месячное обучение на курсе «Редактор реалити шоу» от Высшей школы Media & Production. Куратор курса: главный продюсер развлекательных программ канала «1+1» Ольга Слисаренко. На обучении планируется пройти все этапы создания развлекательного шоу - от идеи до монтажа. Обучение платное. Подробности тут.
20 марта, Нью-Йорк. Последний день заявки на получение стипендии фонда Dag Hammarskjöld для журналистов из развивающихся стран. Это стипендия, которая позволит освещать сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Подробности тут.
21 марта, Балканы. Последний день заявки для получения гранта на 10-дневное путешествие по Балканам от World Nomads. Это программа для начинающих писателей. Помимо путешествия (о котором надо будет потом написать), победители примут участие в трехдневном семинаре журналистаТима Невила в Монтенегро.Подробности тут.
29 марта, Нидерланды. Дедлайн подачи заявки на получение стипендии на прохождение курсов Радио Нидерландов от Netherlands Fellowship Programmes. Это стипендии для журналистов из из развивающихся стран, они покрывают стоимость транспортных расходов, проживания и обучения. Подробности тут.
31 марта, Бонн. Последний день приема заявок на получение стипендии Академии DW в Бонне. Это Media Studies Program для молодых журналистов, руководителей СМИ и специалистов в сфере массовых коммуникаций. Длительность обучения: 4 месяца, в результате студенты могут получить степень магистра. Подробности тут.