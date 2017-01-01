Лучшие курсы и стипендии марта

2 марта, Киев. Открытая лекция немецкого военного журналиста и документалиста Дитмара Шуманна. Он расскажет о своем опыте работы военкором в Украине, Грузии и Сирии и даст практические советы о том, как работать в горячих точках и остаться живым. Подробности и линк на регистрацию тут.

4 марта, Киев. В рамках Фестиваля американского кино в кинотеатре «Киев» пройдут бесплатные режиссерские мастер-классы Джеффри Сондерса и Джея Шапиро. Подробности и линк на регистрацию тут.

4 марта, Киев. В рамках презентации фотокниги ".RAW Історія змін українців та армії" в галерее «Дукат» пройдет дискуссионный клуб с известным фотографом и двухкратным лауреатом премии World Press Photo Дональдом Вебером. Вместе с такими фотографами, как Александр Чекменев, Макс Левин, Александр Гляделов, Сергей Лойко и другие, Вебер поговорит об украинской документалистике. Подробности и линк на регистрацию тут.