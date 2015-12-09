Лучшие курсы и стипендии февраля

Стажировка в Берлине или Брюсселе, обучение в Нью-Йорке, мастер-классы в Киеве и Львове. Мы сделали подборку самых интересных лекций, мастер-классов и стипендий, на которые можно сходить или податься в феврале. Не пропустите дедлайны.
2 февраля, Великобритания
Последний день приема заявок на участие в международном конкурсе One World Media Awards. Премия присуждается журналистам, рассказавшим важные, но малоизвестные в прессе истории из социальной, политической или культурной жизни в Африке, Азии, странах Карибского бассейна, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в странах постсоветского пространства. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 5 февраля 2016 года по 2 февраля 2017 года. Подробности тут.
3 февраля, Киев
Пройдет офф-рекордз встреча с экспертом Института социально-экономических исследований Антониной Дешко. Это образовательная встреча, организованная институтом и Media Development Foundation для тех журналистов, которым необходимо разобраться с формированием Госбюджета Украины, терминами и основными цифрами бюджетных документов. Участие в тренинге бесплатное, подробности тут, регистрация здесь.
6 февраля, Киев
Заканчивается прием заявок на участие в бесплатной Фотошколе от интернет-журнал Bird In Flight и фотостока Depositphotos. Курс стартует 11 февраля, это 35 часов лекций, 50 часов практики и 7 преподавателей (Александр Ляпин, Анна Войтенко, Александр Гляделов, Катерина Радченко, Павел Гудимов, Джозеф Сивенький, Сергей Сараханов). Подробности тут.
7 февраля, Киев
На киностудии Film.UA пройдет бесплатный мастер-класс Skill Bill Start «Большие шоу и ТВ-проекты». Лекцию проведет генеральный продюсер Friends Production Алексей Гончаренко. Подробности тут.
7 февраля, Киев
Дедлайн подачи заявок на участие в трехдневном тренинге по адвокации и этике в сфере противодействия торговле людьми от Международного агентства миграции. Подробности тут.
9–12 февраля, Киев
Пройдет очередная четырехдневная Свободная школа журналистики. Курс будет посвящен созданию медиа, контент-менеджменту, писательскому мастерству, копирайтингу, digital PR и управлению репутацией в сети. Обучение платное, подробности тут.
14 февраля, США
Дедлайн подачи заявки на получение студенческого гранта от Alexia Foundation для фотографов. Победители могут получить оплату обучения в Школе общественных коммуникаций в Syracuse University Нью-Йорка и гранты в размере $500–1000 для работы над собственным проектом. Подробности тут.
15 февраля, США
Дедлайн подачи заявок на стажировку от World Press Institute. Это программа для опытных журналистов, которые хотят больше узнать об американской журналистике. Это три недели в Миннесоте и поездки по городам США, включая Нью-Йорк и Вашингтон (участие в брифингах, интервью и визитах). Подробности тут.
15 февраля, США
Последний день приема заявок на участие в стипендиальной программе Knight-Bagehot для деловых и экономических журналистов с не менее чем 4-летним опытом работы. Стипендия ($60 тыс.) предполагает годовое обучение на факультетах журналистики, бизнеса, права и международных отношений Колумбийского университета, а также участие в семинарах и деловых обедах с членами правления корпораций, экономистами и учеными. Подробности тут.
17–18 февраля, Львов
В Школе журналистики УКУ пройдет бесплатный двухдневный мастер-класс кыргызстанского блогера, журналиста, медиаактивиста, медиатренера, основателя портала Kloop.kg Бектура Искендера. Речь пойдет о профессиональном создания видеороликов для распространения в социальных сетях. Подробнее тут.
22 февраля, Бонн, Берлин, Брюссель, Вашингтон, Москва
Последний день приема заявок на 18-месячную стажировку в Академии Deutsche Welle. Участвовать могут журналисты с хорошим уровнем английского и немецкого языков. Программа начинается в сентябре и предполагает полгода обучения теории, 9 месяцев стажировки в одной из редакций Deutsche Welle в Бонне, Берлине или в международных редакциях в Брюсселе, Вашингтоне или Москве, а также месяц практики на радио Deutschlandradio. Стипендия: 1590 евро, ее размер будет повышаться дважды в течение программы. Подробности тут.
25 февраля, Киев
Начнется 2-месячное обучение в Детской медиашколе от Высшей школы Media & Production. Дети будут учиться снимать видеоблоги, делать мультфильмы, начитывать новости, побывают за кулисами студий 1+1 и больших шоу. Обучение платное, подробности тут.
28 февраля, США
Дедлайн подачи заявок на 9-месячную стажировку в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете (стипендия – $70 тыс.) в рамках программы Knight Science Journalism Fellowships. Кандидаты – журналисты, которые освещают темы науки, технологий, экологии или медицины, – должны свободно владеть английским языком и иметь не менее трех лет опыта работы репортером, редактором или фотожурналистом. Подробности тут.
Фото обложки: Newtown grafitti