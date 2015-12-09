Лучшие курсы и стипендии февраля

2 февраля, Великобритания

Последний день приема заявок на участие в международном конкурсе One World Media Awards. Премия присуждается журналистам, рассказавшим важные, но малоизвестные в прессе истории из социальной, политической или культурной жизни в Африке, Азии, странах Карибского бассейна, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в странах постсоветского пространства. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 5 февраля 2016 года по 2 февраля 2017 года. Подробности тут.

3 февраля, Киев

Пройдет офф-рекордз встреча с экспертом Института социально-экономических исследований Антониной Дешко. Это образовательная встреча, организованная институтом и Media Development Foundation для тех журналистов, которым необходимо разобраться с формированием Госбюджета Украины, терминами и основными цифрами бюджетных документов. Участие в тренинге бесплатное, подробности тут, регистрация здесь.

6 февраля, Киев

Заканчивается прием заявок на участие в бесплатной Фотошколе от интернет-журнал Bird In Flight и фотостока Depositphotos. Курс стартует 11 февраля, это 35 часов лекций, 50 часов практики и 7 преподавателей (Александр Ляпин, Анна Войтенко, Александр Гляделов, Катерина Радченко, Павел Гудимов, Джозеф Сивенький, Сергей Сараханов). Подробности тут.

7 февраля, Киев

На киностудии Film.UA пройдет бесплатный мастер-класс Skill Bill Start «Большие шоу и ТВ-проекты». Лекцию проведет генеральный продюсер Friends Production Алексей Гончаренко. Подробности тут.