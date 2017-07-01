Лучшие курсы и стипендии августа

Поездить на велосипедах в Нью-Йорке, проверить фактчекинг в зарубежной редакции, поговорить о вебе в Грузии, поучиться экономической журналистике у Deutsche Welle и многое другое.
6 августа, Киев. Дедлайн подачи заявки на участие в тренинге «Журналистика толерантности», который пройдет 22-23 августа. На тренинг отберут 15 участников. Подробности тут.
6 августа, Армения и Грузия. Дедлайн подачи заявок на участие в мастер-классах для журналистов от программы «Перспективы» (темы: как освещать события в цифровую эпоху, требования к текстам для веб-платформ и социальных сетей, мультимедийные инструменты, подходы к созданию лонгридов, инструменты продвижения журналистских материалов в социальных сетях). Это воркшопы для журналистов со стажем от 3 лет и для блогеров с журналистским образованием или опытом работы в СМИ. Тренинги (на русском языке) пройдут в Армении и Грузии. Подробности тут.
10 августа. В 21:00 по Киеву пройдет бесплатный вебинар для журналистов от Poynter's News University на тему «Строительство и вовлечение аудитории: новый подход с использованием аналитики». Вебинар проведет менеджер по работе с клиентами в parse.ly Келси Арендт. Подробности тут.
11 августа. В 22:00 по Киеву пройдет вебинар по работе с социальными сетями и онлайн-брендингу: наиболее эффективные стратегии работы с аудиторией в Facebook, как изменять контент для публикации в Instagram Stories, как строить собственный бренд и использовать визуализацию в социальных медиа. Вебинар платный: $10. Подробности тут.
14 августа, Львов. Последний день приема заявок в «Школу литературной журналистики» от Lviv Media Forum и 83-го Международного конгресса PEN. Школа пройдет в сентябре, стоимость взноса – 900 грн. Подробности тут.
15 августа, Киев. Дедлайн подачи заявок на участие в бесплатной «Школе экономической журналистики» от «Украинской правды» и Академии Deutsche Welle. Преподавать будут украинские и немецкие экономические журналисты и эксперты. Первый учебный курс пройдет с сентября по декабрь. Подробности тут.
18 августа, Лондон. Дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе для молодых журналистов от Thomson Foundation и Лондонской ассоциации иностранной прессы. Принимаются работы на любом языке, но материалы не на английском языке должны сопровождаться переводом. Подробности тут.
19-20 августа, Киев. В КАМА пройдет несколько воркшопов (к примеру, о том, как монтировать или как писать текст). Участие платное, подробности тут.
20 августа, Украина. Дедлайн подачи заявок на конкурс летних историй от Canon. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий (нужно загрузить одну или несколько фотографий и сопроводить их коротким текстом). Победитель получит возможность совершить путешествие в любую точку планеты на сумму 250 тыс. грн. Подробности тут.
31 августа, США. Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Alfred Friendly PressFellowships для журналистов 25-35 лет из печатных, радио- и онлайн-медиа развивающихся стран. Программа дает возможность работать в американских редакциях с середины марта до начала сентября 2018 года. Подробности тут.
31 августа. Дедлайн подачи заявок на участие в программе, которая позволяет журналистам-фактчекерам изучить работу зарубежных редакций по проверке фактов. Это стипендиии на $2,5 тыс. от International Fact-Checking Network (IFCN) at Poynter. Подробности тут.
31 августа, Нью-Йорк. Дедлайн подачи заявок на участие в программе для опытных журналистов, работающих в сфере экологии, от New York's CUNY Graduate School of Journalism. Программа пройдет в Нью-Йорке с 22 по 27 октября: это и посещение тренингов, и изучение на практике того, как в городе решаются экологические проблемы. Подробности тут.