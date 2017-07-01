Лучшие курсы и стипендии августа

6 августа, Киев. Дедлайн подачи заявки на участие в тренинге «Журналистика толерантности», который пройдет 22-23 августа. На тренинг отберут 15 участников. Подробности тут.

6 августа, Армения и Грузия. Дедлайн подачи заявок на участие в мастер-классах для журналистов от программы «Перспективы» (темы: как освещать события в цифровую эпоху, требования к текстам для веб-платформ и социальных сетей, мультимедийные инструменты, подходы к созданию лонгридов, инструменты продвижения журналистских материалов в социальных сетях). Это воркшопы для журналистов со стажем от 3 лет и для блогеров с журналистским образованием или опытом работы в СМИ. Тренинги (на русском языке) пройдут в Армении и Грузии. Подробности тут.

10 августа. В 21:00 по Киеву пройдет бесплатный вебинар для журналистов от Poynter's News University на тему «Строительство и вовлечение аудитории: новый подход с использованием аналитики». Вебинар проведет менеджер по работе с клиентами в parse.ly Келси Арендт. Подробности тут.