Лучшие курсы и стипендии апреля

Гранты на проекты с виртуальной реальностью, стипендии на поездку в Мексику, Гондурас и Италию, мастер-классы во Львове и воркшоп от фотографа из Нью-Йорка.
11 и 15-16 апреля, Киев. Украинский фотограф Саша Маслов проведет лекцию в KAMA (11 апреля) и воркшоп по портретной съемке в Школе Bird in Flight. Фотограф живет и работает в Нью-Йорке и уже около 10 лет снимает для The New York Times, The Guardian, Esquire и многих других изданий. Оба мероприятия платные. Подробности тут и тут.
11 апреля, США. Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Elizabeth Neuffer Fellowship от International Women's Media Foundation. Победительница в течение учебного года пройдет программу и получит доступ к ресурсам Центра международных исследований Массачусетского технологического института и таких медиа, как Boston Globe и The New York Times. Подробности тут.
17 апреля, Украина. Последний день подачи заявки на Программу межредакционного обмена от Media Development Foundation. Программа предусматривает оплачиваемую ($650/месяц) стажировку в украинских редакциях в мае-июне. При этом стажировка должна проходить в городе, в котором до этого журналисты не работали, не жили и не учились. Подробности тут.
18 апреля, Мексика и Гондурас. Дедлайн подачи заявки на получение стипендии Adelante от International Women's Media Foundation. Стипендия предназначена для журналисток со всего мира с опытом работы не менее трех лет. Перед началом путешествия журналистки примут участие в тренинге по безопасности, а потом отправятся в поездку в Мексику и Гондурас, которая пройдет с 6 по 10 июля, и будут работать над материалами, посвященными миграции. Подробности тут.
30 апреля, США. Дедлайн подачи заявки на участие в фотоконкурсе International Photography Awards. Это конкурс в 12 профессиональных категориях (реклама, архитектура, редакционная категория, событие, спорт и т.д.). Главный приз: $10 тыс. Подробности тут.
1 мая, Львов. Последний день подачи заявок на Львовский медиафорум, который пройдет 25-27 мая. Участие платное. Подробности тут.
1 мая, Италия. Дедлайн подачи заявок на участие в программе Bellagio Residency от Фонда Рокфеллера, которая пройдет в Италии в 2018 году. Эта программа рассчитана на ученых всех специальностей (включая журналистов) и со всего мира. Участники должны представить на рассмотрение свой проект в одной из таких тем: улучшение здравоохранения, переоценка экосистем, безопасное существование и преобразование городов. Подробности тут.
15 мая, Украина. Дедлайн подачи заявки на грант (максимальный размер - 375 тыс. грн) «СМИ за проевропейские изменения в Украине». Конкурс объявил Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с изданием «Европейская правда». Он рассчитан на региональные СМИ. Подробности тут.