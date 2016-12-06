ТЕЛЕКРИТИКА

Лучшие курсы и стипендии апреля

Программы для журналистов и фотографов в Мексике, США и Италии

Образование

Гранты на проекты с виртуальной реальностью, стипендии на поездку в Мексику, Гондурас и Италию, мастер-классы во Львове и воркшоп от фотографа из Нью-Йорка.


7 апреля, США. Последний день приема заявок на получение гранта на год (около $50 тыс.) от Национального фонда поддержки демократии (NED). Заявки могут подавать неправительственные организации, включая независимые СМИ по всему миру. Подробности тут.

7 апреля Вена. Дедлайн подачи работ на конкурс Data Journalism Awards от Global Editors Network(при поддержке Фонда Найтов и компании Google). Приз для победителя в каждой из 10 категорий (визуализация данных, журналистское расследование и т.д.): 1801 евро. Подробности тут

8 апреля, Львов. В Школе журналистики УКУ пройдет мастер-класс корреспондента TV Reuters и телерепортера Сергея Каразия. Тема: «Специфика работы телевизионного агентства» и «Журналист в зоне повышенной опасности». Вход свободный. Подробности тут

10 апреля, США. Последний день приема заявок на участие в конкурсе Journalism 360° Challenge от Фонда Найтов (в партнерстве с Google News Lab и Ассоциацией онлайн-новостей). Конкурс посвящен проектам в жанре журналистики погружения (использование виртуальной, дополненной и смешанной реальности или 360° видео). Призовой фонд: $250 тыс (по $35 тыс. на тестирование и доработку проектов каждому победителю). Подробности тут

Фото: Pixabay

10 апреля, Германия.  Последний день подачи заявок на участие в фотоконкурсе Leica Oskar Barnack Award. Принимаются серии из 10-12 фотографий на тему взаимосвязи людей и окружающей среды. Приз: 25 тыс. евро, фотоаппарат Leica M и объективы на сумму в 10 тыс. евро. Подробности тут.

11 и 15-16 апреля, Киев. Украинский фотограф Саша Маслов проведет лекцию в KAMA (11 апреля) и воркшоп по портретной съемке в Школе Bird in Flight. Фотограф живет и работает в Нью-Йорке и уже около 10 лет снимает для The New York Times, The Guardian, Esquire и многих других изданий. Оба мероприятия платные. Подробности тут и тут.

11 апреля, США. Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Elizabeth Neuffer Fellowship от International Women's Media Foundation. Победительница в течение учебного года пройдет программу и получит доступ к ресурсам Центра международных исследований Массачусетского технологического института и таких медиа, как Boston Globe и The New York Times. Подробности тут.

17 апреля, Украина. Последний день подачи заявки на Программу межредакционного обмена от Media Development Foundation. Программа предусматривает оплачиваемую ($650/месяц) стажировку в украинских редакциях в мае-июне. При этом стажировка должна проходить в городе, в котором до этого журналисты не работали, не жили и не учились. Подробности тут

18 апреля, Мексика и Гондурас. Дедлайн подачи заявки на получение стипендии Adelante от International Women's Media Foundation. Стипендия предназначена для журналисток со всего мира с опытом работы не менее трех лет. Перед началом путешествия журналистки примут участие в тренинге по безопасности, а потом отправятся в поездку в Мексику и Гондурас, которая пройдет с 6 по 10 июля, и будут работать над материалами, посвященными миграции. Подробности тут

Фото: Pixabay

30 апреля, США. Дедлайн подачи заявки на участие в фотоконкурсе International Photography Awards. Это конкурс в 12 профессиональных категориях (реклама, архитектура, редакционная категория, событие, спорт и т.д.). Главный приз: $10 тыс. Подробности тут.

1 мая, Львов. Последний день подачи заявок на Львовский медиафорум, который пройдет 25-27 мая. Участие платное. Подробности тут.

1 мая, Италия. Дедлайн подачи заявок на участие в программе Bellagio Residency от Фонда Рокфеллера, которая пройдет в Италии в 2018 году. Эта программа рассчитана на ученых всех специальностей (включая журналистов) и со всего мира. Участники должны представить на рассмотрение свой проект в одной из таких тем: улучшение здравоохранения, переоценка экосистем, безопасное существование и преобразование городов. Подробности тут

15 мая, Украина. Дедлайн подачи заявки на грант (максимальный размер - 375 тыс. грн) «СМИ за проевропейские изменения в Украине». Конкурс объявил Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с изданием «Европейская правда». Он рассчитан на региональные СМИ. Подробности тут



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