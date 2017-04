Лучшие курсы и стипендии апреля

Последний день подачи заявок на участие в фотоконкурсе Leica Oskar Barnack Award. Принимаются серии из 10-12 фотографий на тему взаимосвязи людей и окружающей среды. Приз: 25 тыс. евро, фотоаппарат Leica M и объективы на сумму в 10 тыс. евро. Подробности

.

11 и 15-16 апреля, Киев. Украинский фотограф Саша Маслов проведет лекцию в KAMA (11 апреля) и воркшоп по портретной съемке в Школе Bird in Flight. Фотограф живет и работает в Нью-Йорке и уже около 10 лет снимает для The New York Times, The Guardian, Esquire и многих других изданий. Оба мероприятия платные. Подробности тут и тут.



11 апреля, США. Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Elizabeth Neuffer Fellowship от International Women's Media Foundation. Победительница в течение учебного года пройдет программу и получит доступ к ресурсам Центра международных исследований Массачусетского технологического института и таких медиа, как Boston Globe и The New York Times. Подробности тут.

17 апреля, Украина. Последний день подачи заявки на Программу межредакционного обмена от Media Development Foundation. Программа предусматривает оплачиваемую ($650/месяц) стажировку в украинских редакциях в мае-июне. При этом стажировка должна проходить в городе, в котором до этого журналисты не работали, не жили и не учились. Подробности тут.

18 апреля, Мексика и Гондурас. Дедлайн подачи заявки на получение стипендии Adelante от International Women's Media Foundation. Стипендия предназначена для журналисток со всего мира с опытом работы не менее трех лет. Перед началом путешествия журналистки примут участие в тренинге по безопасности, а потом отправятся в поездку в Мексику и Гондурас, которая пройдет с 6 по 10 июля, и будут работать над материалами, посвященными миграции. Подробности тут.