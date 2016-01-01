Кристиан Аманпур: «Объективность – это равное предоставление голоса всем сторонам, но не одинаковое отношение к ним»

Известная телеведущая и главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур рассказала в интервью куратору TED Крису Андерсену о своем видении работы в эпоху постправды.
Я думаю, что объективность для журналистов – это золотое правило. Но иногда мы не понимаем, что такое объективность. Я осознала это будучи очень и очень молодой, в начале своей карьеры, которая пришлась на время войн на Балканах около 25 лет назад. Мы столкнулись не просто с нарушением прав человека, мы видели этнические чистки и геноцид, которые потом были признаны в наивысших судах военным преступлением.
После нашей попытки рассказать миру о том, что мы видели, на нас обрушились обвинения в предвзятости и однобоком освещении конфликта. Меня лично обвиняли в подыгрывании гражданам Сараево, мусульманам, которые были меньшинством, атакованным христианами со стороны Сербии.
Меня это беспокоило. Я думала, что возможно ошибаюсь, что забыла и не понимаю, что такое объективность. Но потом я поняла, что люди ничего не хотят делать. Не хотят менять ситуацию, искать решение. Их ложь и фальшивые новости (в том числе со стороны нашего демократически избранного правительства с ценностями и принципами о правах человека) заключались в том, что все стороны одинаково виновны, что событиям предшествовала вековая этническая вражда.
Но мы знали, что это неправда, что это одна сторона решила убивать и проводить этническую чистку другой. Я поняла, что для меня объективность – это равное предоставление голоса всем сторонам, но не одинаковое отношение ко всем сторонам, не создание принудительного морального или фактологического эквивалента.
Если вы сталкиваетесь с подобными грубыми нарушениями международного и гуманитарного права, не понимаете того, что видите, не отличаете правду от лжи и попадаете в ловушку фальшивой новостной парадигмы, то становитесь соучастником происходящего. Я отказываюсь быть соучастником геноцида.
Сейчас я действительно встревожена тем, что лидер США – свободной, самой сильной и могущественной страны в мире в плане военной мощи, экономики и политики – обвиняет нас, журналистов, в фейковых новостях. Наша миссия – искать только правду, быть глазами и ушами для людей и сообщать им информацию, которая жизненно необходима для здоровья и безопасности каждого человека.
Лидер США всегда продвигает на весь мир свои ценности и силу и если он говорит, что журналисты занимаются созданием фейков, то люди могут ему поверить, ведь он президент Соединенных Штатов.
Еще до появления социальных сетей, Twitter и всего остального, я боялась, что люди пойдут своим путем и сосредоточатся только на новостях из интересующих их сфер деятельности, перестанут видеть широкую картину происходящего в мире и стране.
И как бы ни было страшно это признать, но с помощью всех этих алгоритмов, логарифмов и прочих «…мов», направляющих нас в конкретные каналы информации, так и происходит. Интернет обещал нам доступ к разнообразной информации, а значит, к большей демократии и меньшей предвзятости. Но фактически произошло обратное. И это опасно.
На выборах 2016 года мы увидели, как распространялись фейковые новости, ведь идея clickbait была очень сексуальной и привлекательной. Над созданием фейков работала целая индустрия в некоторых частях Восточной Европы.
Новейшие технологии позволяют размножать такие материалы со скоростью звука или света. Мы никогда не сталкивались раньше с таким огромным количеством лживой информации.
Уверена, у создателей соцсетей невероятно благие намерения. Но сейчас я бы сказала им: "Ребята, вы знаете, пришло время проснуться, почувствовать запах кофе и посмотреть, что с нами происходит сейчас".
Марк Цукерберг хочет создать глобальное сообщество. Я хочу знать, как будет выглядеть это глобальное сообщество, где действительно действуют кодексы поведения, как предотвратить появление поддельных новостей. Ребята, вы создаете блестящие технологии, так давайте создадим еще один алгоритм, «нравственную технологию». Разве мы не в силах это сделать?
Преднамеренную ложь насаждают люди, которые десятилетиями занимались этим с целью войны. Советские люди, русские – это они хозяева альтернативных способов ведения войны, гибридной войны. Это сработало во время выборов в США, но не сработало во Франции и Германии. Эммануэль Макрон занял жесткую позицию во время выборов и вмешаться не удалось. С этим столкнулась и Ангела Меркель.
Будьте осторожны с вашими источниками информации. Несите ответственность за то, что вы читаете, слушаете и смотрите. Убедитесь, что имеете дело с проверенными брендами, черпая от них основную информацию.
Прямо сейчас в этом мире происходят кризисы и серьезные проблемы. И если мы не будем в них вовлечены, если не будем ценить правду, науку, эмпирические данные и факты, то мы просто напросто будем блуждать на пути к потенциальной катастрофе.