Кристиан Аманпур: «Объективность – это равное предоставление голоса всем сторонам, но не одинаковое отношение к ним»

Я думаю, что объективность для журналистов – это золотое правило. Но иногда мы не понимаем, что такое объективность. Я осознала это будучи очень и очень молодой, в начале своей карьеры, которая пришлась на время войн на Балканах около 25 лет назад. Мы столкнулись не просто с нарушением прав человека, мы видели этнические чистки и геноцид, которые потом были признаны в наивысших судах военным преступлением.

После нашей попытки рассказать миру о том, что мы видели, на нас обрушились обвинения в предвзятости и однобоком освещении конфликта. Меня лично обвиняли в подыгрывании гражданам Сараево, мусульманам, которые были меньшинством, атакованным христианами со стороны Сербии.

Меня это беспокоило. Я думала, что возможно ошибаюсь, что забыла и не понимаю, что такое объективность. Но потом я поняла, что люди ничего не хотят делать. Не хотят менять ситуацию, искать решение. Их ложь и фальшивые новости (в том числе со стороны нашего демократически избранного правительства с ценностями и принципами о правах человека) заключались в том, что все стороны одинаково виновны, что событиям предшествовала вековая этническая вражда.

Но мы знали, что это неправда, что это одна сторона решила убивать и проводить этническую чистку другой. Я поняла, что для меня объективность – это равное предоставление голоса всем сторонам, но не одинаковое отношение ко всем сторонам, не создание принудительного морального или фактологического эквивалента.