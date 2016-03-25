Канал ATR запускает бесплатную телевизионную школу новостей

Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов утвердил новую концепцию канала. Об этом в своем Facebook сообщил его главный редактор Осман Пашаев.

"Из семейного в прошлом и эмигрантского в последние два года ATR превратится во всеукраинский крымскотатарский информационный телеканал", - написал он.

По словам Пашаева, переход будет осуществляться поэтапно.Первым этапом является запуск телевизионной школы новостей ATR, преподавателями которой станут Игорь Куляс, который разрабатывает программу и методику, и Александр Макаренко. "Профессионалам их представлять не надо. Пусть никто из коллег не обижается, но это лучшая медиашкола страны, выросшая из Интерньюза", - отметил главред канала.

Обучение 20 слушателей школы будет длится пять недель и будет бесплатным. "Правда, мы обяжем вас отработать в течение года для телеканала ATR (за негрубые деньги)", - уточнил при этом Пашаев.

Среди других планов телеканала - появление в измерительной панели Niеlsen, постепенное увеличение количества новостей на украинском языке с одного до двенадцати выпусков, на число на крымскотатарском - с 3 до 4.Кроме того, по словам Пашаева, с 16:00 до 21:00 с понедельника по пятницу в прямом эфире будут появляться актуальные ньюсмейкеры.

"Ну и десертом будет еженедельное телевизионное изучения крымскотатарского языка, где единственным постоянным учеником, который за год должен овладеть языком коренного народа полуострова, станет всем известный украинский тележурналист и соучредитель «Громадського радіо» Андрей Куликов", - добавил он.

Напомним, в конце 2016 года ATR начал получать средства из государственного бюджета Украины. По оценкам Ленура Ислямова, на содержание ATR необходимо как минимум $3 млн в год. "И это на грани выживания", - уточняет он.

Фото: nv.ua