Как увидеть за цифрами реальных людей

Найважливішим під час роботи із веб-аналітикою стає вміння бачити за цифрами реальних людей. Юзери можуть швидко покидати сайти через незручність, незрозумілість у дизайні тощо. Тому обов’язково треба досліджувати їхню поведінку на сайті.

У веб-аналітиці немає єдиного вимірювача. І для того, щоб проаналізувати дані необхідно збирати інформацію з різних ресурсів. Це незручно і займає багато часу. Також є можливість маніпуляції даними, зараз це майже скрізь.

То ж якщо ви плануєте в подальшому серйозно займатись веб-аналітикою потрібно мати базові поняття метрики.