Как увидеть за цифрами реальных людей

Как выбрать правильный сервис для веб-аналитики и чем Google Analytics отличается от «Яндекс.Метрики» или YouScan. Объяснял digital-аналитик «1+1» Артем Сорока на мастер-классе от Магистерской программы медиакоммуникаций УКУ.
Найважливішим під час роботи із веб-аналітикою стає вміння бачити за цифрами реальних людей. Юзери можуть швидко покидати сайти через незручність, незрозумілість у дизайні тощо. Тому обов’язково треба досліджувати їхню поведінку на сайті.
У веб-аналітиці немає єдиного вимірювача. І для того, щоб проаналізувати дані необхідно збирати інформацію з різних ресурсів. Це незручно і займає багато часу. Також є можливість маніпуляції даними, зараз це майже скрізь.
То ж якщо ви плануєте в подальшому серйозно займатись веб-аналітикою потрібно мати базові поняття метрики.
Серед видів веб-аналітики можна виокремити стратегічну аналітику для загального аналізу ринкового середовища. Так визначають основних конкурентів та майбутній шлях розвитку.
Потім йде контентна аналітика. Тут розглядають те, якому контенту надає перевагу аудиторія. Можна визначити якої інформації має бути більше, адже на неї є попит, а якої, навпаки, не має бути.
Також проводять аналіз того, які формати краще працюють. Наприклад, Facebook стимулює у своїй видачі саме відеоконтент і 10% такого контенту розміщується вище, ніж контент іншого формату.
Це стосується і прямих трансляцій. Вони підтягуються більшій кількості користувачів. Тому компанії та бізнес намагаються переводити інформацію у формат відео.
Основні інструменти веб-аналітики
Google analytics
Це основний інструмент, який дає вичерпну інформацію про користувачів: їхню поведінку, об’єми трафіку та джерела цього трафіку. Він також має проводити оптимізацію рекламних компаній, оскільки тісно пов’язаний з іншими інструментами від Google.
Gemius
Це основний софт для аналізу рекламного ринку. Майже увесь український ринок спирається саме на нього. Цей інструмент надає дані майже по всім сайтам на ринку, крім порносайтів та ресурсів, що мають дуже низьку відвідуваність. Одним з його мінусів є те, що він платний.
Сервіс надає значну інформацію, проте без деталізації. І немає можливості порівнювати дані в динаміці, наприклад, місяць до місяця. Ще одним недоліком є те, що можна побачити лише український трафік. Тобто, якщо сайт є популярним по всьому світові, то переглянути статистику можна лише для української аудиторії.
Використовуючи цей інструмент, можна подивитись топ найпопулярніших порталів для української аудиторії. В Україні 20-22 млн користувачів інтернетом. Серед них найпопулярнішими за кількістю відвідування є Google та усі його інструменти, на другому місці – соціальна мережа «ВКонтакте», та на третьому - YouTube.
Facebook посідає лише шосте місце – це приблизно 8 млн користувачів. За результатами цього рейтингу видно, що майже всі домени закордонні. В топ-десять з українських порталів входять лише банкінг від ПриватБанку та інтернет-магазин Rozetka.
YouScan
Сервіс дає можливість відслідковувати назву бренду, або ім’я політика, або ж публічного діяча. Він збирає дані з усіх соціальних мереж, блогів, сайтів та форумів. Таким чином вам підтягується аналіз даних по всіх згадуваннях, що існують в мережі.
Завдяки цьому інструменту можна навіть сегментувати ці згадування на позитивні та негативні. Проте сегментування не досконале й іноді доводиться доробляти його вручну. Цей інструмент активно використовується у політиці.
SimilarWeb
Інструмент чимось схожий на Google Analytics, але його можливості обмежені у безкоштовній версії. Його перевага в тому, що можна подивитись дані про будь-який сайт, що вас цікавить. Бо на Google Analytics така статистична інформація є конфіденційною. Цей інструмент використовують, перш за все, для аналізу конкурентів.
Socialbakers
Збирає дані з YouTube, Instagram та Twitch. і має функціонал, якого більше ніде немає. Також він є безкоштовним і зручним у використанні. За його допомогою можна виокремлювати трафік і топ-списки по країнах і категоріях.
Яндекс.Метрика
Аналог Google Analytics, точніше його російська версія. Робить все те ж, що інструмент Google, але дані збирає, в основному, з пошуку «Яндексу». Може надати карту кліків і кількість встановлених у користувачів розширень Adblock, що блокує рекламу та роботу брендінгу.
Наприклад, в Україні ця цифра сягає 20-25%, хоча в світі показники сягають і 50% (як в Індії). Позиція розробників Adblock така, що рекламою вже встигли засмітити цілий інтернет, тому зараз в ньому стало брудно і огидно сидіти. То ж поки розробники реклами не почнуть робити її гарною то естетичною, команда Adblock буде продовжувати розвивати Adblock-царство.
Фото на кавере: megalytic.com