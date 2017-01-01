Как стать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов сентября

: 1 сентября

Язык обучения: украинский

Верифицировать или проверять информацию - это полезный навык не только дляжурналистов и редакторов, но и для всех тех, кто привык осторожно относиться к заявлениямполитиков или к скандальным заголовкам. Курс по верификации поможет вам самостоятельно распознавать фейки и ложную информацию в интернете. В программе курса - восемь модулей в виде видеолекций и конспектов. Каждый модуль также предусматривает домашнее задание. В завершение курса - итоговый тест.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.