ТЕЛЕКРИТИКА

Как стать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов сентября

Образование
Высшая школа Media & Production подготовила подборку полезных курсов для саморазвития журналистов. Зарегистрироваться на курс можно в течение 2 недель после даты старта.
1

Как написать сценарий


Дата начала курса: 11 сентября

Язык обучения: английский

Университет Восточной Англии предлагает лекционный курс по написанию киносценариев. Онознакомит с ключевыми концепциями профессионального сценария на основе большихфильмов, а ряд практических упражнений поможет закрепить полученные знания.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

2

Верификация в Интернете


Дата начала курса: 1 сентября

Язык обучения: украинский

Верифицировать или проверять информацию - это полезный навык не только дляжурналистов и редакторов, но и для всех тех, кто привык осторожно относиться к заявлениямполитиков или к скандальным заголовкам. Курс по верификации поможет вам самостоятельно распознавать фейки и ложную информацию в интернете. В программе курса - восемь модулей в виде видеолекций и конспектов. Каждый модуль также предусматривает домашнее задание. В завершение курса - итоговый тест.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

3

От коммунальных к независимым медиа: пошаговая инструкция для редакторов


Дата начала курса:1 сентября

Язык обучения: украинский

Что такое бизнес-планирование, как управлять кадрами и финансами, как монетизироватьиздание, юридические аспекты коммерческой деятельности - все это в курсе. Он включаетлекционную часть, полезные практические материалы в виде шаблонов документов, таблицдля планирования и т.д., а также часть с тестами для самостоятельного оценивания точностии полноты понимания материала, который вы прослушали. Кроме того, каждый из участниковсможет задать вопрос лекторам курса - с помощью обсуждения в форумах иперсонально, через электронные формы.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

4

Digital Workshops with Google


Дата начала: 1 сентября

Язык обучения: украинский

Получите навыки работы в интернете, необходимые для развития вашей компании, карьерногороста или просто для уверенности в собственных силах. Научитесь оптимизировать поисковыекампании, використоваты Google Analytics, привлекать внимание к себе в соцсетях.Выбирайте интересующие вас темы и удобное время. Бесплатные учебные пособияпомогут успешно работать онлайн: в социальных сетях, поисковыхсистемах и многих других сферах.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

5

Основы Google Adwords


Дата начала: 8 сентября - 20 сентября

Язык обучения: русский

Google Adwords - не самый простой, но очень полезный инструмент контекстной рекламы. Контекстная реклама настраивается на конкретную целевую аудиторию, позволяетсэкономить расходы компании на рекламу. На данном онлайн-курсе по Google Adwords вы научитесь эффективно настраивать рекламные кампании и в дальнейшем сможете контролировать работу сторонних подрядчиков.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

6

Инновационный менеджмент


Дата начала курса:11 сентября

Язык обучения: английский

Что такое инновационный менеджмент? Какие компании создают новые бизнес-модели и новыепродукты на рынке? В течение 9 недель вы узнаете о концепции управления инновациями, теорию генерации идей и стратегии управления инновациями. Также вы получите инструменты для реализации инновационных проектов самостоятельно. Учебный план также включает темы о креативном менеджменте, управлении идеей и дизайне мышления.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

7

Креативное мышление


Дата начала курса:28 сентября

Язык обучения: украинский

Креативное мышление часто еще называют thinking out-of-the-box, то есть мышление вне шаблонами. Преодоление стереотипов и выход за пределы - лишь один из аспектовкреативности, другие не менее важные - умение экспериментировать и смешивать, формировать новые паттерны, оперировать сложностью. Вместе с тем, не стоит путать креативность с самовыражением и художественным творчеством. О том, в чем это отличие, как развивать и поддерживать собственную креативность, и пойдет речь в этом курсе.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

8

Корпоративные финансы


Дата начала курса:11 сентября

Язык обучения: английский

Цель курса «Корпоративные финансы» - предоставить схемы, концепции и инструменты дляанализа финансовых решений, основанные на фундаментальных принципах современной теориифинансов. Плюс этой программы - точно такой же курс проходят студенты очной программыМВА одной из лучших бизнес-школ мира (Wharton School, University of Pennsylvania).

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

9

Инструменты анализа данных


Дата начала курса:1 сентября

Язык обучения: английский

Данный курс является первым курсом в специализации «Наука о данных», которая состоит из десяти курсов. В этом курсе вы познакомитесь с главными инструментами и понятиями инструментария, которые используют аналитики данных. Курс дает общее представление о данных, вопросы и инструменты с которыми работают аналитики данных и дата-сайентисты.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

10

Основы графического дизайна: композиция, цвет, типографика


Дата начала курса: 13-26 сентября

Язык обучения: русский

Курс подойдет тем, кто хочет начать карьеру дизайнера или просто научитьсявизуализировать свои идеи. Вы сможете лучше понимать задачи дизайнеров и вести с нимиэффективную комуникацию. Вы освоите основы графического дизайна, научитесь подбиратьцветовую палитру, работать с текстом и шрифтами, а также сможете создаватькомпозицию. Эти навыки помогут вам корректно донести идеи до подрядчиков и просто развить творческое мышление. Полученные знания будут отличным стартом для начала развития в сфере дизайна. Также курс отлично подойдет менеджерам, маркетологам и профессионалам смежных областей.

Участие в курсе бесплатное, чтобы присоединиться к курсу перейдите по ссылке.

Коллаж: Назар Шешуряк

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