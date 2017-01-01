Как стать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов августа

Курсы от режиссеров Pixar и The Walt Disney Company, медиаграмотность на английском, работа с данными и финансовый анализ в Exel: лучшая подборка курсов для развития журналистов и медиаменеджеров.
Искусство сторителлинга, Khan Academy
Курс от режиссеров анимационной студии Pixar и The Walt Disney Company. На лекциях учат описывать характеры героев, структуру истории, готовить сториборды и создавать эмоциональные сцены. Среди преподавателей курса - Марк Эндрюс («Храброе сердце»), Пит Доктер («Вверх») и Санжей Патул («Рататуй»). Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: можно присоединиться уже сейчас. Время обучения: 2 часа в неделю
Основы цифровой журналистики, Google News Lab
Этот курс позволит быстро овладеть всеми навыками, которые нужны каждому журналисту в онлайне: возможности расширенного поиска информации, способы верификации фотографий и инструменты работы с большими данными. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: можно присоединиться уже сейчас
Время обучения: 2 часа
Transmedia Storytelling: новые технологии и глобальные аудитории, Coursera
Это практика разработки, обмена и участия в единой истории сразу на нескольких традиционных и цифровых платформах. На курсе можно узнать, как инновационно использовать различные технологии, чтобы поделиться историями, расширять аудиторию и создавать активное и заинтересованное сообщество поклонников. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 21 августа
Время обучения: 6 недель, 3-4 часа в неделю
Английский для медиаграмотности, Coursera
Это курс для не-носителей английского языка, которые хотят больше узнать о медиаграмотности и расширить свой словарный запас. На курсе исследуют различные типы СМИ (газеты, журналы, ТВ, социальные сети) и различия между социальными сетями и традиционными медиа. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 7 августа
Время обучения: 5 недель, 4 часа в неделю
Контент, реклама и интегрированные маркетинговые коммуникации, Coursera
Это один из курсов в рамках специализации Social Media Marketing. Из курса можно узнать, почему контент так важен для маркетинга в социальных медиа и как создавать действительно эффективную рекламу. Также будут лекции об интегрированных маркетинговых коммуникациях, концепциях их планирования и оценке. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 14 августа
Время обучения: 4 недели, 1-3 часа в неделю
Управление компанией будущего, Coursera
Это курс о традиционных и альтернативных принципах управления внутри современной компании. Курс охватывает теоретические и практические аспекты управления в современных организациях. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 28 августа
Время обучения: 2-4 часа в неделю
Корпоративные финансы, Coursera
Это курс о схемах, концепциях и инструментах для анализа финансовых решений, основанных на фундаментальных принципах современной теории финансов. Плюс этой программы - точно такой же курс проходят студенты очной формы программы МВА одной из лучших бизнес-школ мира (Wharton School, University of Pennsylvania). Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 14 августа
Время обучения: 4 недели, 3-7 часов в неделю
Решение проблем с помощью Excel, Coursera
Курс разработан специалистами компании PwC. Он раскрывает Excel как инструмент для решения бизнес-задач и показывает его основные функции. Содержание курса разработано на базе операционной системы Windows в Excel 2013. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 14 августа
Время обучения: 4 недели, 3 часа в неделю
Анализ соцмедиа: использование данных для понимания взаимодействия между людьми, FutureLearn
Курс об анализе социальных и цифровых медиа и цифровых инструментах. Без знания языка кодирования можно научиться анализировать и визуализировать данные соцсетей, находить тенденции и закономерности того, как социальные медиа использовались во время кризисов и как их применить в качестве вспомогательного инструмента в политических кампаниях. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 21 августа
Время обучения: 3 недели, 3 часа в неделю
Дизайн-мышление: креативный подход к созданию инноваций, Coursera
На любой должности в любой компании умение «оформить» свое мышление помогает генерировать инновационные идеи и выявляет скрытые способности. Этот курс рассказывает о понятии «дизайн мышления», модели, содержащей четыре ключевых вопроса и несколько инструментов. Это даст возможность разобраться в том, как, собственно, структурирование мыслей решает сложные задачи. Курс также охватывает несколько историй из разных организаций, которые использовали дизайн мышление для поиска удачных решений в проблемных задачах. Подписаться на курс можно тут.
Дата начала курса: 14 августа
Время обучения: 5 недель, 1-2 часа в неделю
Коллаж: Назар Шешуряк