Как стать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов августа

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Искусство сторителлинга, Khan Academy

Курс от режиссеров анимационной студии Pixar и The Walt Disney Company. На лекциях учат описывать характеры героев, структуру истории, готовить сториборды и создавать эмоциональные сцены. Среди преподавателей курса - Марк Эндрюс («Храброе сердце»), Пит Доктер («Вверх») и Санжей Патул («Рататуй»). Подписаться на курс можно тут.

Дата начала курса: можно присоединиться уже сейчас. Время обучения: 2 часа в неделю