Как соцсети манипулируют вами ради внимания: TED

Как Snapchat занимает свободное время детей, почему Facebook выгоден хайп и стычки, откуда у YouTube взялся автоплей и почему сон - главный конкурент Netflix. Тристан Харрис рассказал на лекции TED о главных трюках техкомпаний в борьбе за внимание аудитории.
Представьте себе диспетчерскую комнату, в которой находятся сотни человек с маленькими циферблатами, формирующими мысли и чувства миллиардов людей. Это не научная фантастика, это реальность. Я работал в одной из таких диспетчерских, так как руководил отделом дизайн-этики в Google и изучал, как можно этическим способом управлять мыслями людей.
Мы не говорим об этом, но горстка людей в нескольких технологических компаниях управляют с помощью своего выбора тем, о чем сегодня будут думать миллиарды людей. И все уведомления на ваших телефонах, созданных этими людьми, занимают маленькие блоки времени в вашей голове, они заставляют вас думать о том, о чем вы и не планировали думать.
Это очень специфическая штука и она развивается не случайным способом. Cкрытая цель всего этого - гонка за ваше внимание. Каждый новый сайт - TED, выборы, политики, игры, даже приложения для медитации - конкурируют только лишь за ваше внимание.
Лучший способ привлечь внимание человека - это разобраться в том, как работает его мозг. В Лаборатории технологий убеждения в своем колледже в Стэнфорде я изучил немало методик на эту тему.
Самым простым примером является YouTube, который хочет максимизировать время, которое вы тратите на его сайте. Именно поэтому они придумали и запустили автоплей следующего видео. Это очень хорошо работает и отбирает чуть больше вашего времени. На это Netflix отвечает просто: ок, это сокращает мою долю на рынке, тогда я буду автовоспроизводить следующий эпизод.
Генеральный директор Netflix недавно сказал: «Наши самые большие конкуренты - это Facebook, YouTube и сон». И поэтому нам нужно признать, что человеческая архитектура ограничена и что у нас есть определенные границы или размеры нашей жизни, которые мы хотим уважать, а технология может помочь в этом.
Но что делать, если вы Facebook? Вы просто делаете автоматический запуск видео в ленте до того, как пользователь нажал кнопку Play. Как видите, интернет не развивается наугад. Он развивается в ту сторону, которая позволяет завладеть вашим вниманием. Вопрос только в том, кто из технологических компаний опустится ниже условной черты в гонке за вас.
Возьмем пример со Snapchat. Это лидирующий канал коммуникации между подростками в США. В компании придумали такую функцию, как Snapstreaks, которая показывает, сколько дней подряд два человека общались между собой. Иными словами они придумали нечто, с чем пользователь не захочет расстаться.
И если вы подросток и вы общаетесь с кем-то уже 150 дней подряд, вы не захотите потерять этот рекорд. Поэтому уезжая с родителями на отдых, дети отдают пароли от своих аккаунтов около пяти своим друзьям, чтобы те продолжали общаться и сохранили их Snapstreaks.
И таких удерживающих функций в Snapchat около 30, вынуждающих постоянно делать фото и постить что-то на стене. А теперь подумайте о маленьких блоках времени, которые расписаны в головах у детей. Это уже не похоже на простое общение между подростками.
Мысль об этом вас возмущает? Это нормально, оскорбление и обида - хороший способ привлечь внимание человека. И новостная лента Facebook только выигрывает от того, что там есть возмутительный контент. Ведь вы обязательно захотите разделить свою обиду с кем-нибудь еще. Ваша восприимчивость только на руку этому бизнесу.
Итак, как мы это исправим? Нам необходимо сделать три радикальных изменения в технологиях и нашем обществе. Во-первых, мы должны признать, что на нас способны влиять и заставлять тратить свое время не так, как мы это планировали. Это понимание позволит защитить свое время.
Во-вторых, нам нужны новые модели и системы отчетности, так как мир становится все лучше и со временем все более убедительным. Люди в диспетчерских должны были подотчетны и прозрачны в том, чего мы должны хотеть. Единственная существующая форма этического убеждения - это когда цели того, кого убеждают совпадают с целями тех, кто убеждает.
Наконец, нам нужен ренессанс дизайна, потому что как только у вас будет такое представление о человеческой природе, вы сможете управлять временными рядами миллиарда человек.
Например, сегодня ваш друг отменяет ужин с вами и вы чувствуете себя немного одиноко. Что вы делаете? Вы открываете Facebook. В этот момент дизайнеры в диспетчерской хотят запланировать для вас ровно одну вещь, которая заключается в том, чтобы максимизировать ваше время в соцсети.
Но если бы дизайнеры создали другую временную шкалу, которая бы смогла помочь вам выйти на тех людей, которым вы интересны? Другими словами, это планирование небольшой временной шкалы вещей, которые вы собираетесь продолжать делать на экране. Если бы в Facebook была еще одна кнопка, которая спрашивала бы вас, на что вы бы хотели сейчас потратить свое время, вы бы ответили: «пригласить на ужин».
Иногда самые насущные и важные проблемы в мире - это не эти гипотетические будущие вещи, которые мы могли бы создать в будущем. Иногда самыми насущными проблемами являются те, которые находятся прямо под нашими носами, вещи, которые уже направляют мысли миллиарда людей.
Не нужно волноваться о новой дополненной реальности и виртуальной реальности и о таких замечательных вещах, которые могут быть восприимчивы к одной и той же гонке за вниманием. Мы можем исправить эту гонку. Мы можем уже сейчас повлиять на то, как дети умудряются манипулировать отправкой пустых сообщений туда-назад.
Решение этой проблемы очень важно для нас. В вашей жизни или в наших коллективных проблемах нет ничего, что не требовало бы нашей возможности обратить внимание на то, о чем мы заботимся. В конце нашей жизни все, что у нас есть, - наше внимание и наше время. На что будет потрачено наше время?