Как соцсети манипулируют вами ради внимания: TED

Представьте себе диспетчерскую комнату, в которой находятся сотни человек с маленькими циферблатами, формирующими мысли и чувства миллиардов людей. Это не научная фантастика, это реальность. Я работал в одной из таких диспетчерских, так как руководил отделом дизайн-этики в Google и изучал, как можно этическим способом управлять мыслями людей.

Мы не говорим об этом, но горстка людей в нескольких технологических компаниях управляют с помощью своего выбора тем, о чем сегодня будут думать миллиарды людей. И все уведомления на ваших телефонах, созданных этими людьми, занимают маленькие блоки времени в вашей голове, они заставляют вас думать о том, о чем вы и не планировали думать.

Это очень специфическая штука и она развивается не случайным способом. Cкрытая цель всего этого - гонка за ваше внимание. Каждый новый сайт - TED, выборы, политики, игры, даже приложения для медитации - конкурируют только лишь за ваше внимание.

Лучший способ привлечь внимание человека - это разобраться в том, как работает его мозг. В Лаборатории технологий убеждения в своем колледже в Стэнфорде я изучил немало методик на эту тему.