Как пиарщикам работать с журналистами

Как нельзя разговаривать с журналистами, какие информповоды им предлагать и как продвигать свою компанию в СМИ без ущерба для здоровья.
Опытом поделились IT-журналист (vc.ru и AIN.ua) Тимур Ворона и медиа-консультант Вера Черныш из Simply Media.
Все просто: медиа нужен качественный контент, чтобы на сайт приходили релевантные пользователи, реклама продавалась, подписка покупалась и медиа зарабатывало. Это все.
Очень часто мы слышим от клиентов: "Мы отправили пресс-релиз, а нас отправили в ответ в рекламный отдел. Наверное, журналисты сидят на проценте". Хотя журналисты часто даже не знают, как выглядят люди из рекламного отдела.
Не звоните журналистам. Они пишут тексты и не любят говорить по телефону. Вы же звоните им, когда удобно вам. Но больше всего журналисты не любят, когда пиар-служба им перезванивает и спрашивает, когда опубликуют пресс-релиз.
Редактор вам ничего не должен. Ни присылать ссылку на опубликованный материал, ни менять по вашему требованию информацию в тексте. В первую очередь нормальное коммерческое издание заботится о своей аудитории и заработке.
Просто давайте медиа качественный контент, давайте хорошие информповоды, и они вас полюбят.
Писать письмо журналисту нужно коротко, без воды и по существу. Представиться, описать в 1-2 предложениях продукт и его уникальность, суть предложения редакции (еще 1-2 предложения). Лучше заканчивать холодные письма вопросом.
«Весь образ компании ХХХ приобрел сочный и актуальный вкус» – это не то, что нужно присылать журналисту. Проверяйте ваши тексты на «Главреде» – робот проанализирует ваш текст. Читайте Нору Галь «Слово живое и мертвое» и Максима Ильяхова «Пиши, сокращай».
Как улучшить текст и что из него удалить
Убрать воду и банальщину
Фразы «всем известно, что» и тому подобное в тексте не нужны. Добавьте лучше интересные факты и детали.
Канцелярит – зло
Нет фразам «совет директоров принял решение о том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании программы».
Словесный мусор – на свалку
Вводные слова: «к слову», «таким образом», «всем известно», «практически», «около», «так же, как и», «не только, но и».
Пассивные залоги
Нельзя: «была проведена огромная предварительная работа».
Клише
«Передовой опыт», «ключевой опыт».
«Свой/свое/своя/свои»
Это бессмысленные для текста местоимения.
Англицизмы и непонятные термины
Если без терминов не обойтись, необходимо давать объяснения в скобках.
Существительные и наречия вместо глаголов
Вместо «мы были в процессе воплощения идеи в жизнь» можно ведь написать «мы работали над идеей / воплощали идею».
Людям интересны люди. Старайтесь делать из истории человеческую историю, людям гораздо легче ассоциировать себя с другими людьми. Не нужно писать о приложении, пишите о создателе приложения.
Контент должен быть эмпатийным. Люди должны себя проассоциировать с историей. Пример: «Почему после года жизни я уезжаю из Нью-Йорка». И контент должен быть полезным: «7 необычных мест для удаленной работы в Киеве»
Можно предложить интересный контент под любую тему. Крючки для стен? «10 способов организовать домашнее пространство». Или звезда может рассказать о своем доме, дайте ей эти крючки.
Я предлагаю проверить ваш текст на 7 тестах из книги Леонида Бершидского «Ремесло». Пройдет ли ваш текст «кулерный тест»? То есть захотите ли вы пересказать его содержание коллеге на кухне? Особенно, если это «Рейтинг котлов длительного горения на твердом топливе». Эту тему можно было подать как список способов утеплить свой дом и так далее.
«Заголовочный тест». Пример: «Лысый из Привата: как украинский банк провоцирует клиентов и конкурентов в соцсетях». Это текст о том, как работает человек, который придумывает креативные ролики для Приват.24. Или же «Александр Ольшанский: Порнобизнес уже не тот». Это 4460 просмотров текста ни о чем.
«Звездный тест». Если вы придумаете, как передать новость с помощью звезд, то контент «зайдет» намного лучше. «Он обладает властью над могущественными людьми: история сайта, который читают Цукерберг, Пичаи и другие». Это пример, когда звезды под боком не было, но ее можно было включить. Заголовок «Он обладает властью над могущественными людьми» не «зашел» бы.
«Денежный тест». Люди любят читать о деньгах: «Украинский тревел-стартап признали лучшим в мире».
«Тест на странность». Если вы можете рассказать что-то странное и необычное, то высока вероятность, что ваш текст «зайдет»: «В Одессе сразу несколько человек вживили себе в руку RFID-чип» или «Как киевлянин создал сайт с рекламой проституток и заработал $2 млн за два года» (собрал 60 тыс. просмотров).
«Тест на вовлеченность». «Украинцы представили на Kickstarter антишок-насадку для велосипеда и собрали половину суммы за сутки».
«Тест на страх». Лучше всего читаются новости, в которых происходит что-то плохое. Люди думают о том, как хорошо, что с ними этого не случилось. Поэтому текст «Как работает прослушка мобильных телефонов, и как от нее защититься» собрал 466 тыс. просмотров.
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