Как пиарщикам работать с журналистами

Опытом поделились IT-журналист (vc.ru и AIN.ua) Тимур Ворона и медиа-консультант Вера Черныш из Simply Media.

Все просто: медиа нужен качественный контент, чтобы на сайт приходили релевантные пользователи, реклама продавалась, подписка покупалась и медиа зарабатывало. Это все.



Очень часто мы слышим от клиентов: "Мы отправили пресс-релиз, а нас отправили в ответ в рекламный отдел. Наверное, журналисты сидят на проценте". Хотя журналисты часто даже не знают, как выглядят люди из рекламного отдела.

Не звоните журналистам. Они пишут тексты и не любят говорить по телефону. Вы же звоните им, когда удобно вам. Но больше всего журналисты не любят, когда пиар-служба им перезванивает и спрашивает, когда опубликуют пресс-релиз.

Редактор вам ничего не должен. Ни присылать ссылку на опубликованный материал, ни менять по вашему требованию информацию в тексте. В первую очередь нормальное коммерческое издание заботится о своей аудитории и заработке.