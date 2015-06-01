Как рассказывать о терроризме

Что можно и чего нельзя делать, рассказывая о терроризме и войне. Какой опасности подвергаются журналисты, и какие ресурсы могут помочь ее избежать.
Шерри Рикьярди из IJNET составила список полезныхресурсов для журналистов. "Я ездила на встречу с журналистами в Бангладеш. Там меня часто спрашивали о том, как освещать тему роста исламского экстремизма, какой опасности подвергаются журналисты, работающие с группами, проповедующими применение насилия для достижения своих целей.
Пресса все чаще подвергается нападениям. Один заслуженный репортер рассказал, что в результате нападения экстремистов он в течение пяти месяцев вынужден был лечиться. Несколько других сообщили об угрозах и запугивании. У одного рука все еще была в гипсе после того, как его избили. Я собрала эти ресурсы для журналистов из Бангладеш, освещающих связанные с терроризмом темы, но они будут полезны репортерам в любой точке мира".
Global Terrorism Database
Информация о каждом теракте содержит данные о дате и месте, использованном оружии, цели, которую преследовали террористы, числе жертв и – если есть такая информация – о том, какая группа или человек ответственны за организацию. GTD входит в Национальный консорциум по изучению терроризма и мер по борьбе с терроризмом (START).
Недавно сотрудники The Wall Street Journal искали информацию о Сирии, Йемене, Ираке, Сомали, Ливии, Иране и Судане. Это страны, перечисленные в скандальном указе президента США Дональда Трампа о введении запрета на въезд в США.Данные из базы GTD свидетельствуют: не было ни одного случая, когда американцы были бы убиты на территории США в результате теракта, в котором участвовали представители этих стран.
Handbook on Reporting Terrorism
• Расскажите о контексте и избегайте чрезмерного упрощения ситуации. Такие события не происходят в вакууме.
• Не спекулируйте. Пользуйтесь только проверенными фактами и информацией.
• Информация, которую мы обнародуем, не должна представлять реальную угрозу чьей-то жизни – во многих случаях нам приходится сотрудничать с силами безопасности или правительственными чиновниками, чтобы не причинить вреда другим людям.
• Не используйте панические и сенсационные заголовки.
• Не используйте провокационные, недопустимые или оскорбительные слова.
• Убедитесь, что ваш материал содержит данные из нескольких источников.
• Содействуйте социальной сплоченности, миру и патриотизму, не становитесь рупором чужих идей.
• Расскажите истории о стойкости местных общин, позитивном вмешательстве – найдите другие положительные точки зрения на проблему.
Breaking News Consumer’s Handbook
«Справочник потребителя срочных новостей» составил Алекс Гольдман. Он дает советы журналистам, которым приходится работать в условиях ежедневных дедлайнов и жесткой конкуренции: "Публикация неподтвержденной информации или слухов, которыми наполнены социальные медиа, – дело очень рискованное. Информация о том, кто несет ответственность за теракт, может быть неточной или лживой".
Вот несколько его рекомендаций:
• Информация, появляющаяся сразу после события, часто неверна.
• Не доверяйте анонимным источникам.
• Не доверяйте материалам, которые другие медиа цитируют как источник информации.
• Второго стрелка практически никогда не бывает.
• Обратите внимание на лексику, которую использует СМИ: "Нам сообщают..." может означать что угодно. "Мы ищем подтверждение..." означает, что у них нет информации. "[СМИ] стало известно..." – что у них есть какая-то информация или они собираются рискнуть.
• Ищите новостные агентства, расположенные близко к месту, где произошло событие.
• Сравнивайте несколько источников информации.
• Большие новости привлекают обманщиков. Добавьте сюда мастеров фотошопа.
• Остерегайтесь делать спонтанные ретвиты. Это может быть ваш собственный пост.
Также советы по безопасности журналистов можно найти на сайтах Committee to Protect Journalists, International News Safety Institute, Reporters without Borders и Rory Peck Trust.
Фото обложки: Сopyriot
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