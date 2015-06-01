ТЕЛЕКРИТИКА

Как рассказывать о терроризме

Советы от Международной журналистской сети IJNET

Образование

Что можно и чего нельзя делать, рассказывая о терроризме и войне. Какой опасности подвергаются журналисты, и какие ресурсы могут помочь ее избежать.


Шерри Рикьярди из IJNET составила список полезныхресурсов для журналистов. "Я ездила на встречу с журналистами в Бангладеш. Там меня часто спрашивали о том, как освещать тему роста исламского экстремизма, какой опасности подвергаются журналисты, работающие с группами, проповедующими применение насилия для достижения своих целей.

Пресса все чаще подвергается нападениям. Один заслуженный репортер рассказал, что в результате нападения экстремистов он в течение пяти месяцев вынужден был лечиться. Несколько других сообщили об угрозах и запугивании. У одного рука все еще была в гипсе после того, как его избили. Я собрала эти ресурсы для журналистов из Бангладеш, освещающих связанные с терроризмом темы, но они будут полезны репортерам в любой точке мира".

Global Terrorism Database

Базу данных по международному терроризму (GTD) создали в Университете штата Мэриленд, рассказывает Шерри. Это необходимый источник для людей, занимающихся расследованиями террористических атак. Веб-сайт GTD содержит описание более 150 000 случаев – это самое большое в мире хранилище неклассифицированных данных о террористических событиях.

Информация о каждом теракте содержит данные о дате и месте, использованном оружии, цели, которую преследовали террористы, числе жертв и – если есть такая информация – о том, какая группа или человек ответственны за организацию. GTD входит в Национальный консорциум по изучению терроризма и мер по борьбе с терроризмом (START).

Недавно сотрудники The Wall Street Journal искали информацию о Сирии, Йемене, Ираке, Сомали, Ливии, Иране и Судане. Это страны, перечисленные в скандальном указе президента США Дональда Трампа о введении запрета на въезд в США.Данные из базы GTD свидетельствуют: не было ни одного случая, когда американцы были бы убиты на территории США в результате теракта, в котором участвовали представители этих стран.

Handbook on Reporting Terrorism

«Руководство по освещению темы терроризма»составлено на средства датской организации International Media Support. В нем представлен список того, что можно и чего нельзя делать журналистам:

• Расскажите о контексте и избегайте чрезмерного упрощения ситуации. Такие события не происходят в вакууме.

• Не спекулируйте. Пользуйтесь только проверенными фактами и информацией.

• Информация, которую мы обнародуем, не должна представлять реальную угрозу чьей-то жизни – во многих случаях нам приходится сотрудничать с силами безопасности или правительственными чиновниками, чтобы не причинить вреда другим людям.

• Не используйте панические и сенсационные заголовки.

• Не используйте провокационные, недопустимые или оскорбительные слова.

• Убедитесь, что ваш материал содержит данные из нескольких источников.

• Содействуйте социальной сплоченности, миру и патриотизму, не становитесь рупором чужих идей.

• Расскажите истории о стойкости местных общин, позитивном вмешательстве – найдите другие положительные точки зрения на проблему.

Фото: Aziz Karimov/Demotix

Breaking News Consumer’s Handbook

«Справочник потребителя срочных новостей» составил Алекс Гольдман. Он дает советы журналистам, которым приходится работать в условиях ежедневных дедлайнов и жесткой конкуренции: "Публикация неподтвержденной информации или слухов, которыми наполнены социальные медиа, – дело очень рискованное. Информация о том, кто несет ответственность за теракт, может быть неточной или лживой".

Вот несколько его рекомендаций:

• Информация, появляющаяся сразу после события, часто неверна.

• Не доверяйте анонимным источникам.

• Не доверяйте материалам, которые другие медиа цитируют как источник информации.

• Второго стрелка практически никогда не бывает.

• Обратите внимание на лексику, которую использует СМИ: "Нам сообщают..." может означать что угодно. "Мы ищем подтверждение..." означает, что у них нет информации. "[СМИ] стало известно..." – что у них есть какая-то информация или они собираются рискнуть.

Фото: U.S. Navy by Photographer's Mate 2nd Class Roger S. Duncan

• Ищите новостные агентства, расположенные близко к месту, где произошло событие.

• Сравнивайте несколько источников информации.

• Большие новости привлекают обманщиков. Добавьте сюда мастеров фотошопа.

• Остерегайтесь делать спонтанные ретвиты. Это может быть ваш собственный пост.

Также советы по безопасности журналистов можно найти на сайтах Committee to Protect Journalists, International News Safety Institute, Reporters without Borders и  Rory Peck Trust.

Фото обложки: Сopyriot


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