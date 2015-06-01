Как рассказывать о терроризме

Шерри Рикьярди из IJNET составила список полезныхресурсов для журналистов. "Я ездила на встречу с журналистами в Бангладеш. Там меня часто спрашивали о том, как освещать тему роста исламского экстремизма, какой опасности подвергаются журналисты, работающие с группами, проповедующими применение насилия для достижения своих целей.

Пресса все чаще подвергается нападениям. Один заслуженный репортер рассказал, что в результате нападения экстремистов он в течение пяти месяцев вынужден был лечиться. Несколько других сообщили об угрозах и запугивании. У одного рука все еще была в гипсе после того, как его избили. Я собрала эти ресурсы для журналистов из Бангладеш, освещающих связанные с терроризмом темы, но они будут полезны репортерам в любой точке мира".