Как общаться с пострадавшим человеком и не навредить ему

«Что вы почувствовали в тот момент» - не лучший вопрос, который может задать журналист пострадавшему человеку. Сами того не замечая, репортеры еще больше травмируют своих визави. Чтобы помочь вам этого избежать, мы подготовили несколько советов, основываясь на личном опыте и опыте журналистов нью-йоркского Dart Center.
Расскажите человеку о том, кто вы, из какого издания и о чем будет ваша история. Оставьте свои контакты и дайте ему время подумать. Заранее оговорите степень публичности и то, какие вещи человек согласен предавать огласке, а какие расскажет только вам лично.
Время и место встречи должен назначить собеседник. Если вы хотите поговорить с человеком на месте событий, убедитесь что он эмоционально стабилен для этого, спросите, будет ли ему комфортно вести тут беседу и не настаивайте, если он этого не захочет. Контроль - это то, что теряет человек во время трагедии и надо дать ему возможность восстановить эту способность.
Будьте готовы к тому, что интервью может затянуться, что для него нужно будет делать паузы или провести несколько встреч. Расскажите собеседнику, что он может прервать беседу в любой момент и продолжить ее тогда, когда ему будет удобно. Человек также может отменить интервью в последний момент, если поймет что не в состоянии вести разговор. Уважайте его выбор и спросите, можно ли будет договориться о беседе позже.
Если человек находится в больнице или же физически плохо себя чувствует, то вам сперва лучше посоветоваться с его родственниками и врачами о том, когда лучше всего взять интервью и насколько человек эмоционально стабилен и вообще готов к разговору. Конечно, ваша цель - взять интервью и рассказать историю. Но эта цель не должна быть выше здоровья и безопасности человека.
В начале разговора выразите человеку искренние соболезнования («примите мои соболезнования», «мне так жаль, что с вами это произошло»), но не перегибайте палку.
Лучше обойтись без фраз «какой кошмар» и каких-либо умных фраз, объясняющих ситуацию.
Ваша задача - поговорить с человеком и написать историю. Вы не психолог и вы точно не знаете, какие фразы могут поддержать человека, а какие - наоборот вывести его из равновесия. Искреннего соболезнования и участия в беседе будет достаточно.
Если вы говорите с матерью, которая лишилась ребенка, то не стоит демонстрировать на заставке своего телефона фотографии своих детей или прерывать беседу, чтобы ответить на их звонок. Не нужно рассказывать о своем муже или звонить ему во время встречи со вдовой. Не нужно назначать встречу человеку, пережившему военный конфликт, возле громкой стройки. Все эти мелочи могут расшатать состояние человека и вы должны заранее все продумать.
Не отвлекайтесь во время разговора и не проверяйте почту со смартфона. Лучше отключить телефон или поставить его на беззвучный режим. Во время беседы смотрите на собеседника, поддерживайте с ним визуальный контакт и применяйте техники активного слушания. Будьте с ним вежливы и уважительны, сочувствуйте, но не жалейте. Жалость раздражает и унижает людей.
Если человек при вас заплакал, не нужно бояться и метаться в попытках помочь. Просто выдержите паузу. Плач - это нормальная реакция организма на стресс и боль. Сохраняйте спокойствие в этот момент и дождитесь, пока человек сам успокоится. Все, что вы можете предложить ему в этот момент - салфетки (держите их наготове) и стакан воды.
После того, как человек успокоится, вы можете уточнить у него, может ли он продолжать беседу или ему нужно дать больше времени. Если человек не может успокоиться, лучше предложить ему завершить разговор и оказать помощь (позвонить родственникам, врачу), если человек об этом попросит.
Во время беседы старайтесь не плакать и сохранять спокойствие и уверенность. Не нужно концентрироваться на своих чувствах. Но также не забывайте, что общение с человеком, который получил психологическую травму, непременно соприкасает с этой травмой и вас. Вам нужно научиться абстрагироваться, не принимать ситуации близко к сердцу и помнить что ваша работа - просто рассказать историю. В любом случае, вам нужно делиться своими переживаниями с коллегами или близкими, а в случае тревоги обязательно обратиться к психологу.
Люди, пережившие травму, могут быть эмоционально нестабильны и даже агрессивны. Вы не должны терпеть агрессию в свою сторону, но и не должны отвечать человеку тем же. Спокойно и вежливо попросите человека не кричать на вас и не оскорблять. Если же человек не успокаивается, вам лучше уйти и сказать собеседнику, что вы готовы пообщаться с ним позже, когда он сможет говорить спокойно.
Не спрашивайте человека, что он почувствовал в момент трагедии. Это вопрос-клише и этот вопрос эмоционально раскачивает человека. Лучше попросить его рассказать о том, что с ним произошло и как он узнал о трагедии, как повлияла на него трагедия и как он живет сейчас. Уточняйте у собеседника, правильно ли вы поняли его слова, сверяйте с ним факты.
Вопросы должны быть простыми и понятными. Вопрос, который начинается со слова «почему» может вывести человека из равновесия. Он провоцирует у человека поиск причины произошедшего и виновного. Это то, чем ваш собеседник занимается постоянно и то, что причиняет ему боль.
Не перегружайте беседу излишними деталями трагедии. Некоторые особо травмирующие моменты нужно постараться выяснить у нейтральных лиц и свести к минимуму неприятные эмоции и воспоминания у собеседника. Не давите на эмоции и не «выдавливайте слезу» из человека. Это может украсить вашу историю, но это навредит вашему герою.
Помните, что ваш герой имеет право на приватность и на уважение. Обязательно проверьте в конце свой текст с точки зрения этики и подумайте, так ли важны в нем какие-либо личные данные пострадавших людей или излишние подробности трагедии, не могут ли детали об убийстве или самоубийстве стать инструкцией для кого-нибудь еще. Такие тексты лучше давать на супервизию коллегам, которым вы доверяете.
Не нужно говорить человеку «я понимаю», потому что вы не пережили его опыт. Даже в том случае, если вы были в схожих ситуациях, помните, что все люди переживают стресс и горе по-разному. Фразы «я понимаю» обесценивают чувства человека и раздражают его.
Не рассказывайте человеку о своем опыте, даже если он очень похож с историей героя. Это ненужные детали во время беседы и они опять-таки обесценивают рассказ человека. Также не стоит говорить собеседнику, что в той ситуации, которая с ним произошла, все могло бы обернуться еще хуже. Человек переживает сильную травму и для него это уже худший вариант.
Не пытайтесь помочь человеку, советовать, рекомендовать ему что-либо до тех пор, пока он вас об этом не попросит. Если вы пришли брать у человека интервью, берите интервью. Если вам кажется, что вы можете чем-нибудь еще помочь герою, предложите в конце беседы свою помощь. При этом помощь должна быть конкретная, а не абстрактная и вы должны быть уверены в том, что сможете ее оказать. Не давайте лишних обещаний и надежд.
После интервью лучше через несколько дней связаться с человеком, поблагодарить его еще раз за беседу и удостовериться в том, что он не против публичности и что он согласен на публикацию своих слов. Это тот случай, когда интервью нужно согласовывать. В состоянии шока человек может путаться в деталях и не отвечать за свои действия. Также все факты нужно перепроверять в других источниках.
Коллаж: Назар Шешуряк