Как общаться с пострадавшим человеком и не навредить ему

Расскажите человеку о том, кто вы, из какого издания и о чем будет ваша история. Оставьте свои контакты и дайте ему время подумать. Заранее оговорите степень публичности и то, какие вещи человек согласен предавать огласке, а какие расскажет только вам лично.

Время и место встречи должен назначить собеседник. Если вы хотите поговорить с человеком на месте событий, убедитесь что он эмоционально стабилен для этого, спросите, будет ли ему комфортно вести тут беседу и не настаивайте, если он этого не захочет. Контроль - это то, что теряет человек во время трагедии и надо дать ему возможность восстановить эту способность.

Будьте готовы к тому, что интервью может затянуться, что для него нужно будет делать паузы или провести несколько встреч. Расскажите собеседнику, что он может прервать беседу в любой момент и продолжить ее тогда, когда ему будет удобно. Человек также может отменить интервью в последний момент, если поймет что не в состоянии вести разговор. Уважайте его выбор и спросите, можно ли будет договориться о беседе позже.

Если человек находится в больнице или же физически плохо себя чувствует, то вам сперва лучше посоветоваться с его родственниками и врачами о том, когда лучше всего взять интервью и насколько человек эмоционально стабилен и вообще готов к разговору. Конечно, ваша цель - взять интервью и рассказать историю. Но эта цель не должна быть выше здоровья и безопасности человека.