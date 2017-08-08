Как New Yorker создает знаменитые обложки: TED

24 года назад меня пригласили в The New Yorker в качестве арт-редактора. Моей задачей было омолодить своего рода устоявшийся институт и привлечь к рисованию обложек новых художников. Из башни из слоновой кости нужно было сделать нечто, что отвечало бы времени и духу современности.

Меня всегда увлекало, каким образом простой рисунок может выделяться из ежедневных изображений и при этом быть способным выкристаллизовать момент, социальный тренд или сложное событие. Сделать то, на что не способны будут никакие слова, но при этом уменьшить явление до своей сути и превратить его в мультфильм.

В общем, я пошла в библиотеку, чтобы посмотреть на первую обложку New Yorker, сделанную художником Ри Ирвином в 1925 году. На ней был изображен денди, рассматривающий бабочку через свой монокль. Мы назвали его Юстасом Тилли. Я осознала, что глубокие расследования и длинные репортажи сделали журнал известным, но из-за этого доля юмора с той самой обложки за это время исчезла.

Многие сейчас воспринимают того Юстаса надменным денди, но на самом деле в 1925 году Ри Ирвин сделал этот рисунок как часть юмористического журнала, чтобы развлечь и позабавить молодежь той эпохи - флэпперов бурных 20-х.