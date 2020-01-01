Как не снять 360° видео: популярные ошибки журналистов

Неправильная история или полное отсутствие сюжета

Технология 360° видео подходит не для всякой истории. Всегда задавайте себе вопрос – зачем я ее использую, почему не снимаю обычное видео? Опытный специалист в области VR технологий и преподаватель Анненбергской школы коммуникаций и журналистики Роберт Эрнандес предлагает критерии для выбора историй, подходящих для съемки 360° видео.

"Обращайтесь с камерой, как с человеком. Используйте ее, если ваша задача – дать зрителю более полное ощущение присутствия на месте событий, связи с героем материала. Само по себе то обстоятельство, что у вас есть красивый объект съемки, не делает ваш материал журналистикой, если у вас нет истории".

Что бы вы ни делали, не используйте 360° видео, если у вас нет истории.