Как не снять 360° видео: популярные ошибки журналистов

360° видео стало доступным и набирает популярность в соцсетях. Поэтому журналисты все чаще стали использовать формат виртуальной реальности в новостных материалах. Международная журналистская сеть IJNET выбрала 5 типичных ошибок журналистов в этом формате.
Быть в кадре или нет
360° видео способно "телепортировать" аудиторию на место события и дать ей возможность пережить происходящее самостоятельно. В этом, пожалуй, и состоит самая сильная сторона такого формата.
Но журналисты до сих пор не пришли к единому мнению: нужен ли в таком видео журналист, не будет ли он мешать эффекту погружения. Начинающим журналистам проще всего держаться вне кадра, но профессиональным репортерам удается сделать хорошие сюжеты будучи в кадре. Удачным примером журналиста в кадре можно назвать запись с Дэвидом Аттенборо или новостной материал BBC News, посвященный ситуации в лагере мигрантов.
Неправильная история или полное отсутствие сюжета
Технология 360° видео подходит не для всякой истории. Всегда задавайте себе вопрос – зачем я ее использую, почему не снимаю обычное видео? Опытный специалист в области VR технологий и преподаватель Анненбергской школы коммуникаций и журналистики Роберт Эрнандес предлагает критерии для выбора историй, подходящих для съемки 360° видео.
"Обращайтесь с камерой, как с человеком. Используйте ее, если ваша задача – дать зрителю более полное ощущение присутствия на месте событий, связи с героем материала. Само по себе то обстоятельство, что у вас есть красивый объект съемки, не делает ваш материал журналистикой, если у вас нет истории".
Что бы вы ни делали, не используйте 360° видео, если у вас нет истории.
Смешение форм и техник повествования
Как бы вы снимали сцену событий для обычного видео? В традиционном видео вы бы составили ряд широких, средних и крупных планов. Но теперь так не делают. В 360° видео вы размещаете камеру на уровне человеческого глаза, в середине сцены, а затем позволяете зрителям самостоятельно исследовать настройки. Обратите внимание на этот материал New York Times.
Существует так называемая техника "голоса бога". Она включает длинные статические кадры, сопровождаемые закадровым рассказом. Этот формат дает журналистам возможность ввести контекст и обеспечивает больший контроль над тем, как зрители получают информацию. Вот пример такого материала, сделанного ABC News.
Вы, конечно, можете использовать традиционные техники в 360° видео. Например, в этом видео медиакомпании Ryot журналистка, следуя традиционной роли рассказчика, ведет зрителей через всю историю.
Слишком много внимания качеству звука
Невозможно переоценить, насколько для видео важно качество звука, но чрезмерное стремление к совершенствованию звукового ряда может очень задержать работу с 360° видео. Добавьте к этому технические ноу-хау (и платное программное обеспечение), необходимые для записи и включения качественного аудио в ваше видео, и вы поймете, что ваш энтузиазм быстро сходит на нет.
Лучше всего сосредоточиться на качественной съемке видео и рассказе истории. Просто используйте аудио, которое может обеспечить микрофон вашей камеры. Можно также прикрепить хороший внешний аудиорекордер (например, этот от Zoom) к штативу и использовать эту запись при микшировании звука.
Если в итоге у вас получилось очень плохое видео, то не нужно его публиковать.
Злоупотребление текстом
Титры, субтитры и данные о месте, в котором происходила съемка, очень важны для новостных видео, включая те, что используют технологии виртуальной реальности. Но куда поместить текст в 360° видео?
Разместите его в разных местах. Текст, сконцентрированный в одном месте или слишком большой текст может сильно испортить впечатление от просмотра. Чтобы избежать этого, разместите текст в двух или трех местах.
Поместите текст в нескольких местах, чтобы зрители не пропустили его, если они смотрят в другом направлении. Вот хороший пример такого видео. Вам также придется использовать специальное приложение для введения текста в 360° видео (к примеру, Skybox).