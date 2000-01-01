Как не молчать о своих идеях

Глава жюри питчинга Алена Еремеева рассказала о том, какие истории ждет медиарынок и современный зритель: «Тенденции и тренды меняются каждый год, меняется общество и его запросы, и всегда хочется угадать, что сегодня будет актуально. Когда-то проект "Останній москаль" вызвал настоящий фурор, поскольку вышел в нужное время. Так же было и с комедийным скетчкомом "Виталька" и телешоу "Одруженням наосліп". Каждая ваша идея должна носить ваше лицо, потому что без вас она не будет настолько интересной и понятной. То есть, вы ее представляете, питчингуете, вы в нее столько должны вложить, чтобы без вас она дальше жить не смогла. И не забывайте рассказывать свои идеи окружающим, тогда они становятся понятней, четче, и чувствуется, горите вы этим или нет. Не забывайте, текст об идее должен быть максимально лаконичным. Угадать момент – это уже задача продюсера, то есть наша. Зажгите нас, и мы пойдем с вами дальше. Кстати, иногда идеи, которые не стали победителями, постфактум приобретают вторую жизнь. Так что не бойтесь жить и развиваться со своей идеей».