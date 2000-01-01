Как не молчать о своих идеях

Всеукраинский питчинг The Next Big Thing. Generation, который стартовал 29 мая и собирает идеи в форматах ТВ-сериал и веб, открыл 11 июля в ТРЦ Gulliver фотовыставку «Я не мовчу про свої ідеї». Ее героями стали успешные отечественные телепроекты: «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, шоу «Одруження наосліп» Владимира Москальца, мультсериал «Це – наше і це – твоє» Иванны Найды, резонансный фильм «Україна. Повернення своєї історії» Акима Галимова и сериал «Вечеринка» Гарика Бирчи.
Владимир Москалец выступил первым, поскольку является живым примером того, как можно с помощью питчинга успешно реализовать идею (его проект «7-Я, или Сердцу не прикажешь» был победителем «Питчинга идей» в 2012 году): «Идеи движут миром и кардинально меняют жизнь, чему подтверждение наш проект "Одруження наосліп", не только изменивший жизни героев проекта, но и вдохновляющий на важные личные решения зрителей. Идея проекта появилась тогда, когда я узнал о питчинге. Год прошел с момента формулировки идеи и до ее реализации и, скажу вам, это была серьезная работа, поскольку прорабатывалась каждая мелкая деталь. Помните, все должно быть предельно понятно прописано: о чем ваш проект и для кого конкретно он предназначен».
Серии «Вечеринки» Гарика Бирчи, чувство юмора которого мы прекрасного помним по Comedy Club Ukraine и КВН, набирают по полмиллиона просмотров на YouTube. Гарик подробно поведал о том, как научиться верить в свои идеи и с чего начать: «Все ваши идеи, которые, как вам кажется, стоят внимания, нужно озвучить, потому что идеи имеют свойство очень быстро устаревать и улетучиваться. Такие же идеи могут прийти в голову другим людям. Поэтому нужно идти и стучать во все существующие двери, а не ждать, когда через три года откроется тот телеканал, который вам будет по душе. Я в свое время с самого утра стоял под дверью одного канала и ждал генерального продюсера. И это сыграло свою роль – меня как минимум увидели. Интуиция и профессиональные навыки вас не подведут. И главное правило: зрителя нужно удивить – тогда он ваш».
Глава жюри питчинга Алена Еремеева рассказала о том, какие истории ждет медиарынок и современный зритель: «Тенденции и тренды меняются каждый год, меняется общество и его запросы, и всегда хочется угадать, что сегодня будет актуально. Когда-то проект "Останній москаль" вызвал настоящий фурор, поскольку вышел в нужное время. Так же было и с комедийным скетчкомом "Виталька" и телешоу "Одруженням наосліп". Каждая ваша идея должна носить ваше лицо, потому что без вас она не будет настолько интересной и понятной. То есть, вы ее представляете, питчингуете, вы в нее столько должны вложить, чтобы без вас она дальше жить не смогла. И не забывайте рассказывать свои идеи окружающим, тогда они становятся понятней, четче, и чувствуется, горите вы этим или нет. Не забывайте, текст об идее должен быть максимально лаконичным. Угадать момент – это уже задача продюсера, то есть наша. Зажгите нас, и мы пойдем с вами дальше. Кстати, иногда идеи, которые не стали победителями, постфактум приобретают вторую жизнь. Так что не бойтесь жить и развиваться со своей идеей».
Напомним, прием идей на питчинг The Next Big Thing. Generation продолжается до 23 июля включительно. Работы принимаются в двух форматах ТВ-сериал и веб-формат, в частности YouTube-канал и сериал для Instagram. Участие могут принимать все желающие, которым исполнилось 18 лет. Работы подаются по специальной форме. В конце сентября будет отобрано по три победителя в каждой номинации. Обладатели первых мест получат реализацию собственной идеи.