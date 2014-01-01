Как Мыкола Вересень снял флаг СССР со здания ЦК КПУ, а Илья Азар переписывался с Надеждой Савченко

Будучи во многом убежден в преимуществах социалистического образа жизни, я не вполне осознавал, что зачастую лгу, потому что я как бы искренне заблуждался. Но элемент, когда я лгал отчаянно, тоже присутствовал. У меня была одна очень запоминающаяся командировка – в Черновицкую область, в какой-то колхоз.

Дали задание написать о доярке, Герое Социалистического труда. Все хорошо, очень интересная женщина, я написал очерк. А потом подумал, что надо что-то для убедительности добавить, чтобы зарубежные читатели поняли, «как хорошо в стране советской жить».

И я взял и написал, что она зарабатывает столько, что за год может купить себе автомобиль. Написал, сдал, все хорошо. А через две-три недели в одной эмигрантской украинской газете, кажется в Штатах, появляется едкая заметка, что, вот, Куликов заврался до того, что доярка в Советской Украине за год может купить автомобиль.

И тогда я, честно говоря, об этом впервые задумался. Я сел с карандашом, узнал цену самого дешевого доступного автомобиля, поделил эту цену на зарплату этой доярки. И пришел к выводу, что если она ничего не будет есть, пить и не станет покупать одежду, то может быть когда-нибудь, конечно, не через год, она сможет купить автомобиль. Мне на самом деле стало очень стыдно за это.