Как Мыкола Вересень снял флаг СССР со здания ЦК КПУ, а Илья Азар переписывался с Надеждой Савченко

Сегодня на «Книжном Арсенале» выходит книга главреда «РБК-Украина» Валерия Калныша «За слова отвечают» издательства «Брайт стар паблишинг». Книга в том числе состоит из больших интервью с известными журналистами. Телекритика публикует выдержки из них.
Глава правления «Громадського радіо» Андрей Куликов о неосознанной лжи
Будучи во многом убежден в преимуществах социалистического образа жизни, я не вполне осознавал, что зачастую лгу, потому что я как бы искренне заблуждался. Но элемент, когда я лгал отчаянно, тоже присутствовал. У меня была одна очень запоминающаяся командировка – в Черновицкую область, в какой-то колхоз.
Дали задание написать о доярке, Герое Социалистического труда. Все хорошо, очень интересная женщина, я написал очерк. А потом подумал, что надо что-то для убедительности добавить, чтобы зарубежные читатели поняли, «как хорошо в стране советской жить».
И я взял и написал, что она зарабатывает столько, что за год может купить себе автомобиль. Написал, сдал, все хорошо. А через две-три недели в одной эмигрантской украинской газете, кажется в Штатах, появляется едкая заметка, что, вот, Куликов заврался до того, что доярка в Советской Украине за год может купить автомобиль.
И тогда я, честно говоря, об этом впервые задумался. Я сел с карандашом, узнал цену самого дешевого доступного автомобиля, поделил эту цену на зарплату этой доярки. И пришел к выводу, что если она ничего не будет есть, пить и не станет покупать одежду, то может быть когда-нибудь, конечно, не через год, она сможет купить автомобиль. Мне на самом деле стало очень стыдно за это.
Телеведущий Мыкола Вересень о том, как снимал флаг СССР
В те дни было тяжело все описать, понять. Ведь творился какой-то абсурд... Когда умирал Советский Союз и его республиканские ипостаси, поверить в это было невозможно. Даже не знаю, как это объяснить...
Ты ходишь по истории и режешь ее большими ломтями. Но тогда это понимание было не у всех, народ был в основном нервный – постоянно надо было куда-то идти, какие-то митинги, что-то брать в осаду. В общем, надо было все время куда-то двигаться. Но, странное дело, возле ЦК можно было просто ходить, спокойно. И заходить в него тоже можно было.
И это такое состояние – ходить по пустым коридорам ЦК. Как в кино – ты идешь по абсолютно пустым коридорам, по которым ветер из открытых окон гоняет бумажки. Я смог попасть даже в секретную комнату, которая находилась возле кабинета первого секретаря. Это святое святых, комната с шифрами. Знаешь, какое кодовое имя было у политбюро ЦК КПСС? «Олимп»! Чтоб никто, сука, не перепутал! Там были целые картотеки, и я изучал их. Кодовое имя Киева, по-моему, «Каштан».
Там же в этой шифровальне находились отчеты из разряда «слушали-постановили». И я нашел несколько, где речь шла о «вражеских радио-голосах» и давались поручения КГБ УССР, МВД УССР и т. д. «принять меры». А я сижу и думаю: «Как я классно работал, сука, как они все от меня бздели. Ты посмотри, целое политбюро!»
19 августа 1991 года я удрал в подполье на Левый берег. Я понимал, что мы проиграем, поскольку против нас была пятимиллионная армия, КГБ, ЦК, горком! Да, б...дь, о чем вы говорите! Это потом, после путча, все страшно собой гордились, перезванивались. В какой-то из дней я снова оказался в здании ЦК. В одном из коридоров меня увидел Юра Збитнев, он тогда был народным депутатом. И вот он меня потянул за собой.
Я его несколько раз спрашивал, куда мы идем, но он не отвечал. А мы действительно шли, поскольку лифты не работали. В итоге мы оказались на чердаке, а там до х...я голубей, говна – по колено! Но оно-то и понятно – Щербицкий любил голубей. Потом мы залезли на крышу, а там уже было человека два-три. И тут Юра на- конец-то объясняется: «Давай цю ганчірку знімемо!»
Ну, думаю, вот это я попал! А надо сказать, что флаг там не просто спускается, там на флагштоке целая конструкция была, которая на гайках крепилась, и ты когда откручиваешь, то весь этот флаг на тебя падает. Есть даже где-то фотография, на которой все мы стоим с красным флагом.
Но на этом мой след в истории не закончился. К нам приехал Руцкой, и при мне Дмитрий Павлычко отдал ему ядерное оружие Украины.
Спецкор «Новой газеты» Илья Азар о письме Надежды Савченко
Что касается адвокатов Савченко, то у нас был конфликт (и он остается) с Марком Фейгиным и Николаем Полозовым. Он начался, еще когда они защищали Pussy Riot. Их странные методы защиты, которые они сами называют «политической адвокатурой», а также хамство и сквернословие в адрес всех, кто их не хвалит, стали вызывать вопросы у журналистов, освещающих процесс.
Я написал тогда большой профайл Фейгина. Получился, по-моему, хороший текст, ведь Марк много чего в жизни успел – и на войну в Югославию ездил, и самым молодым депутатом в 90-х был, и оппозиционером, и вице-мэром Самары. Фейгин, впрочем, заявил, что материал лживый, и вообще – Кремль «мочит» политических адвокатов руками продажных «либеральных журналистов». Полный бред, конечно.
Во время процесса Савченко они с Полозовым решили разыграть ту же карту и говорили, уже украинцам, что российские «либеральные журналисты» выполняют заказ Кремля по дискредитации Савченко, Фейгина и Полозова. Чтобы понять неадекватность этой версии, достаточно подписаться на твиттер или телеграм Марка и почитать, что он там пишет. Он то ли слишком хорошо играет роль сумасшедшего, то ли и правда немного «поехал». С Ильей Новико- вым, третьим адвокатом Савченко, у нас отличные отношения.
Поначалу процесс Савченко шел без особой шумихи, и я решил сделать с ней интервью, передав вопросы через сестру или адвокатов. Единственное, что я забыл, – это приложить к ним вступительную речь о том, кто я и чего хочу. В итоге вместо ответов на вопросы я получил знаменитое письмо «бородатому редактору “Медузы”», который «относится к людям, как к мусору». Уверен, что само интервью получило бы куда меньший резонанс. Я как раз к Савченко претензий не имею, ведь общаться с журналистами – это право, а не обязанность.
Журналист «Громадського телебачення» Богдан Кутепов про первую поездку в зону АТО
В первый раз я поехал с Мустафой Найемом летом 2014 года, когда он еще был журналистом. Там все по-другому... На самом деле в телевизоре мы видим вытяжку, концентрированный рассказ обо всех этих перестрелках, и думаем, что там «ужас-ужас». А там территории большие, и если мы не говорим о «котлах», в которых оказывались военные, то ежедневные перестрелки тамошние солдаты уже не воспринимают как нечто из ряда вон выходящее.
Мы оказались на востоке за пару дней до освобождения Славянска. Там действовало так называемое перемирие, но бойцы жаловались на то, что оно не соблюдается. Они постоянно говорили, как их это задолбало, что наших отстреливают, что, вот, «вы приехали сюда жить, а здесь в окопы прилетают гранаты». Тогда еще не было прикрепленных к определенным бригадам журналистов, но, по сути, мы выполняли эту роль.
Но мы не жили постоянно в части, мы были на блокпосту в селе Донбассовка, это в семи километрах от Славянска. На опушке села стояли солдаты, а само село было ничье. У Мустафы был день рождения, и мы решили в магазин сходить, за продуктами. Замечу, тогда в частях еще не было пьянства, воевавшие люди были очень сильно мотивированны.
Так вот, мы собираемся, а наши говорят: «Как это вы без автомата в село идете?» Мы только руками развели. Они нам: «Ну возьмите хотя бы пистолет», – и протягивают ствол. Я и от него отказался и показал на фотокамеру: вот, мол, мое оружие. И это действительно настоящее сильное оружие. Нет у меня такого желания – огнестрел в руки брать, даже если мне, как журналисту, можно его оформить.
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