Как изобразил украинцев в АТО швейцарский карикатурист

Карикатурист швейцарской газеты Tages-Anzeiger Феликс Шаад побывал вместе с «Врачами без границ» (MSF) в Мариуполе и Гранитном. Серия комиксов о работе MSF и людях, которые живут в зоне АТО, была представлена на фестивале комиксов Fumetto в Люцерне и в Tages-Anzeiger.
В Tages-Anzeiger (аудитория 460 тыс. человек) Феликс Шаад работает редактором карикатур. Он рисует карикатуры о мировой истории, спортивных мероприятиях и на другие темы. Он также 16 лет рисует ежедневный комикс о кассире супермаркета – пожилой Еве из Швейцарии.
В зону конфликта на востоке Украины Шаад поехал по приглашению MSF. Это международная неправительственная организация, предоставляющая бесплатную гуманитарную и медицинскую помощь жертвам конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и людям, исключенным из системы здравоохранения.
В феврале карикатурист посетил мобильные клиники MSF. Такие клиники работают в 24 населенных пунктах буферной зоны и южной части Донецкой области – на территориях, где доступ к медицинской помощи ограничен или вообще отсутствует. В интервью «Телекритике» Феликс Шаад рассказал о проекте и о том, как реагировали на карикатуры жители Мариуполя и Гранитного.
Это мой второй проект с MSF. Два года назад я делал репортаж в Африке, в Сьерра-Леоне, во время эпидемии лихорадки Эбола. Для Tages-Anzeiger я написал репортаж Die Vergessenen. Помимо репортажа я сделал экспозицию с работами из Украины на крупнейшей в Европе выставке комиксов Fumetto в Люцерне.
В Швейцарии знают про Донбасс, про Восточную Украину и все, что там происходит, но я решил показать немного больше. Показать команду MSF: как они садятся в машину, едут куда-то, проходят блок-посты, как доктор что-то говорит человеку, который обратился за помощью.
Я изучал, в каких условиях живут люди, кто они. Был среди обычных людей и врачей MSF в обычной для них обстановке. Люди привыкли видеть драматические картинки из Ирака, Сирии и других зон конфликта со всеми соответствующими войне атрибутами. Но в этой работе я хотел показать бэкграунд.
Это было непросто. Потому что по факту я видел много военных, много блок-постов, много атрибутов войны и я ощущал, что нахожусь в необычных и драматических обстоятельствах. Но пока я там был, ничего не произошло. Можно сказать, нам повезло.
Это не та война, о которой ты привык слышать и видеть. Там не было каких-то активных действий, как в Сирии. Это война, которая вроде бы здесь и сейчас, но вроде бы и нет. Ты не знаешь, когда и где что-либо произойдет.
Мне кажется, что именно это тяжелее всего для людей. Потому что они живут, дни проходят вроде бы спокойно, но внезапно в их дом прилетает снаряд. И это продолжается и продолжается. И я не увидел в глазах людей никакой надежды на то, что это изменится.
Сотрудники MSF сперва спрашивали у людей, могу ли я с ними поговорить или рисовать их. В восточном Мариуполе мы встретили женщин из Широкино, и у меня сложилось впечатление, что они были счастливы просто поговорить и показать нам фото своих разрушенных домов.
У меня было чувство, что для них было полезно встретить кого-то, с кем можно поговорить, кто интересуется условиями их жизни. Они очень свободно об этом говорили. Это меня впечатлило.
Поначалу люди всегда скептически относились ко мне в процессе рисования: кто этот парень и что он вообще тут рисует?! Но когда они видели результат, они были довольны и даже счастливы. Они видели в рисунках себя.
В Гранитном была другая атмосфера: там было много нервных людей, им всем нужно было получить лечение здесь и сейчас. Там было не так уж и легко работать и говорить с людьми, но все же у нас получилось несколько очень хороших бесед.
Я не хотел показать только то, как люди живут в аду и как MSF им помогает. Я был больше, чем обозреватель. Мне нужно было с ними поговорить и показать их.
Я всегда задавался вопросом о том, как люди могут быть такими спокойными и «нормальными», живя в подобных условиях. Люди не паникуют, они добры, общаются с тобой. Ты не видишь никакой драмы, то есть для них это и есть нормальная жизнь (подобие нормальной жизни), они привыкли.
То же самое я видел в Западной Африке. Это было невероятно «нормально». Это то, что меня впечатлило сильнее всего.
Но в Африке была болезнь, и все с ней боролись. А в Украине ты сталкиваешься с человеческими отношениями, и это сложнее. Ты видишь, как этот конфликт проходит через дружбу, семьи, общение, разговоры. В моем репортаже не было места политике, там было место для людей, которым нужна помощь.
Мне понравился этот опыт. Обычно я делаю юмористические комиксы, и часто люди даже не могут представить себе, что с помощью таких картинок можно рассказывать серьезные истории. Все привыкли использовать для этого фильмы, фотографии и текст. А комиксы позволяют все это соединить. Люди реагируют на мою работу очень живо.
Но я не первый, кто делает это. Мне кажется, первым прием графических репортажей из горячих точек применил карикатурист Джо Сакко в книге «Палестина», это начало 90-х. Я вдохновлялся его примером рассказывать истории.
О чем написал Феликс Шаад в репортаже про Украину
Репортаж Шаада в Tages-Anzeiger называется «Забытые» (Die Vergessenen). В подводке к карикатурам написано о 4 млн людей, которые оказались в ловушке, буферной зоне – "забытые и преданные военными начальниками, правительствами и миром". У многих людей силы на исходе, цитирует Шаад психолога MSF. После трех лет войны люди скорбят о разбитой жизни, своих домах (от некоторых остались только фотографии), медпомощи у них практически не осталось.
Феликс Шаад рассказал о людях, которые уже два года спят в подвалах, о волонтерах MSF, мобильных клиниках, лекарствах и психологической поддержке. О пожилых людях, которые остались на этих территориях, потому что у них нет денег уехать и снять квартиру в другом городе и начать все сначала. О падении интереса и внимания к конфликту на востоке Украины и о 214 млн швейцарских франков, которые нужны для оказания гуманитарной помощи в восточной части Украины, но из которых ООН смогла собрать пока лишь 1,6%.