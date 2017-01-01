Как изобразил украинцев в АТО швейцарский карикатурист

В Tages-Anzeiger (аудитория 460 тыс. человек) Феликс Шаад работает редактором карикатур. Он рисует карикатуры о мировой истории, спортивных мероприятиях и на другие темы. Он также 16 лет рисует ежедневный комикс о кассире супермаркета – пожилой Еве из Швейцарии.

В зону конфликта на востоке Украины Шаад поехал по приглашению MSF. Это международная неправительственная организация, предоставляющая бесплатную гуманитарную и медицинскую помощь жертвам конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и людям, исключенным из системы здравоохранения.

В феврале карикатурист посетил мобильные клиники MSF. Такие клиники работают в 24 населенных пунктах буферной зоны и южной части Донецкой области – на территориях, где доступ к медицинской помощи ограничен или вообще отсутствует. В интервью «Телекритике» Феликс Шаад рассказал о проекте и о том, как реагировали на карикатуры жители Мариуполя и Гранитного.