Как и зачем создавать Telegram-канал

Поговорили с авторами популярных украинских Telegram-каналов о том, для чего нужно заводить каналы и как правильно их вести.
Почему Telegram недостаточно популярен в Украине
Как правильно создать Telegram-канал
Самое главное — это понять для чего тебе это нужно и есть ли у тебя качественный контент, который будет соответствовать требованиям аудитории.
«Телекритика» поговорила с авторами популярных в Украине каналов и спросила у них, с чего нужно начать создание канала, для чего это нужно, как набирать подписчиков, когда нужно постить и как часто им предлагают рекламу.
Андрей Бродецкий, «Технологии, медиа и общество» (27 тыс.подписчиков)
Главное — понять, какой канал тебе самому будет интересно вести. И стоит ли тебе вообще его заводить. Если нечем поделиться с другими — не стоит и стараться.
До 200 человек можно добавить из телефонной книжки. Посты в других соцсетях могут принести ещё несколько сотен подписчиков. Официального каталога каналов нет, зато есть куча неофициальных. Размещайте свои каналы там, это бесплатно. Обменивайтесь взаимными рекомендациями с другими интересными каналами, это работает. Ну и конечно если вы хотите серьезно раскрутить свой канал, не обойтись без рекламы. Чтобы канал рос, нужно делать хороший контент и постоянно показывать свой канал новой аудитории. Реклама решает эту задачу.
«Не хочу терять лояльность читателей, рекламируя кучу мусорных каналов, как это делают другие»
По большому счету не важно, когда публиковать контент. Разве что не стоит постить ночью, когда читатели спят. Хорошо постить ежедневно, но не больше 4-5 раз в день, иначе читатели не будут успевать просматривать все посты.
С предложениями о рекламе пишут по несколько раз в день. Отказываю почти всем. Вот посмотрел, получается не больше пяти рекламных постов в месяц. Размещаю только рекламу чего-то толкового, что может быть полезным моим читателям — выгодные услуги, профессиональные курсы и конференции. Не хочу терять лояльность читателей, рекламируя кучу мусорных каналов, как это делают другие.
Отметим, что Андрей Бродецкий детально описал, зачем и кому нужно заказывать рекламу у него, рассказал о результатах рекламы в его канале других компаний, показал кто является его аудиторией и сколько будет стоить один рекламный пост, который увидят 20 тыс.человек. Прочитать это можно здесь.
Михаил Сапитон, Booker (9 тыс.подписчиков)
Главное для успешного старта — понятная идея, о чем будешь писать, а также знания и увлечение выбранной темой. Стоит хотя бы прикинуть, сможешь ли каждый день выдавать содержательные посты. Есть немало примеров заброшенных каналов, на ведение которых у авторов больше не хватает времени и энтузиазма.
Самый очевидный способ набрать подписчиков — анонсы в соцсетях и первые друзья-читатели. Следом можно добиться взаимопиара с каналами схожей тематики, написать кому-то текст за упоминание или купить рекламу внутри Telegram. И, конечно же, с хорошим контентом набрать аудиторию гораздо легче — люди охотно читают и репостят качественные посты.
«Контент — король, и он решает»
Универсальной формулы, когда лучше публиковать посты, нет. Есть сверхуспешные каналы, которые выдают более десяти постов в день, есть молчуны, которые оживают раз в неделю. Контент — король, и он решает. Если взять стандартный вариант — лучше ограничиваться 2-3 постами в день, и не публиковать ничего после 23:00. Еще одно личное наблюдение: на выходных активный постинг может спровоцировать отписки.
Рекламу предлагают в зависимости от активности канала или числа его упоминаний в СМИ. Отказываю примерно 75% рекламодателей — они требуют слишком низкой цены размещения или продвигают некачественный контент. Бывает и так, что отказываю из-за не релевантной тематики: нет смысла зарабатывать, зная про слабый отклик среди читателей.
Алена Деньга, «Ветер дует» (15 тыс.подписчиков) и Digital masons (6 тыс.подписчиков)
Многие стали использовать Telegram как личный микроблог или корпоративный блог, такое себе микро СМИ. На эту новую и быстро растущую коммуникационную платформу стали все больше обращать внимание бренды, но очевидно пока не знают как подступиться к новому инструменту: рекламы в мессенджере нет и не будет, а развивать еще один канал не каждому под силу. Пока самые успешные каналы в Telegram носят развлекательный характер и среди них почти нет примера коммерческих кейсов. Также я заметила внимание к мессенджерам всяких «архитекторов туннелей продаж в Telegram», звучит достаточно бредово, кажется, это от лукавого.
Есть несколько способов продвижения канала в Telegram: обмен постами с другими каналами, задействование более традиционных каналов, вроде Facebook, рекламы, участия в подборках каналов и т.д. В основном, аудитория приходит извне, так как в мессенджере нет никакой новостной ленты и сделать репост на широкую аудиторию можно разве что в другой канал. И тут есть несколько вариантов:
«Cтоит забыть о таких понятиях как правильное время»
1. Обменяться рекомендациями-ссылками с другим каналом, если вас приблизительно одинаковое количество читателей. 2. Купить рекламный пост в интересующем вас канале. 3. Заслужить уважение за счет классного и качественного контента и быть удостоенным рекомендации. В остальных случаях приходится походить путь самурая по сбору аудитории среди своих друзей и знакомых. В Telegram можно найти немало каналов с аудиторией в сотни тысяч подписчиков, но в своем большинстве - это боты, так что накрутить цифры тоже можно, вопрос только — а зачем?
Когда я пригласила Женю Зингера стать соавтором канала Digital masons, там было около 250 читателей. Мы стали активно промотировать наш канал на собственных фейсбук страницах, если приходилось выступать перед широкой аудиторией — обязательно делали слайд про канал и рекомендовали на него подписаться. Поскольку наш канал был буквально одним из первых в Украине и стал достаточно быстро расти — мы попали в несколько обзоров в СМИ, нас стали рекомендовать друзья.
Каждый день ко мне стучится около 5-7 человек с вопросами о рекламе в канале «Ветер дует». Я не размещаю не тематическую рекламу — зачем убивать аудиторию канала раздражая навязчивой рекламой? Мне предлагали рекламировать вейпы, какой-то странный канал с фотографиями кроссовок, но мне это не интересно. А вот реклама связанная с путешествиями заходит настолько хорошо, что по отзывам моих друзей они даже не поняли, что это был проплаченный пост. Кажется, именно так это все должно и работать.
Узнать больше о возможностях Telegram можно будет на лекции Алены Деньги, которая состоится 9 октября. Подробности здесь.
Артур Оруджалиев, «Канал без названия» (2 тыс.подписчиков)
Начинать нужно с желания вести канал и с наличия контента, которым хотите делиться. Если у вас нет какой-то интересной эксклюзивной информации, то зачем такой канал нужен? Ну и понимание для чего вообще вам канал тоже не помешает. Я бы не запускал канал в Украине с целью заработать. Для понимания — пост в одном из самых популярных каналов стоит $25. Этим семью точно не прокормишь.
Методов получения подписчиков существует несколько. Приглашение в канал ваших друзей; Направление в канал ваших существующих подписчиков из других социальных медиа; Продвижение канала на сайтах, соответствующих тематике вашего канала. Например, у вас канал про возможности в образовании — есть группы и форумы на эту тему; Обмен упоминаниями с другими каналами; Покупка рекламы в других Telegram-каналах.
«Я бы не запускал канал в Украине с целью заработать»
Не стоит частить с публикацией постов в канале. Несколько раз в неделю будет вполне достаточно.
Я запустил канал месяц назад. Рекламу предлагали два раза. Один раз предложение было не серьезное. Второй раз нормальное. Я назвал цифру, но спрашивали на будущее. Сказали, что вернутся.