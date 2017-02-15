Как и зачем создавать Telegram-канал

По большому счету не важно, когда публиковать контент. Разве что не стоит постить ночью, когда читатели спят. Хорошо постить ежедневно, но не больше 4-5 раз в день, иначе читатели не будут успевать просматривать все посты.

С предложениями о рекламе пишут по несколько раз в день. Отказываю почти всем. Вот посмотрел, получается не больше пяти рекламных постов в месяц. Размещаю только рекламу чего-то толкового, что может быть полезным моим читателям — выгодные услуги, профессиональные курсы и конференции. Не хочу терять лояльность читателей, рекламируя кучу мусорных каналов, как это делают другие.

Отметим, что Андрей Бродецкий детально описал, зачем и кому нужно заказывать рекламу у него, рассказал о результатах рекламы в его канале других компаний, показал кто является его аудиторией и сколько будет стоить один рекламный пост, который увидят 20 тыс.человек. Прочитать это можно здесь.