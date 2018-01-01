Google внедряет функцию, которая облегчит работу журналиста с данными

По мнению создателей, новая разработка поможет ученым, журналистам и всем, кто интересуется структурированной информацией по определенной теме, быстро находить необходимый материал.

Разработчики уверены, что работа с новой функцией Google будет такой же удобной для исследователей, как взаимодействие со Всемирным банком, базами данных NASA и ProPublicaили поисковыми системами вроде Kaggle (крупнейшее в мире сообщество по science data - прим. ред.).

Технологический гигант также поощряет “поставщиков данных” применять на своих сайтах специальную разметку, которая поможет поисковой системе Google направлять пользователей непосредственно на веб-страницы распространителей данных.

Пока что инструмент отсылает на такие источники, как data.world, search.datacite.org и некоторые другие, однако список сайтов с базами данных предположительно будет увеличиваться.

«Поскольку в базах данных используется стандарт schema.org для описания наборов данных, разнообразие и охват наборов данных, которые пользователи найдут в Dataset Search, продолжит расти», - заявили в компании.

Как использовать этот инструмент? К примеру, вам нужно сделать отчет об исторических изменениях климата за какой-то промежуток времени. Вы можете ввести соответствующий запрос в новом инструменте от поисковика и получить данные. В Dataset также работают приемы, которыми пользуются в привычном поисковике. То есть вы можете добавить в свой запрос ярлыки вроде “site:” или "filetype:", уточнив таким образом данные какого именно ресурса или в каком формате вам необходимы.