Google внедряет функцию, которая облегчит работу журналиста с данными

В среду Google запустил бета-версию своего нового инструмента - Dataset Search. Специальный веб-сайт по поиску данных даст журналистам и исследователям возможность получить доступ к информации, которая поможет в работе над их проектами.
Как заявляют в компании Google, поиск в Dataset Search позволяет находить наборы данных по многим темам, включая официальные правительственные данные, а также данные, предоставленные новостными организациями, такими как ProPublica.
По мнению создателей, новая разработка поможет ученым, журналистам и всем, кто интересуется структурированной информацией по определенной теме, быстро находить необходимый материал.
Разработчики уверены, что работа с новой функцией Google будет такой же удобной для исследователей, как взаимодействие со Всемирным банком, базами данных NASA и ProPublicaили поисковыми системами вроде Kaggle (крупнейшее в мире сообщество по science data - прим. ред.).
Технологический гигант также поощряет “поставщиков данных” применять на своих сайтах специальную разметку, которая поможет поисковой системе Google направлять пользователей непосредственно на веб-страницы распространителей данных.
Пока что инструмент отсылает на такие источники, как data.world, search.datacite.org и некоторые другие, однако список сайтов с базами данных предположительно будет увеличиваться.
«Поскольку в базах данных используется стандарт schema.org для описания наборов данных, разнообразие и охват наборов данных, которые пользователи найдут в Dataset Search, продолжит расти», - заявили в компании.
Как использовать этот инструмент? К примеру, вам нужно сделать отчет об исторических изменениях климата за какой-то промежуток времени. Вы можете ввести соответствующий запрос в новом инструменте от поисковика и получить данные. В Dataset также работают приемы, которыми пользуются в привычном поисковике. То есть вы можете добавить в свой запрос ярлыки вроде “site:” или "filetype:", уточнив таким образом данные какого именно ресурса или в каком формате вам необходимы.