ТЕЛЕКРИТИКА

Главред сайта 34travel – о новой культуре путешествий и роли медиа в них

Почему белорусское издание начало больше писать об Украине

Образование

Что такое заповедник лучшего мира, как зарабатывает 34travel и почему издание хочет открыть редакцию в Украине.


Антон Кашликов – главный редактор белорусского издания 34travel.me провел в Киеве лекцию о специфике работы сайта для путешественников и рассказал, как меняется культура путешествий и какая в этом роль медиа.

О культуре путешествий

Мы живем во время, когда путешествия стали доступными, благодаря лоукостам, хостелам, сервисам букинга и т. д. Это новая культура путешествий. Но оказывается, что не все люди знают, как сделать визу, как и зачем ехать в Вильнюс (ближайший город от Минска, из которого летают различные лоукосты), что такое Ryanair – мы считаем, что неплохо об этом рассказывать.

Мы ориентируемся на людей, которые для себя разобрались, чем, например, один лоукост отличается от другого и т. д. Но мы не стесняемся какие-то вещи пережевывать. Я пойму, что мы выполнили свою цель, когда моя мама сможет самостоятельно забронировать себе отель на букинге и купить дешевый билет на Ryanair. Пока что она пользуется услугами туристических фирм.

О ценностях издания

Важно создавать такой контент, чтобы нам доверяли, поэтому мы очень стараемся следить за качеством наших материалов, чтобы там было все по делу и четко. Ошибки, конечно, случаются, но мы не стесняемся, правим их и идем дальше.

Мы на «ты» с читателем. У нас в мануалах, которые мы высылаем новым авторам, написано, что нужно стараться писать так, будто вы рассказываете о городе своему другу.

34travel – это заповедник лучшего мира. Смысл этого тезиса в том, что когда ты заходишь на новостные сайты, то там обычно много негатива, который тебя просто угнетает и медленно убивает. Мы же стараемся искать и показывать возможности, которые дает человеку мир и активная жизненная позиция.

«Мы выполним свою цель, когда моя мама сама сможет забронировать отель на букинге и купить дешевый билет на Ryanair»

Мы не только сайт о путешествиях, мы рассказываем много о том, что происходит в мире, в различных столицах. Примеры того, что читатель может перенести на наши белорусские и украинские территории.

О показателях и украинской аудитории

Мы инди-проект, за нами не стоит холдинг или серьезные инвесторы. И для такого проекта мы достаточно быстро развиваемся. За последний год выросли в 3,5 раза по аудитории. В январе у нас было 167 тыс.визитов. Для сравнения – в январе 2016 у нас было 40-50 тысяч. Начиная с августа у нас наметился явный прирост на 10-20% каждый месяц.

Украинский трафик у нас на втором месте после белорусского. Его количество постоянно растет. Сначала мы ничего специально для этого не делали, но, заметив, что все больше украинцев к нам заходит, решили, что стоит делать больше материалов про Украину. Во-первых, для белорусской аудитории Украина тоже интересна (это очень популярное туристическое направление). Во-вторых, сами украинцы отлично читают эти материалы. Чтобы четче понимать, что нужно украинской аудитории и как тут можно развиваться, в этом году мы планируем открыть редакцию в Киеве.

О контенте и нативной рекламе

Наша команда разделена на три отдела. Первый – это редакция. Люди, которые занимаются непосредственно контентом. Сейчас у нас в день выходит 2-3 больших материала и 4-5 новостей. Второй отдел – это дизайн и программинг. Третий – спецпроекты, над которыми работаю почти все.

Наш контент делится на три больших части, которые примерно приносят нам равное количество посетителей. Во-первых, это гайды – наш фирменный знак. Мы раз в неделю выпускаем большой гайд по одному из городов (средний гайд у нас 60-70 тыс.знаков). Во-вторых, новости индустрии путешествий. В-третьих, все остальные материалы (лайфхаки, подборки, колонки и т. д.). Самые популярные новости – распродажи, куда отменили визы и новые рейсы.

«Нужно писать так, будто вы рассказываете о городе своему другу»

Наш контент на 80% универсален. Не важно, ты из Минска, из Киева или из Еревана, если ты едешь в Барселону или Берлин – наш гайд тебе точно будет полезен. Но есть новости, которые релевантны какой-то одной аудитории. Например, не так интересно украинцам, что в Бресте откроется отель, а белорусам, что «Укрзализниця» выпустила приложение по покупке билетов. Поэтому мы сделали геотаргетинг и сейчас его тестируем – для пользователей из Украины и из Беларуси сайт теперь будет немного отличаться.

Нативная реклама – это 80-90% наших доходов. Например, мы делали рубрику про активные путешествия с белорусским банком, у которого была карточка, рассчитанная на молодых ребят, которые много ездят (вышло 11 материалов). Мы сделали в партнерстве с Absolut проект арт-календарь 2017, собрали десятки выставок современного искусства в Европе. Гайд по Еревану мы делали с коньяком «Арарат», по Тбилиси с «Боржоми», а по Минску с Uber. Я уверен, что мы точно одни из самых грамотных ребят в Беларуси по нативной рекламе, и, думаю, этот опыт будет полезен и нашим украинским рекламодателям.

Фото: Даша Бубен