Главред сайта 34travel – о новой культуре путешествий и роли медиа в них

Важно создавать такой контент, чтобы нам доверяли, поэтому мы очень стараемся следить за качеством наших материалов, чтобы там было все по делу и четко. Ошибки, конечно, случаются, но мы не стесняемся, правим их и идем дальше.

Мы на «ты» с читателем. У нас в мануалах, которые мы высылаем новым авторам, написано, что нужно стараться писать так, будто вы рассказываете о городе своему другу.

34travel – это заповедник лучшего мира. Смысл этого тезиса в том, что когда ты заходишь на новостные сайты, то там обычно много негатива, который тебя просто угнетает и медленно убивает. Мы же стараемся искать и показывать возможности, которые дает человеку мир и активная жизненная позиция.