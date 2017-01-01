Главред сайта 34travel – о новой культуре путешествий и роли медиа в них

Что такое заповедник лучшего мира, как зарабатывает 34travel и почему издание хочет открыть редакцию в Украине.
О культуре путешествий
Мы живем во время, когда путешествия стали доступными, благодаря лоукостам, хостелам, сервисам букинга и т. д. Это новая культура путешествий. Но оказывается, что не все люди знают, как сделать визу, как и зачем ехать в Вильнюс (ближайший город от Минска, из которого летают различные лоукосты), что такое Ryanair – мы считаем, что неплохо об этом рассказывать.
О ценностях издания
Важно создавать такой контент, чтобы нам доверяли, поэтому мы очень стараемся следить за качеством наших материалов, чтобы там было все по делу и четко. Ошибки, конечно, случаются, но мы не стесняемся, правим их и идем дальше.
Мы на «ты» с читателем. У нас в мануалах, которые мы высылаем новым авторам, написано, что нужно стараться писать так, будто вы рассказываете о городе своему другу.
34travel – это заповедник лучшего мира. Смысл этого тезиса в том, что когда ты заходишь на новостные сайты, то там обычно много негатива, который тебя просто угнетает и медленно убивает. Мы же стараемся искать и показывать возможности, которые дает человеку мир и активная жизненная позиция.
«Мы выполним свою цель, когда моя мама сама сможет забронировать отель на букинге и купить дешевый билет на Ryanair»
О показателях и украинской аудитории
Мы инди-проект, за нами не стоит холдинг или серьезные инвесторы. И для такого проекта мы достаточно быстро развиваемся. За последний год выросли в 3,5 раза по аудитории. В январе у нас было 167 тыс.визитов. Для сравнения – в январе 2016 у нас было 40-50 тысяч. Начиная с августа у нас наметился явный прирост на 10-20% каждый месяц.
О контенте и нативной рекламе
Наша команда разделена на три отдела. Первый – это редакция. Люди, которые занимаются непосредственно контентом. Сейчас у нас в день выходит 2-3 больших материала и 4-5 новостей. Второй отдел – это дизайн и программинг. Третий – спецпроекты, над которыми работаю почти все.
Наш контент делится на три больших части, которые примерно приносят нам равное количество посетителей. Во-первых, это гайды – наш фирменный знак. Мы раз в неделю выпускаем большой гайд по одному из городов (средний гайд у нас 60-70 тыс.знаков). Во-вторых, новости индустрии путешествий. В-третьих, все остальные материалы (лайфхаки, подборки, колонки и т. д.). Самые популярные новости – распродажи, куда отменили визы и новые рейсы.
«Нужно писать так, будто вы рассказываете о городе своему другу»
Наш контент на 80% универсален. Не важно, ты из Минска, из Киева или из Еревана, если ты едешь в Барселону или Берлин – наш гайд тебе точно будет полезен. Но есть новости, которые релевантны какой-то одной аудитории. Например, не так интересно украинцам, что в Бресте откроется отель, а белорусам, что «Укрзализниця» выпустила приложение по покупке билетов. Поэтому мы сделали геотаргетинг и сейчас его тестируем – для пользователей из Украины и из Беларуси сайт теперь будет немного отличаться.
Нативная реклама – это 80-90% наших доходов. Например, мы делали рубрику про активные путешествия с белорусским банком, у которого была карточка, рассчитанная на молодых ребят, которые много ездят (вышло 11 материалов). Мы сделали в партнерстве с Absolut проект арт-календарь 2017, собрали десятки выставок современного искусства в Европе. Гайд по Еревану мы делали с коньяком «Арарат», по Тбилиси с «Боржоми», а по Минску с Uber. Я уверен, что мы точно одни из самых грамотных ребят в Беларуси по нативной рекламе, и, думаю, этот опыт будет полезен и нашим украинским рекламодателям.
Фото: Даша Бубен