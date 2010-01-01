Главред LiRoom Алексей Бондаренко научит писать о музыке

Главный редактор блога о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко и PR-менеджер музыкальных ивентов и групп Ния Никель запускают курс «Как писать о музыке», сообщается на сайте блога.

"Курс «Как писать о музыке» предназначен для тех, кто хочет писать, но пока не очень понимает что, как и куда. Мы формируем программу для начинающих или wannabe-журналистов, блогеров, пиар-менеджеров, менеджеров групп и самих музыкантов", – говорят они.

Стартуют занятия в пятницу, 4 августа, в школе Bazilik. Всего же их будет пять.

"Мы посмотрим на тексты с двух противоположных позиций – PR-менеджера и журналиста. Будем много практиковаться и писать, а не заниматься теорией и морализаторством.После того как вы закончите курс, вы научитесь:различать плохие тексты, совсем плохие тексты и хорошие тексты;писать заметки в разных жанрах;добывать информацию о том, как писать лучше и лучше;ориентироваться в украинских музыкальных медиа", – говорится в анонсе курса.

Напомним, в начале июля интернет-издание «Украинская правда» и Академия Deutsche Welle (DW Akademie) объявили о запуске школы экономической журналистики.

Фото: Facebook-страница Black Balloon