GDPR в Украине: конференция по внедрению стандартов

Конференция «GDPR в Украине: инструкция по внедрению новых стандартов» будет разделена на две части. Сначала участники обсудят общую информацию, а потом и технические рекомендации по внедрению стандартов.

Среди выступающих планируются эксперты в юриспруденции и информационной безопасности, которые расскажут, кому необходимо соблюдать европейские правила по защите данных, как проходит процесс внедрения, кто такие data protection officers и где готовят этих специалистов. Также будут рассмотрены технические аспекты механизмов защиты данных, которые хранятся на предприятии, и наиболее оптимальные решения данного вопроса.

Дата и время проведения конференции: 10 июля, 15:00 – 17.30. Место: ул. Вадима Гетьмана, 6, конференц-зал отеля Mercure Kyiv Congress «Довженко 1А», 4 этаж (вход через кинотеатр). Вход свободный. Зарегистрироваться можно здесь.