ТЕЛЕКРИТИКА

GDPR в Украине: конференция по внедрению стандартов

Образование

В следующий вторник, 10 июля, в стенах конференц-зала отеля Mercure Kyiv Congress состоится конференция, посвященная внедрению в Украине новых стандартов, введенных General Data Protection Regulation (GDPR). Учитывая европейские ориентиры нашей страны, новые правила защиты данных являются одним из важнейших вопросов, которые украинском обществу придется решать.


Конференция «GDPR в Украине: инструкция по внедрению новых стандартов» будет разделена на две части. Сначала участники обсудят общую информацию, а потом и технические рекомендации по внедрению стандартов.

Среди выступающих планируются эксперты в юриспруденции и информационной безопасности, которые расскажут, кому необходимо соблюдать европейские правила по защите данных, как проходит процесс внедрения, кто такие data protection officers и где готовят этих специалистов. Также будут рассмотрены технические аспекты механизмов защиты данных, которые хранятся на предприятии, и наиболее оптимальные решения данного вопроса.

Дата и время проведения конференции: 10 июля, 15:00 – 17.30. Место: ул. Вадима Гетьмана, 6, конференц-зал отеля Mercure Kyiv Congress «Довженко 1А», 4 этаж (вход через кинотеатр). Вход свободный. Зарегистрироваться можно здесь

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