Евгений Киселев: «При Януковиче мне говорили, что я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова»

17 мая в издательстве «Брайт стар паблишинг» выходит книга главреда «РБК-Украина» Валерия Калныша «За слова отвечают». Книга в том числе состоит из больших интервью с известными журналистами. Телекритика публикует выдержки из них.
На мой взгляд, одной из самых больших проблем в современной украинской журналистике является то, что в профессиональном сообществе не образовался консенсус по некотором важным, принципиальным для профессии вопросам.
В чем задача журналиста? В чем его социальная функция? Какова ответственность? Все-таки профессия журналиста, я в этом глубоко убежден, – это некая социальная миссия.
«Очень многие люди почему-то считают, что журналистика должна быть на чьей-то стороне в борьбе против чего-то или за что-то»
Мы сами с этим сталкиваемся. Взять хотя бы ваш давний пример с Андреем Портновым, одним из бывших руководителей администрации Януковича. Он в бегах, вы взяли у него интервью в удаленном режиме, по телефону, причем в прямом эфире, что по-хорошему вообще должно снимать вопрос об ответственности за высказывания гостя.
Тем не менее Нацсовет по телевидению и радиовещанию вынес «Радио Вести» предупреждение. А вот пригласили бы вы его на интервью в Киев, приди вы в студию в сопровождении наряда полицейских, которые, грубо говоря, прямо там надели бы на Портнова наручники, вот тогда вы были бы героем. Все бы про вас говорили: «Вот! Выманил Портнова на интервью, и его там арестовали!»
Это категорически неправильно.
Мне, например, при Януковиче ставили на вид, почему я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова. Но есть такое направление в журналистике, как работа с истеблишментом. И вопросы ты задаешь тем, кто находится у власти, поскольку именно они принимают решения, связанные с внешней, внутренней политикой, с них и спрос.
К слову, надо еще понимать, что далеко не все азаровские министры готовы были приходить на телевидение. Им, наверное, могли приказать Янукович или Азаров, но, как правило, никто им не приказывал – приходилось с ними напрямую договариваться. Это только наивные люди думают, что тогда все было в стране гиперцентрализовано. Ничего подобного.
Дальше возникает вопрос о том, насколько профессионально ты ведешь с ними разговор и, что немаловажно, насколько профессионально разговор с ними ведут твои коллеги. Помните, когда у меня на «Интере» была программа «Большая политика», там мы приглашали условного министра Табачника и еще четырех-пяти других журналистов? Я специально их приглашал, чтобы прозвучали любые вопросы.
Вот вы, Валерий, тоже в этом не раз принимали участие. И вы наверняка помните, что было несколько журналистов, которые, развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, вели себя примерно так: «Ты чё? О чем с тобой говорить? Я вот тебя послушал и могу только сказать, что ты полное говно».
Теперь [некоторые из этих журналистов,- ТК] во власти, а первоначальный свой политический капитал сколотили ровно тогда, у меня в программе. Тогда же к ним пришла первая публичность, узнаваемость.
«Сейчас высшая журналистская доблесть – это нахамить представителю власти»
К сожалению, сейчас высшая журналистская доблесть – это нахамить представителю власти, в какой-то момент перейти на «ты», начать стыдить собеседника за то, что он дает не те ответы на вопросы, которые ты хотел бы от него получить, а после пререканий, желательно на повышенных тонах, заявить:
«Да ты мне просто здесь врешь! Как тебе не стыдно?! Ты врешь не мне, ты врешь всем телезрителям, которые нас сейчас смотрят!» – и прокричать еще что-нибудь вдогонку, если политик, оскорбившись, встанет и просто уйдет.
Вот это, увы, считается, высшей журналистской доблестью. А провести грамотный, вежливый по форме, но очень жесткий по сути разговор; задать хотя бы один содержательный вопрос, который загоняет собеседника в тупик или ставит перед ним сложную интеллектуальную задачу, – вот это сейчас не в чести.
Вторая болезнь украинской журналистики – это конспирология, попытка объяснить все, что происходит в стране и мире, заговорами «темных сил», врагов, вражеских агентов и предателей, да еще и какими-то сложными построениями, перестановками и комбинациями в высших сферах власти, в высших слоях ее атмосферы, в которых на самом деле никто толком не может ориентироваться.
Если суммировать, то к проблемам украинской журналистики я бы отнес эмоционально заряженное, остросубъективное, откровенно узкопартийное отношение к практически любому обсуждаемому вопросу, конспирологический взгляд на страну и мир, искаженную шкалу профессиональных ценностей, где предвзятость возводится в добродетель, а сдержанность и сбалансированность осуждаются.
Плюс еще общественный активизм, когда журналистика и общественная деятельность смешиваются и журналисты перестают быть журналистами, становясь правозащитниками или политическими активистами.