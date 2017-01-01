Евгений Киселев: «При Януковиче мне говорили, что я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова»

Мне, например, при Януковиче ставили на вид, почему я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова. Но есть такое направление в журналистике, как работа с истеблишментом. И вопросы ты задаешь тем, кто находится у власти, поскольку именно они принимают решения, связанные с внешней, внутренней политикой, с них и спрос.

К слову, надо еще понимать, что далеко не все азаровские министры готовы были приходить на телевидение. Им, наверное, могли приказать Янукович или Азаров, но, как правило, никто им не приказывал – приходилось с ними напрямую договариваться. Это только наивные люди думают, что тогда все было в стране гиперцентрализовано. Ничего подобного.

Дальше возникает вопрос о том, насколько профессионально ты ведешь с ними разговор и, что немаловажно, насколько профессионально разговор с ними ведут твои коллеги. Помните, когда у меня на «Интере» была программа «Большая политика», там мы приглашали условного министра Табачника и еще четырех-пяти других журналистов? Я специально их приглашал, чтобы прозвучали любые вопросы.