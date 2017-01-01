ТЕЛЕКРИТИКА

Энни Лейбовиц научит правильно фотографировать

Образование

Американский фотограф, специализирующаяся на портретах знаменитостей, Энни Лейбовиц подготовила серию лекций для платформы The MasterClass.

Всего впрограмму входит 14 видеоуроков. В них фотограф научит разрабатывать концепции, работать с героями съемок, снимать при естественном освещении и воплощать идеи в жизнь с помощью обработки фото.

"Мы все такие сложные, у нас так много граней, они и дают нам вдохновение. Вы постоянно видите вещи. Не бойтесь быть одержимыми. Берите камеру, выходите на улицу, найдите способ рассказать историю, которая что-то значит для вас", – говорит Лейбовиц в проморолике курса.

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Стоимость курса Энни Лейбовиц составляет $90. Каждый, кто оплатит курс фотографа, получит электронный вариант рабочей тетради и сможет задать ей вопрос по почте. А она ответит на те, которые ей покажутся важными.

Отметим, годовая подписка на все обучающие программы MasterClass составляет $180. Свои профессиональные курсы в следующем году на платформе представят Марк Джейкобс, Диана фон Фюрстенберг, Серена Уильямс и Мартин Скорсезе.

Как известно, с 70-х гг. Лейбовиц сотрудничает с журналами Rolling Stone и Vogue, а также Vanity Fair. Среди ее фотографий – портреты королевы Елизаветы в кейпе, Мика Джаггера на белой кровати, обнаженного Джона Леннона, юного Леонардо Ди Каприо с лебедем на шее и Натальи Водяновой в роли Алисы Льюиса Кэролла.

Фото: Wikimedia.org / Franz Johann Morgenbesser

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Энни Лейбовиц научит правильно фотографировать

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