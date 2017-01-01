Энни Лейбовиц научит правильно фотографировать

Американский фотограф, специализирующаяся на портретах знаменитостей, Энни Лейбовиц подготовила серию лекций для платформы The MasterClass.

Всего впрограмму входит 14 видеоуроков. В них фотограф научит разрабатывать концепции, работать с героями съемок, снимать при естественном освещении и воплощать идеи в жизнь с помощью обработки фото.

"Мы все такие сложные, у нас так много граней, они и дают нам вдохновение. Вы постоянно видите вещи. Не бойтесь быть одержимыми. Берите камеру, выходите на улицу, найдите способ рассказать историю, которая что-то значит для вас", – говорит Лейбовиц в проморолике курса.