Эксперты индустрии советуют, как искать работу в журналистике

Сайт journalism.co.uk опубликовал статью с советами от профессионалов о том, как журналист должен действовать при поиске работы. “Телекритика” приводит самые важные тезисы из материала.
Кэролайн Лис (Caroline Lees), руководитель отдела Института Reuters, советует избегать “расплывчатых описаний” вашей должности и обязанностей на предыдущем месте работы, а также советует не писать стандартные сопроводительные письма.
С ней согласен Руперт Коллинз-Уайт, управляющий Burlington Media, который уверен, что сопроводительное письмо должно быть максимально персонализированным, логичным и аккуратным, а также должно продемонстрировать полноценную историю о вашем профессиональном росте.
Эксперты также предупреждают, что орфографические и грамматические ошибки в вашем резюме - это почти гарантированный отказ со стороны рекрутера.
«Вы должны относиться к своему резюме так же, как к истории журналистики: пусть факты говорят сами за себя», - отмечает Руперт Коллинз-Уайт.
Навыки межличностного общения в медиа-сфере - must-have. Особенно важно проявить себя при первой встрече с будущим руководителем.
Саймон Корбетт, генеральный директор Jargon PR, говорит о том, что самопрезентация и первое впечатление влияют на решение о принятии кандидата на работу.
По мнению Руперта Коллинза-Уайта, один из лучших способов получить желаемую должность - быть увлеченным делом вашей жизни.
По мнению экспертов, кандидат на соискание должности в компании обязан понимать ценности этого бизнеса и его целевую аудиторию. Также, по мнению Коллинза-Уайта, новому сотруднику нужно уметь не только влиться в команду, но и суметь вдохнуть “новую жизнь” в коллектив.
«Нужно уметь очаровывать, быстро учиться и отдаваться в работе на 100 %, - говорит Руперт - “трудные” люди в конце-концов будут отсеяны».
Саймон Корбетт также отмечает важность личностных качеств человека. По его словам, он нанимает на работу, прежде всего, личность, умеющую выстраивать отношения, а уже потом - квалифицированного специалиста.
Собственник и основатель Journalism.co.uk Джон Томпсон отмечает, что важно не только соответствовать требованиям вакансии, но и быть готовым признаться в некомптетентности по некоторым аспектам работы.
«Продемонстрируйте свой опыт и рассмотрите все требования, изложенные в описании вакансии, и даже если вы не полностью удовлетворяете некоторы критериям, не бойтесь признаться в этом», - говорит Томпсон.
Он советует не только честно рассказать о пробелах в знаниях и навыках, но и объяснить рекрутеру и потенциальному работодателю, как вы эти самые пробелы намерены устранять.
Руперт Коллинз-Уайт также отмечает, что честность - превыше всего. Он рекомендует соискателям не "преувеличивать" и указывать в резюме только те навыки, которыми кандидат действительно владеет.
Во время интервью с рекрутером или с будущим руководителем внимательно слуйшайте вопросы и тщательно продумывайте каждый свой ответ, советуют эксперты.
Если вы не понимаете вопроса, не пытайтесь найти ответ на него "в процессе" разговора, скажите правду и попросите интервьюера уточнить, какая информация его интересует. Помните о том, что во время собеседования нельзя слишком много говорить и задавать лишние вопросы.
Дениз Итон также утверждает, что собеседование не заканчивается тогда, когда вы покидаете офис интервьюера. По его словам, если вы будете обсуждать, а тем более, поливать грязью компанию, в которой проходили интервью, то рискуете приобрести дурную славу в сфере.