Эксперты индустрии советуют, как искать работу в журналистике

Кэролайн Лис (Caroline Lees), руководитель отдела Института Reuters, советует избегать “расплывчатых описаний” вашей должности и обязанностей на предыдущем месте работы, а также советует не писать стандартные сопроводительные письма.

С ней согласен Руперт Коллинз-Уайт, управляющий Burlington Media, который уверен, что сопроводительное письмо должно быть максимально персонализированным, логичным и аккуратным, а также должно продемонстрировать полноценную историю о вашем профессиональном росте.

Эксперты также предупреждают, что орфографические и грамматические ошибки в вашем резюме - это почти гарантированный отказ со стороны рекрутера.

«Вы должны относиться к своему резюме так же, как к истории журналистики: пусть факты говорят сами за себя», - отмечает Руперт Коллинз-Уайт.