Эксперты 1+1 media расскажут о создании продуктов на пересечении медиа и IT

1+1 Digital Weekend – так называется ивент медиагруппы, который станет отправной точкой для запуска целого ряда встреч подобного формата. 18 и 19 августа мероприятия состоятся в Киеве, а в скором времени площадки для встреч будут организованы и в других городах Украины.
За два дня на Digital Weekend поговорят о контенте и технологиях. Эксперты 1+1 media расскажут, почему компания планирует выйти за рамками ТВ-бизнеса и стать мультимедийной. Уже сегодня у медиагруппы есть опыт создания проектов целой командой digital-специалистов.
«Наш новый формат встреч 1+1 Digital Weekend – это гибкая площадка для обмена опытом, обучения и вдохновения, благодаря которой мы хотим поделиться знаниями с единомышленниками», – отмечает Анна Ткаченко, директор digital-направления 1+1 media.
За два дня специалисты 1+1 Digital поделятся секретами создания новых медиа – от разработки стратегии до создания контента, его адаптации и монетизации на различных платформах.
В первый день, 18 августа, известный столичный «Театр на Подоле» превратят в интерактивный лекторий. А 19 августа событие пройдет в офисе 1+1 media. Участникам мероприятия расскажут о смелых кейсах и о том, как трансформируются современные медиа в будущем.
Детальнее о программе 1+1 Digital Weekend можно узнать на странице мероприятия в Facebook.