Екатерина Стрельникова из Look At Media – о том, как зарабатывать на спецпроектах в СМИ

Время медийной баннерной рекламы как ключевого способа заработка СМИ прошло. Она была очень удобной, но в последние пару лет интерес к ней спадает и у читателей, и у рекламодателей.

Первый баннер появился в октябре 1994 года на сайте HotWired. Показатель CTR (соотношение кликов к показам) у него был 44%. Сейчас человек видит 3-10 тыс. рекламных сообщений в день. Средняя CTR по ним составляет 0,06%. То есть стандартный баннер должен быть показан 1250 раз, прежде чем на него кто-нибудь кликнет.

Нормальные люди не кликают по баннерам, это происходит разве что случайно и жутко бесит пользователя. Также свыше 300 млн людей по всему миру пользуются блокировкой рекламы и эта цифра постоянно растет (AdBlock уже украл у медиарынка 20-25% доходов).