Денис Иванов: «Если в Каннах главные люди на красной дорожке - кинематографисты, то в Украине – начальник ЖЕКа в дорогом костюме»

Кинокритика и культурная журналистика напрямую влияют на кинопроцесс в стране. Без медиаподдержки мы не продержались бы и года, ведь наши рекламные бюджеты не такие уж и большие. Но, к сожалению, многие журналисты занимаются культурой только потому, что им не доверяют политику, экономику и другие важные вещи.

Да, ситуация меняется, и крупные сайты открывают большие культурные разделы. Но очень мало людей глубоко разбираются в предмете, многие не понимают предметную среду. Из-за этого случаются примеры легкомысленного отношения к процессу, предвзятость к украинскому кино и отсутствие здоровой дискуссии в обществе с помощью медиа.

Украинское кино – это планета Шелезяка. Растительности нет и она населена роботами. Но ответственности за развитие кино у кинокритиков не меньше, чем у актеров, продюсеров и режиссеров.

Мы нуждаемся во внимательном отношении даже к неполучившимся фильмам. Очень многие критики пишут об украинском кино, которое на 20 лет остановилось, и забывают о том, что редко кто специально хочет снять плохое кино. И когда оно не получается, это сильно ранит. Изначальная доброжелательность, даже если что-то не получилось – это важно, это залог развития. Это не только у режиссера не получилось, это у всех нас не получилось.

Есть классные проекты в медиа, которые поддерживают и формируют среду. К примеру, на LB.ua есть проект «Шорт-лист». Журналист берет молодых режиссеров-короткометражников, снимает интервью и публикует их раз в две недели. Может, это и не сделает фильмам миллионные просмотры в интернете, но это формирует среду, это показывает, кто вообще есть у нас на этом рынке.