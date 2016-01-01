Денис Иванов: «Если в Каннах главные люди на красной дорожке - кинематографисты, то в Украине – начальник ЖЕКа в дорогом костюме»

Денис Иванов возглавляет кинокомпанию «Артхаус Трафик», которая занимается прокатом авторского фестивального кино, он также был одним из основателей Одесского международного кинофестиваля. На «Интенсиве по культурной журналистике» от «Украинской правды» Иванов рассказал о роли кинокритиков в развитии кинематографа и о проблемах в украинской культурной журналистике.
Кинокритика и культурная журналистика напрямую влияют на кинопроцесс в стране. Без медиаподдержки мы не продержались бы и года, ведь наши рекламные бюджеты не такие уж и большие. Но, к сожалению, многие журналисты занимаются культурой только потому, что им не доверяют политику, экономику и другие важные вещи.
Да, ситуация меняется, и крупные сайты открывают большие культурные разделы. Но очень мало людей глубоко разбираются в предмете, многие не понимают предметную среду. Из-за этого случаются примеры легкомысленного отношения к процессу, предвзятость к украинскому кино и отсутствие здоровой дискуссии в обществе с помощью медиа.
Украинское кино – это планета Шелезяка. Растительности нет и она населена роботами. Но ответственности за развитие кино у кинокритиков не меньше, чем у актеров, продюсеров и режиссеров.
Мы нуждаемся во внимательном отношении даже к неполучившимся фильмам. Очень многие критики пишут об украинском кино, которое на 20 лет остановилось, и забывают о том, что редко кто специально хочет снять плохое кино. И когда оно не получается, это сильно ранит. Изначальная доброжелательность, даже если что-то не получилось – это важно, это залог развития. Это не только у режиссера не получилось, это у всех нас не получилось.
Есть классные проекты в медиа, которые поддерживают и формируют среду. К примеру, на LB.ua есть проект «Шорт-лист». Журналист берет молодых режиссеров-короткометражников, снимает интервью и публикует их раз в две недели. Может, это и не сделает фильмам миллионные просмотры в интернете, но это формирует среду, это показывает, кто вообще есть у нас на этом рынке.
Также нет системы актерских и режиссерских звезд. Система звезд в кино очень важна, у нас она отсутствует по разным причинам, в том числе из-за недофинансирования индустрии. Хотя важно не просто говорить о том, как актер сыграл роль, важно создавать образы. Телевидение, к сожалению, эксплуатирует уже готовые голливудские образы, но не создает свои.
К примеру, красная дорожка фестиваля – самое главное событие для медиа. Но если в Каннах кинематографисты являются главными людьми на дорожке, то в Украине главный – какой-нибудь начальник ЖЕКа, одетый в дорогой костюм. Кинематографисты – не звезды, они чужие на этом празднике жизни. Это их обижает.
Многие медиа до сих пор инертны, мало кто ищет информацию, основной жанр – это копи-паст из пресс-релизов. Жанра инсайдера практически нет. Я вам честно скажу, я болтливый человек и готов многое рассказывать по-секрету, но я не вижу журналиста, который бы с энтузиазмом копал информацию об этом рынке и искал интересные и жареные факты.
Ну и, конечно же, у нас множество людей проваливается в гиперссылках, пытаясь разобраться, как устроено украинское кино и как оно финансируется. Мало кто из журналистов глубоко разбирается в этой сфере. Нет журналистов, которые простыми словами объясняли бы широкой аудитории то, что происходит сейчас в украинском кино. Но я верю, что ситуация обязательно изменится, она уже меняется.
Фестивали тоже считают журналистов полноправными участниками кинопроцесса. К слову, фестивали возникли в тоталитарных режимах. Первый фестиваль открыл Бенито Муссолини в 1932 году. Через пару тройку лет открылся Московский кинофестиваль. Это были фестивали, которые показывали преимущества фашизма и сталинизма над другими кинематографиями. Собственно, Каннский кинофестиваль возник как протест: французские кинематографисты считали себя самыми лучшими, но не получили в Венеции ни одного приза.
Работа медиа важна и для профессиональной аудитории. К примеру, Муссолини любил кино и у него был сын, который был таким себе смотрящим за кинематографом. В это время в Италии был журнал Cinema, вокруг которого собралась кучка людей-профессионалов. Они фактически выработали теоретические основы неореализма, который в 40-х и начале 50-х годов был мейнстримом и прорывом в кинематографе.
За счет того, что Муссолини курировал эту отрасль, демократические тенденции могли прикрыться его именем и делать в журнале все, что захочется. Их никто не трогал. Неореализм начался с видения и начал прокачиваться через разные форматы и формы медиа.
У нас есть и были украинские аналоги киножурналов. Был журнал «Киноколо», который просуществовал около 10 лет. Он выходил небольшим тиражом в около 1000 экземпляров и распространялся среди небольшого круга людей, которые занимаются кино. Но именно этот журнал сформировал ощущение того, что у нас есть среда, и в ней что-то происходит. Из маленькой заметки я узнал о том, что снимается фильм «Штольня» и стал его сопродюсером. Журнал был средством нашей коммуникации и все, что происходит хорошего на украинском рынке сейчас, – это следствие того, что люди ощущают некую общность и вместе двигают кинопроцесс дальше.