Что почитать 9 мая: подборка текстов о Второй мировой войне

1

Проект «Ветераны» от Саши Маслова

Украинский фотограф Саша Маслов живет и работает в Нью-Йорке. Для своего проекта «Ветераны» он 5 лет ездил по 18 странам, фотографировал ветеранов Второй мировой войны у них дома и записывал их истории. Фотограф встретил около ста ветеранов в Украине, Японии, США, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Финляндии, Греции, Венгрии, Индии, Италии, Казахстане, Латвии, Польше, Словении и на Шри-Ланке.

"В проекте «Ветераны» я анализирую и сравниваю жизни тех, кто выжил на войне... Мне удалось составить мозаику портретов людей из разных уголков планеты, которые были вовлечены в одни и те же трагические события... Почти каждая история заканчивалась тем, что война – самое ужасное событие в жизни человека", – рассказал Саша Маслов в комментарии Bird in Flight. О проекте также вышел текст в The Guardian.