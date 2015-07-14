Что почитать 9 мая: подборка текстов о Второй мировой войне

Фотопроект Саши Маслова о ветеранах, День Победы в фотографиях западных журналистов, история о нацистском концлагере для женщин Равенсбрюк, а также о японских невестах в Америке времен Второй мировой войны и другие тексты.
Проект «Ветераны» от Саши Маслова
Украинский фотограф Саша Маслов живет и работает в Нью-Йорке. Для своего проекта «Ветераны» он 5 лет ездил по 18 странам, фотографировал ветеранов Второй мировой войны у них дома и записывал их истории. Фотограф встретил около ста ветеранов в Украине, Японии, США, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Финляндии, Греции, Венгрии, Индии, Италии, Казахстане, Латвии, Польше, Словении и на Шри-Ланке.
"В проекте «Ветераны» я анализирую и сравниваю жизни тех, кто выжил на войне... Мне удалось составить мозаику портретов людей из разных уголков планеты, которые были вовлечены в одни и те же трагические события... Почти каждая история заканчивалась тем, что война – самое ужасное событие в жизни человека", – рассказал Саша Маслов в комментарии Bird in Flight. О проекте также вышел текст в The Guardian.
И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов
В издании «Фокус» вышла подборка сделанных 8-9 мая 1945 года снимков западных фотожурналистов. Фотографии показывают, как Европа и Америка встречали известие о победе.
День, когда кончилась война
Проект газеты «Коммерсантъ» с хроникой событий весны 1945 года и воспоминаниями очевидцев. В тексте представлена хронология тех дней начиная с 15 марта 1945 года, фотографии, газетные вырезки, радиосообщения и видеохроника.
Аналогичный мультимедийный проект редакция сделала о 22 июня 1941 года.
Утерянная история Равенсбрюка, концлагеря для женщин
Журналист Сара Хельм написала для Longreads о женском концентрационном нацистском лагере Равенсбрюк в Германии, в котором европейские женщины из высших социальных слоев "содержались вместе с проститутками, а члены французского сопротивления гибли вместе с военнопленными Красной армии". Всего в лагере погибло от 30 до 90 тысяч женщин из 130 тысяч зарегистрированных в Равенсбрюке узниц.
В постели с врагом: нерассказанные истории японских невест в США
В The Washington Post вышел текст о том, как живущие в США японки подвергались давлению и отказывались от атрибутов, подчеркивающих их японскую идентичность, чтобы вписаться в послевоенную Америку. В первую очередь японки меняли свои имена на американские: так Чикако становилась Пегги, Кийоко – Барбарой, а мама автора текста сменила имя Хироко на Сьюзи.
Еще больше лонгридов о Второй мировой войне можно прочитать в подборкеот Longreads.